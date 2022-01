A través de la señal de Win Sports y Win Sports+, sigue Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este miércoles 26 de enero por la segunda jornada de la Liga BetPlay 2022 a partir de las 8:15 p. m. (hora peruana) en el estadio Atanasio Girardot.

Los ‘Verdolagas’ debutaron de visita, pero se quedaron con las ganas de sumar de a tres en la primera jornada, ya que Cortuluá emparejó el encuentro en el segundo tiempo. Por eso, la escuadra dirigida por Alejandro Restrepo buscará conseguir su primera victoria en su estadio y con el apoyo de su afición.

En la víspera del compromiso ante los ‘Tiburones, el jugador de la ‘Máquina verde’, Yeison Guzmán, lamentó el empate conseguido en la fecha pasada. “Nos hemos cuestionado y lo que queda es dejar el partido contra Cortulua atrás y concentrarnos en el partido de mañana”, declaró en conferencia de prensa.

De la misma manera, el director técnico de Atlético Nacional destacó el trabajo de sus pupilos. Sin embargo, resaltó los errores. “El equipo ha mostrado buenas facetas en las primeras partes. Queremos ampliar eso en la mayor parte del juego”, detalló.

Alejandro Restrepo también habló acerca de las virtudes de sus oponentes de turno. “Conocemos muy bien a Junior, hemos enfrentado a su entrenador. Vimos la primera fecha contra Patriotas y analizamos todo sobre el rival”, explicó.

Atlético Nacional vs. Junior: horarios del partido

Colombia: 8:05 p. m

Perú: 8:05 p. m

Ecuador: 8:05 p. m

Argentina: 10:05 p. m

Chile: 10:05 p. m

Uruguay: 10:05 p. m

Por su parte, Junior venció de local (3-1) a Patriotas por la primera jornada del torneo y buscará de visita su segunda victoria consecutiva. El DT de los ‘Tiburones’, Juan Cruz Real, destacó el trabajo de sus dirigidos tras el encuentro.

“Quiero destacar el compromiso de los futbolistas. Sin lugar a duda debemos seguir creciendo mucho como equipo, pero me gustó la intención que tuvieron para intentar jugar como lo vamos a hacer siempre. Me gustó la intensidad con la que tratamos de jugar. Esto con el correr de la competencia lo iremos mejorando. Es un triunfo de los jugadores, bien logrado, me gustó la determinación”, señaló en conferencia de prensa.

Es importante mencionar que la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 15 de diciembre del año pasado. El encuentro quedó en empate (1-1). Jarlan Barrera anotó para Atlético Nacional, mientras que Edwuin Cetré igualó el marcador.

Atlético Nacional vs. Junior: canales TV

Atlético Nacional vs. Junior por la segunda jornada de la Liga BetPlay 2022 se transmitirá en directo y en exclusiva a través de Win Sports + en territorio colombiano.

