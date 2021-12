Conforme a los criterios de Saber más

La MLS ha visto los colores blanquirrojos brillar en sus momentos decisivos. En los últimos tres años, un peruano ha llegado a la definición del título y este 2021 no es la excepción con la presencia de Alexander Callens con el New York City en la definición ante el Portland, club al que pertenece Andy Polo, aunque el atacante no jugó gran parte de la temporada por una lesión.

Así, la MLS se ha convertido en una vitrina importante para el futbolista profesional, y si bien se ha criticado su nivel, el torneo estadounidense y los propios jugadores están demostrando que son competitivos. Para este 2021, el Perú tuvo a seis compatriotas ahí: Pedro Gallese, Edison Flores, Yordy Reyna. Alexander Callens, Andy Polo y Marcos López.

“Lo que nos ha dejado la MLS y el fútbol de Arabia Saudí, es que no necesariamente tu mejor nivel lo sacas en las mejores ligas. Pedro Gallese y André Carrillo podrían estar en otras ligas, pero los hemos visto en un nivel importante. Lo de Pedro en la MLS no es fácil, hay jugadores importantes ahí”, nos decía hace unos días Leao Butrón sobre el año del portero de la selección peruana.

Pues, cuatro de los seis peruanos que compitieron en la temporada regular fueron nominados en la lista inicial de los MLS Awards 2021: Gallese, Callens, López y Ruidíaz, aunque no quedaron entre los finalistas. Lamentablemente, también una lesión apartó buen tiempo de los campos a Flores. Además, el portero y el 9 peruano fueron convocados al All Star Game, donde enfrentaron a los mejores de la Liga MX, que tuvo a Juan Reynoso de técnico y a Pedro Aquino en el once.

Ya se conocen a los equipos finalistas en Estados Unidos y México, en ambos casos contarán con la presencia de futbolistas peruanos.

“El nivel viene creciendo cada año. El jugador de hoy juega pensando en su futuro y más aún cuando la liga mantiene un buen nivel. Hay más de 20 colombianos y 40 argentinos”, nos comenta Alonso Contreras, reportero peruano de Area Sports Network, que sigue el certamen desde el 2001, cuando fue entrenado por el mismo Pibe Valderrama, tras su retiro en el Tampa Bay Mutiny.

Además, nos agrega un dato sumamente valioso. “ La MLS alimenta con más de 70 jugadores a sus selecciones ”. Para la fecha FIFA de setiembre, informa el portal inglés del “Diario AS”, que un total de 74 jugadores de 22 clubes fueron llamados por sus selecciones. Así, la MLS tuvo presencia en países como Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Costa Rica, Polonia, Australia, Camerún, Uruguay, Ecuador, Chile y la misma selección peruana, que siempre suele contar con los arriba mencionados, con Gallese y Callens como titulares indiscutibles.

Este dato corrobora lo que se vivió hace tres años, cuando la MLS tuvo a 19 jugadores de su liga convocados al Mundial Rusia 2018. Costa Rica (6), Panamá (6), México (3), Perú (2), Egipto y Suecia tuvieron jugadores que juegan en ese momento en Estados Unidos. Por la Bicolor fueron Andy Polo y Yoshimar Yotún.

“Hoy encuentras jugadores promesas como nuestro compatriota Marcos López (22 años), Ricardo Pepi (18), Reggi Cannon (23) y Bryan Reynolds (20). Poco se está alcanzando la meta de formar un semillero. Antes se veía una liga donde presenciábamos a ídolos mundiales, pero ya en la última fase de su carrera”, nos comenta el mismo Alonso.

Temporada Nominados a MVP Jugador Más Valioso 2021 Valentín Castellanos (New York City FC)

Carles Gil (New England Revolution)

Hany Mukhtar (Nashville SC)

João Paulo (Seattle Sounders FC)

Dániel Sallói (Sporting Kansas City) Por anunciar 2020 Andre Blake (Philadelphia Union)

Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders FC)

Jordan Morris (Seattle Sounders FC)

Alejandro Pozuelo (Toronto FC)

Diego Rossi (Los Angeles Football Club) Alejandro Pozuelo – Toronto FC 2019 Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)

Josef Martinez (Atlanta United)

Carlos Vela (LAFC) Carlos Vela – Los Angeles Football Club 2018 Miguel Almirón (Atlanta United)

Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)

Josef Martinez (Atlanta United)

Wayne Rooney (D.C. United)

Carlos Vela (LAFC) Josef Martínez – Atlanta United 2017 Diego Valeri – Portland Timbers 2016 David Villa – New York City FC 2015 Sebastian Giovinco – Toronto FC 2014 Robbie Keane – LA Galaxy Fuente: MLS

Hoy toca ver brillar a Alexander. “Lo de Callens es maravilloso. Es todo un profesional, siempre cuidándose físicamente y mentalmente, es muy seguro de sí mismo, sabe lo que puede dar y lo que le falta aún por dar. Por ejemplo, jugó una final y al día siguiente estuvo en el gimnasio haciendo recuperación. Es un gran defensa y para mí el mejor de la Major League Soccer. Será un momento muy especial verlo levantar la MLS CUP”, asegura Alonso sobre el accionar del zaguero que también viste la Bicolor.

Callens ha jugado 29 de los 37 partidos que disputado el New York City en la MLS, incluido los play off, con un saldo de 13 victorias, 10 empates y solo 6 derrotas. Por primera vez el cuadro neyorquino ganó el título de la Conferencia del Este y este sábado buscará la gloria máxima en el torneo estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Se cumple un año más de la tragedia que acabó con la vida de toda la plantilla de la Alianza Lima en el año 1987.

Este sábado 11 de diciembre viviremos el último pago por evento de la UFC del 2021.