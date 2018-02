Lo último que pensó Dani Ceballos, volante del Real Madrid, es que iba a ingresar en el partido contra Leganés faltando tan poco para que éste termine. Tal como se ve en YouTube, el jugador español solo disputó 29 segundos de juego.

¿Humillación de Zidane o torpeza del técnico francés? Faltando esa cantidad de tiempo no tenía mucho sentido hacer el cambio de Ceballos por Kovacic, pero Zizou lo hizo. Según medios españoles, Dani se sintió humillado.

En mala hora decidió Zidane darle entrada a Dani Ceballos, quien no disputaba un partido de Liga Española desde el 9 de diciembre. Y esta vez lo hizo por tan solo 28 segundos. Si el jugador español no está contento en el cuadro merengue, no habría nada que reprocharle.

Tal como se ve en el video de YouTube, Ceballos no estaba ni animado por ingresar al terreno de juego. No calentaba, ni trotaba. Solo esperaba con las manos en la cintura que salga Kovacic. Cuando ingresó tampoco corrió. Solo esperó que pasen los 28 segundos que jugó.

