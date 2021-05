Santa Fe vs. River Plate por Copa Libertadores tuvo que ser reprogramado debido a la crisis en Colombia que afecta a millones de ciudadanos en la actualidad. Ahora, el duelo que se tenía previsto a disputarse hoy, 4 de mayo, se jugará este jueves en el estadio Nueva Olla, Asunción, Paraguay. Conoce la hora y canal que será transmitido el cotejo para toda la afición colombiana y argentina.

River no viajó a Colombia para enfrentar a Independiente Santa Fe puesto a que el partido fue suspendido debido a que el Gobierno de Armenia no logró garantizar la seguridad del partido. Como se recuerda, las protestas sociales en Colombia fue el motivo para que las autoridades afirmaran de no “contar con los policías suficientes” para salvaguardar el evento, según confirmó el diario Olé.

“En la medida que transcurran las horas se tomarán nuevas decisiones respecto al partido del próximo miércoles entre Santa Fe y River Plate”, detalló en un comunicado el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera).

Canales TV, Santa Fe - River

Argentina | ESPN2 Sur

Brasil | Fox Sports App, Fox Sports 2 Brasil, Fox Sports Web, NOW NET e Claro

Canadá | beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile | ESPN2 Sur

Colombia | ESPN2 Colombia

Paraguay | ESPN2 Sur

Perú | ESPN2 Sur

España | DAZN

Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay | ESPN2 Sur

Hora para ver Santa Fe - River

Argentina: 21:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Estados Unidos (este): 20:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 17:00 horas

España: 02:00 horas del 07 de mayo

Posibles alineaciones; River vs. Santa Fe

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, David Martínez, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Agustín Palavecino, José Paradela, Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Federico Girotti.

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Alejandro Moralez, Dairon Mosquera; Leonardo Pico, Daniel Giraldo, Jersson González, Jhon Arias, Kelvin Osorio; Jorge Ramos.

Conforme a los criterios de Saber más