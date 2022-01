El volante del Real Madrid, Toni Kroos, consideró que aunque el conjunto merengue está “un poco mejor en Liga” que el azulgrana “no hay favorito” para el clásico de este miércoles perteneciente a las semifinales de la Supercopa de España que se disputará en Riad (Arabia Saudita).

“Mi experiencia de ocho años aquí me dice que no hay favoritos en un clásico, sobre todo en un partido como el de mañana, que es como una final. En el Barça hay mucha calidad”, añadió en este sentido el alemán en la rueda de prensa previa al encuentro.

Aunque preguntado sobre las cualidades que ha podido ver en el Barcelona de Xavi dijo que “últimamente” no ha visto “muchos partidos del Barça”.

“Tenemos partidos nosotros, y después también tengo otras cosas que hacer que ver fútbol todo el día; aunque en general conozco a los jugadores del Barcelona. Es un poco difícil saber cómo van a jugar porque tienen muchos jugadores que son duda, pero tienen jugadores de mucha calidad”, apuntó.

Preguntado por si prefiere que su equipo tenga la posesión del balón en partidos como el de mañana, Kroos admitió que si fuese por él le gustaría “ganar siempre con el 90% de la posesión de la pelota”. Pero concretó que un “buen equipo lo importante es que se sepa adaptar a los partidos, y a veces puedes controlarlos teniendo menos posesión para aprovechar la velocidad de tus delanteros”.

Sin duda, el centrocampista del Real Madrid se encuentra en un gran momento a nivel individual, algo que reconoció ante los medios. “El inicio de temporada ha sido un poco difícil para mí, nunca en mi carrera profesional había empezado la temporada con una lesión. Me perdí algunos partidos, pero me pude preparar para estar perfecto cuando he vuelto. Es un buen momento”, explicó.

