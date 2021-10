Venezuela y Brasil se verán las caras este jueves 7 de octubre desde las 6:30 p.m. (hora local) en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. El partido contará con la transmisión de TLT, SporTV y Movistar Plus. Asimismo, la web de El Comercio te llevará el minuto a minuto live streaming.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Brasil en vivo?

Perú, Colombia, Ecuador, México - 6:30 p.m.

Venezuela, Bolivia, Estados Unidos - 7:30 p.m.

Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile - 8:30 p.m.

España - 1:30 a.m. (viernes)

Venezuela vs. Brasil: canales TV de transmisión

Venezuela: TLT

Perú - Movistar Plus

Colombia - Caracol

Ecuador - El Canal del Fútbol

Argentina - TyC Sports y TV Pública

Brasil - Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Uruguay - Uruguay: VTV

Paraguay - Tigo Sports

Bolivia - Tigo Sports

Chile - ChileVisión, Claro Video, CDF HD y Estadio CDF

Estados Unidos - Fubo Sports Network

España - Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Probables alineaciones de Venezuela vs. Brasil

Venezuela: Wuilker Fariñez; Alexander González, Jhon Chancellor, Nahuel Ferraresi, Oscar González; José Andrés Martínez, Júnior Moreno; Jefferson Savarino, Rómulo Otero, Yefferson Soteldo; Jan Hurtado.

Brasil: Alisson o Weverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Guilherme Arana; Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson y Lucas Paquetá; Gabigol y Gabriel Jesus.

Venezuela vs. Brasil: historial

Ambas selecciones chocaron en 27 ocasiones, dejando un saldo muy favorable para Brasil de 23 victorias, 3 empates y 1 derrota. A continuación, revisa sus últimos enfrentamientos.

Junio 2021 | Brasil 3-0 Venezuela | Copa América

Noviembre 2020 | Brasil 1-0 Venezuela | Eliminatorias

Junio 2019 | Brasil 0-0 Venezuela | Copa América

Octubre 2016 | Venezuela 0-2 Brasil | Eliminatorias

Octubre 2015 | Brasil 3-1 Venezuela | Eliminatorias

Previa del partido

Venezuela actualmente es última en la tabla de posiciones con 4 puntos producto de 1 victoria, 1 empate y 7 derrotas. Ha anotado solo 5 goles y recibido 15. Sin lugar a dudas un inicio negativo en las Eliminatorias Qatar 2022, pero ahora tienen la posibilidad de recuperarse en condición de local y ante nada más y nada menos que líder.

En la última fecha triple, la ‘Vinotinto’ no pudo sumar, pues perdió ante Argentina (3-1), Perú (1-0) y Paraguay (2-1). Ahora es menester por lo menos conseguir un empate para cortar la mala racha.

“Estamos trabajando y luchando por tratar de seguir en competencia. Vamos a luchar hasta el final, vamos a seguir creciendo y creyendo en nosotros”, señaló Wuilker Fariñez. “Sabemos que Brasil es un equipo bastante fuerte y muy equilibrado. Para tratar de contrarrestar ese peso ofensivo que pueden tener; es el orden, la concentración, y cuando ellos cometen errores, nosotros saberlos aprovechar”, agregó.

Brasil, por su parte, es hasta el momento la mejor selección del continente con sus 8 victorias consecutivas que lo colocan en lo más alto con 24 puntos. Han marcado 19 goles y solo recibieron 2.

La ‘Canarinha’, que cuenta con Neymar y todas sus estrellas a disposición, viene de superar a Chile (1-0) y Perú (2-0) y de no jugar contra Argentina por el escándalo sanitario que se produjo y del cual hasta el momento no se tiene una resolución definitiva.

