River Plate no viajará a Colombia para enfrentar a Independiente Santa Fe debido a que el partido fue suspendido debido a que el Gobierno de Armenia no puede garantizar la seguridad del partido. Ante las protestas sociales en Colombia, las autoridades afirmaron no “contar con los policías suficientes” para salvaguardar el evento, según confirmó el diario Olé.

“En la medida que transcurran las horas se tomarán nuevas decisiones respecto al partido del próximo miércoles entre Santa Fe y River Plate”, detalló en un comunicado el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) hace algunas horas.

No obstante, según indica el diario Olé, los dirigentes de River Plate fueron notificados por la Conmebol y de inmediato cancelaron el vuelo charter para evitar que la delegación viaje en vano.

Se espera una rápida confirmación oficial de parte de la Conmebol.

MÁS INFORMACIÓN EN BREVE.

River Plate no jugará ante Santa Fe por la Copa Libertadores

Conforme a los criterios de Saber más