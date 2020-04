Otro futbolista europeo se sumó a la lista de jugadores de primer nivel que se consideran fanáticos de Boca Juniors. Christian Vieri confesó ser seguidor del equipo argentino y ubicó rápidamente a River Plate como uno de los rivales acérrimos.

“Jugué con muchos argentinos y están todos locos, todo el día con Boca y River, River y Boca. Yo soy de Boca. Me gusta su estadio, es algo impresionante. Fui a ver un clásico y es un espectáculo, el clásico más grande del mundo”, explicó Vieri en díalogo con TyC Sports.

Conocido como 'El Bobo’, Vieri recordó también las clásicas rivalidades que disputó jugando en el fútbol de Europa: “Jugué Inter vs Milan, Real Madrid vs Atlético de Madrid, Lazio vs Roma, pero Boca vs River es el más grande de todo. La gente que está en Boca y lo mismo que ha dicho Materazzi. Nunca vi una emoción como en ese clásico”.

Y en el cierre de la entrevista, el jugador habló de sus sueños no cumplidos en su etapa en el fútbol y dijo: “Si tuviese 30 años, me iría a Boca y me gustaría jugar con Diego (Maradona). Vamos a ganarle al mundo”.

