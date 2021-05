La noticia llegó de sorpresa y en pocos minutos corrió como pólvora en Twitter. El periodista brasileño Vagner Martins fue el que soltó la bomba: Paolo Guerrero, a través de su representante, pidió al Inter de Porto Alegre la rescisión de su contrato que termina a final de temporada. En pocas horas todo estalló. El agente del peruano confirmó el rumor señalando la molestia del jugador con la directiva. El club no se quedó callado y aseguró que no hubo nada formal ni oficial, hasta el presidente calificó de mentiroso al empresario mencionado. Los hinchas también mostraron su descontento: en una encuesta realizada por GloboEsporte, sobre si el ‘9′ debía seguir o no , los fanáticos respondieron con un contundente no (75% a 25%).

El nombre del delantero nacional fue Trending Topic en Twitter en Brasil, Argentina y, por supuesto, en Perú. A Paolo se le relaciona con Atlético Mineiro, Sao Paulo, Boca Juniors y hasta con Alianza Lima. Pero la noticia también remeció los cimientos de la Videna. Con la fecha doble de Eliminatorias en junio y la Copa América a la vuelta de la esquina, Ricardo Gareca quiere tener a Guerrero al cien por ciento. El ‘9’ no solo es goleador. También es capitán y líder.

El último domingo, el Inter perdió 1-0 en la ida de las semifinales del Torneo Gaúcho ante Juventude. El peruano no salió en lista debido a que aún trabaja para recuperarse de la tendinitis de la rodilla derecha, la operada .

Con su futuro incierto y la duda en el aire de su estado físico, Guerrero ve cómo se acercan los días que serán vitales para la selección peruana. El atacante quiere disputar su sexta Copa América con la ‘Bicolor’. En las cinco que jugó marcó al menos un gol en cada torneo, fue máximo goleador en dos ediciones (2011 y 2015) y se colgó tres medallas (dos de bronce y una de plata).

Así fue su último gol con el Inter:

Venezuela 2007

Tenía 20 años cuando debutó y anotó su primer gol en la selección peruana. Y 23 cuando disputó su primera Copa América, en Venezuela. En ese entonces afrontaba su primera temporada con el Hamburgo de Alemania luego de dejar el Bayern Múnich por falta de oportunidades.

Pese a llegar del gigante alemán, aún no gozaba de los minutos deseados. En el año de torneo, solo jugó 115 minutos en seis partidos de los 990 disputados por el club (11 encuentros) en la Bundesliga. Eso sí, marcó tres goles y todos sirvieron para sumar puntos: 1-0 vs. Borussia Monchengladbach, 2-2 vs. Mainz 05 y 2-1 vs. Bayern Múnich.

Paolo Guerrero celebrando su primer tanto en la Copa América.

En el país caribeño, Paolo arrancó bien. Marcó en el debut ante Uruguay (victoria por 3-0) y estuvo presente en los tres partidos restantes: caída 2-0 ante los locales y empate 2-2 frente a Bolivia por la fase de grupos, y derrota 4-0 contra Argentina en cuartos de final. Hizo dupla en ataque con Claudio Pizarro, que anotó dos tantos (doblete ante los bolivianos).

FECHA RIVAL RESULTADO MIN. JUGADOS GOLES/ASISTENCIAS TORNEO 10-02 Dortmund (L) 3-0 3 0/0 Bundesliga 13-04 M’gladbach (V) 0-1 1 1/0 Bundesliga 22-04 Mainz 05 (L) 2-2 23 1/0 Bundesliga 28-04 Bayern (V) 1-2 21 1/0 Bundesliga 05-05 Bochum (L) 0-3 66 0/0 Bundesliga 12-05 Nüremberg 0-2 1 0/0 Bundesliga

Argentina 2011

Para llegar a la Copa América de Argentina, Guerrero vivió un verdadero viacrucis. En el Hamburgo ya era una figura consolidada (jugó 12 de los 14 partidos disputados entre enero y mayo del 2011, marcó dos goles y dio una asistencia). Sin embargo, esta vez las lesiones le jugaron una mala pasada.

A inicios de enero presentó problemas en las pantorrillas que lo tuvo sin entrenar por 13 días. Cuatro meses después, a mediados de mayo, sufrió una lesión en los ligamentos internos de la rodilla derecha . En primer momento se pensaba que no llegaría al certamen que se iba a disputar en julio, pero finalmente lo hizo. Y de gran manera.

Paolo Guerrero fue elegido el "Jugador del partido" en el partido por el tercer lugar ante Venezuela. Fue 4-1 para la 'Bicolor'. (Foto: AFP)

“Mi lesión fue dolorosa, pero en el fondo no fue tan malo como se temía al inicio. A mí me han dicho que puedo entrenar completamente dentro de tres o cuatro semanas”, declaraba a finales de mayo a un diario alemán. “Sí, por supuesto que llego a la Copa América” , prometía.

Sin Claudio Pizarro ni Jefferson Farfán, el ‘9’ asumió el liderazgo junto a Juan Vargas. El delantero fue titular en todos los partidos -nunca fue sustituido-, marcó cinco goles, dio dos asistencias y fue fundamental para la medalla de bronce conseguida por el equipo de Sergio Markarián. Al final fue el máximo goleador del torneo .

FECHA RIVAL RESULTADO MIN. JUGADOS GOLES/ASISTENCIAS TORNEO 29-01 Nüremberg (V) 2-0 25 0/0 Bundesliga 12-02 Wolfsburgo (V) 0-1 11 0/0 Bundesliga 16-02 St. Pauli (L) 0-1 72 0/0 Bundesliga 19-02 W. Bremen (L) 4-0 90 2/0 Bundesliga 26-02 Kaiserslautern (V) 1-1 73 0/0 Bundesliga 06-03 Mainz 05 (L) 2-4 90 0/1 Bundesliga 12-03 Bayern (V) 6-0 68 0/0 Bundesliga 09-04 Dortmund (L) 1-1 3 0/0 Bundesliga 23-04 Stuttgart (V) 3-0 29 0/0 Bundesliga 30-04 Friburgo (L) 0-2 90 0/0 Bundesliga 07-05 Leverkusen (V) 1-1 90 0/0 Bundesliga 14-05 M’gladbach 1-1 37 0/0 Bundesliga

Chile 2015

Ya instalado en Brasil, Guerrero era figura y referente en el Corinthians. Ya había ganado cuatro títulos (Mundial de Clubes, Recopa Sudamericana, Brasileirao y Paulista) y parecía haber encontrado su lugar en el mundo. En el año de Copa (entre enero y mayo del 2015), jugó 18 partidos (casi todos de titular), marcó 9 goles y dio 5 asistencias . Además, no padeció ninguna lesión. Solo presentó un cuadro de fiebre por dengue que lo sacó de las canchas siete días (del 11 al 17 de abril).

Paolo Guerrero junto a Carlos Ascues y Claudio Pizarro con la medalla de bronce conseguida en Chile. (Foto: Reuters)

Era la primera la primera Copa América de Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana. El ‘Tigre’ volvió a jugar a Guerrero y Pizarro en el torneo continental. Y las cosas marcharon bien, aunque el objetivo de superar el tercer lugar de Argentina no se superó.

El ‘Depredador’ jugó todos los partidos del certamen, pero recién en el último tramo pudo festejar. Un triplete en el 3-1 a Bolivia y un gol en el 2-0 ante Paraguay lo catapultaron a ser el máximo artillero junto al chileno Eduardo Vargas. Perú, en tanto, se regresó con su segundo bronce consecutivo.

FECHA RIVAL RESULTADO MIN. JUGADOS GOLES/ASISTENCIAS TORNEO 01-02 Marília (L) 3-0 90 1/0 Paulista 05-02 Once Caldas (L) 4-0 27 (expulsado) 0/1 Libertadores 08-02 Palmeiras (V) 0-1 62 0/0 Paulista 14-02 Botafogo (L) 2-1 90 0/0 Paulista 22-02 Ituano (V) 1-1 79 0/0 Paulista 25-02 Linense (V) 0-2 8 0/0 Paulista 01-03 Mogi Mirim (L) 3-0 90 1/2 Paulista 08-03 Sao Paulo (V) 0-1 90 0/1 Paulista 14-03 RB Brasil (L) 0-0 90 0/0 Paulista 18-03 Danubio (V) 1-2 90 1/0 Libertadores 22-03 Capivariano (V) 2-3 90 2/0 Paulista 26-03 Penapolense (L) 5-3 64 1/1 Paulista 02-04 Danubio (L) 4-0 90 3/0 Libertadores 05-04 Santos (L) 1-1 81 0/0 Paulista 07-05 Guaraní (V) 2-0 90 0/0 Libertadores 14-05 Guaraní (L) 0-1 90 0/0 Libertadores 17-05 Chapecoense (L) 1-0 90 0/0 Brasileirao 24-05 Fluminense (V) 0-0 90 0/0 Brasileirao

Estados Unidos 2016

Un año después de Chile, la Conmebol organizó una Copa América en Estados Unidos celebrando sus cien años de creación. Se jugó también con equipos de la Concacaf (México, Jamaica, Haití, Costa Rica, Panamá y, por supuesto, el local Estados Unidos).

Por su parte, Paolo, pese a llegar en óptimas condiciones (no tuvo ninguna lesión previo al torneo), no destacó como hubiese querido. En medio de días difíciles por resultados negativos en las Eliminatorias, Ricardo Gareca llevó a Norteamérica una lista con algunos jugadores nuevos para ser observados. No estuvieron ni Vargas, ni Farfán ni Pizarro. Guerrero sí. Ya era capitán, líder y guía de un equipo con hambre de gloria.

El ‘9’ llevaba casi un año en Flamengo y pagaba con crecer la confianza del hincha. Entre enero y mayo del 2016, marcó nueve goles en 21 partidos (todos de titular). Sin embargo, en el país de las oportunidades, Guerrero no aprovechó las suyas y solo festejó una vez (en el debut ante Haití). También participó en el polémico gol de Raúl Ruidíaz que sirvió para vencer 1-0 a Brasil y sacarlo de una Copa América en fase de grupo por primera vez en su historia.

FECHA RIVAL RESULTADO MIN. JUGADOS GOLES/ASISTENCIAS TORNEO 28-01 A. Mineiro (V) 0-2 90 2/0 Primeira Liga 30-01 Boavista (L) 1-1 90 1/0 Carioca 04-02 Macaé (V) 0-2 90 0/0 Carioca 11-02 Portuguesa (V) 0-5 77 1/0 Carioca 14-02 Vasco (V) 1-0 90 0/0 Carioca 18-02 A. Mineiro (L) 1-0 87 0/0 Primeira Liga 21-02 Fluminense (V) 1-2 90 1 Carioca 28-02 Resende (L) 5-0 90 0/0 Carioca 09-03 Figueirense (L) 1-1 90 1/0 Primeira Liga 12-03 Madureira (L) 1-0 90 0/0 Carioca 17-03 Confianca (V) 1-0 90 0/0 Copa de Brasil 20-03 Fluminense (L) 0-0 90 0/0 Carioca 31-03 Vasco (L) 1-1 90 0/0 Carioca 02-04 Botafogo (V) 2-2 90 0/0 Carioca 09-04 Boavista (L) 3-0 90 1/0 Carioca 17-04 Bangu (V) 0-3 90 1/0 Carioca 21-04 Confianca (L) 3-0 90 0/0 Copa de Brasil 24-04 Vasco (V) 2-0 90 0/0 Carioca 05-05 Fortaleza (V) 2-1 90 1/0 Copa de Brasil 14-05 S. Recife (L) 1-0 74 0/0 Brasileirao 22-05 Gremio (V) 1-0 90 0/0 Brasileirao

Brasil 2019

La última Copa América que disputó Paolo fue en Brasil y siendo jugador del Internacional, club que lo esperó mientras cumplía su sanción de 14 meses por dopaje. El caprichoso destino parece que ahora los quiere separar.

El 6 de de abril del 2019, a solo dos meses de iniciarse el torneo continental, el peruano debutó con el Inter de Porto Alegre . Arrancó como titular (jugó 60 minutos) y marcó su primer tanto con el ‘Colorado’ en la victoria 2-0 ante el Caixas por las Gaúcho. Desde esa tarde hasta una semana antes de la Copa, jugó 13 encuentros y marco 9 goles. Estaba feliz de volver al verde y lo demostraba como mejor sabe: inflando redes.

Paolo Guerrero celebrando su gol ante Brasil en la final de la Copa América 2019. Era el 1-1 transitorio de un encuentro que acabó 3-1 a favor del 'Scratch'. (Foto: AFP)

Con la selección peruana la cosa no cambió. Anotó tres goles en los seis partidos que disputó en Brasil 2019 y fue el líder de un equipo que llevó al Perú a una final de Copa América después de 44 años . Incluso anotó en el último encuentro ante los locales.

FECHA RIVAL RESULTADO MIN. JUGADOS GOLES/ASISTENCIA TORNEO 06-04 Caxias (L) 2-0 60 1/0 Gaúcho 10-04 Palestino (L) 3-2 90 2/0 Libertadores 14-04 Gremio (L) 0-0 85 0/0 Gaúcho 18-04 Gremio (V) 0-0 90 0/0 Gaúcho 25-04 Alianza (V) 0-1 46 0/0 Libertadores 01-05 Flamengo (L) 2-1 90 1/0 Brasileirao 05-05 Palmeiras (V) 1-0 90 0/0 Brasileirao 12-05 Cruzeiro (L) 3-1 84 1/0 Brasileirao 19-05 CSA (L) 2-0 90 0/0 Brasileirao 24-05 Paysandú 3-1 90 2/0 Copa de Brasil 26-05 Santos 0-0 77 0/0 Brasileirao 30-05 Paysandú 0-1 90 1/0 Copa de Brasil 03-06 Avaí 2-0 90 1/0 Brasileirao

A poco más de un mes de jugarse la Copa en Argentina y Colombia, Paolo Guerrero solo ha jugado cinco encuentros en lo que va del 2021 (y marcó un tanto) . La pregunta que aún no se puede responder es: ¿llegará a la cita continental? Lo cierto es que Paolo ha sabido sortear obstáculos para hacerse presente en las anteriores ediciones. Esta, quizá, no sea la excepción.

