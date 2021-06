TUDN EN VIVO, sigue EN DIRECTO México vs. Costa Rica por la semifinal de la Liga de Naciones de Concacaf

México vs. Costa Rica EN VIVO | Sigue EN DIRECTO el partido por las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. El juego se disputará este jueves y está pactado para las 9:00 p.m. (México DF) y 10:00 p.m. (ET) y será sintonizado por las señales de Televisa y TUDN. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento que se celebrará en el estadio Empower Field at Mile High de Denver con fotos, videos de los goles y minuto a minuto.

Canales de TV para ver México vs. Costa Rica

En México el partido podrá ser visto a través de Canal 5 TUDN y también por la señal de Azteca 7 Deportes, las dos señales más importantes del territorio mexicano.

En Estados Unidos los canales de TV para ver el partido entre México vs. Costa Rica serán TUDN USA y Univision Deportes.

En Centroamérica podrás ver el partido por la señal de TUDN.

¿Dónde ver TUDN para seguir México vs. Costa Rica?

Señal Satélite:

Vía Sky: Canal 547 y 1547

Vía StarTV México: Canal 510

Vía Dish Network USA: Canal 869

Vía DirecTV USA: Canal 464

Señal cable:

Vía AT&T USA: Canal 658

Vía Verizon USA: Canal 1524

Vía Izzi México: Canal 501 y 890

México vs. Costa Rica | Horarios:

21:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

22:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

23:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

04:00 horas del viernes - España, Alemania, Italia, Francia

México vs. Costa Rica: pronósticos y previa

El ‘Tri’ aspira a hacerse con trofeo inaugural y foguear a sus figuras de cara a la Copa Oro, que arranca el 10 de julio, y al inicio de las eliminatorias de la Concacaf a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en septiembre.

“Tenemos que ganarlo”, recalcó el mediocampista mexicano Jonathan dos Santos (LA Galaxy). “Significaría mucho ganar la primera Liga de Naciones. Ser el primer campeón de este torneo sería importante para los jugadores, para la selección nacional y para el país. (Para) decir que México todavía está aquí y sigue siendo el protagonista de la Concacaf”.

Gerardo ‘Tata’ Martino, seleccionador, presentará una escuadra que combina a veteranos como el arquero Guillermo Ochoa y los centrocampistas Héctor Herrera y Andrés Guardado con el talento joven de Jesús ‘Tecatito’ Corona, Diego Lainez o Hirving Lozano, autor de un doblete en el último amistoso del sábado frente a Islandia (2-1).

El punta del Napoli tendrá que asumir mayores responsabilidades ofensivas ante la ausencia del delantero Raúl Jiménez, del Wolverhampton, por la fractura de cráneo que sufrió en noviembre.

Lozano, de 25 años, anotó el único gol del amistoso del 30 de marzo frente a Costa Rica, el último de los 55 enfrentamientos entre ambos equipos, con 31 victorias para México, 18 empates y 6 triunfos para Costa Rica.

La escuadra tica no podrá contar por lesión con su gran referencia, el arquero Keylor Navas, a quien aspiran a recuperar para la Copa Oro.

