Un ‘no’ contundente. En una encuesta realizada por el medio brasileño Globoesporte, el más visitado de aquel país, donde se consultó a los hinchas de Internacional de Porto Alegre si quieren que Paolo Guerrero siga o no siga en el club, el resultado fue bastante claro: los hinchas del Colorado no quieren más al peruano en sus filas.

Los hinchas no estarían contentos con la situación de Paolo Guerrero y no lo quieren más en el club. El resultado fue contundente: casi un 75% de los fanáticos que votaron en esta encuesta no lo quieren con la camiseta Colorada, mientras que un 25% aún mantienen su confianza en el Depredador.

Hinchas de Inter no quieren a Paolo Guerrero en el club | Foto: captura Globoesporte

Este lunes se realizará una reunión de urgencia para definir la situación de Paolo Guerrero luego de una semana cargada donde han habido declaraciones tanto del agente del peruano, quien indicó que desde el club no han sido serios con la renovación, como de los dirigentes de Internacional, quienes se mostraron sorprendidos ante estos hechos.

“Esto se tratará a partir de mañana (lunes) por la mañana dentro del CT. De todos modos, Paolo Guerrero es un jugador de Internacional, que tiene un contrato vigente, cuyas partes están cumpliendo. Por nuestra parte, estamos a la espera de su plena recuperación, un jugador que no necesita comentarios, de calidad técnica. Trataremos internamente. Este asunto no debería haberse tratado públicamente. Debe tratarse entre partes, hay un empleado y un empleador”, declaró un miembro de la dirigencia de Internacional para Globoesporte.

