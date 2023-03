Alberto Beingolea, comentarista y una de las caras reconocidas de Gol Perú, adelantó en uno de los programas de dicha cadena televisiva que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) busca modificar las bases del campeonato de la Liga 1 2023 para “poner de rodillas” a los clubes que están en contra de los derechos de TV que negociaron en Videna.

“Lo que habían hecho sobre Cusco eran amenazas que no correspondían. Es decir, que no se basaban en ningún artículo del reglamento ni de los estatutos. Es decir, no podían cumplir esas amenazas a pesar de lo cual se impusieron”, comenzó diciendo.

“Entonces, ¿cuál es la salida de la FPF? Para variar, ahora quieren hacer un directorio para cambiar las bases del campeonato y ahora sí poder tener unas amenazas más duras todavía para poder poner de rodillas a los clubes de Primera División. Eso es lo que se pretende, eso es lo que se quiere. La semana pasada trataron de hacer ese directorio. No pudieron. Ahora, siguiendo una norma elemental del derecho peruano, han tenido que hacer una convocatoria y sería el viernes, esa reunión de directorio, para pasar por arriba de toda la organización de la FPF”, agregó Alberto Beingolea.

“Ya les dije yo, todos esos comunicado que decían que ‘siguiendo la reglamentación, suspendemos los partidos...”. Yo me sigo preguntando: ¿quién lo suspende? Lo suspendió el presidente de la FPF o su secretario general. No los organismos que deberían o que corresponderían”, concluyó.

¿Se jugará con normalidad la fecha 7?

Este viernes 3 de marzo arranca la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023 con el Sport Boys vs. Deportivo Binacional. ¿Habrá algún nuevo partido suspendido o todo se desarrollará con normalidad?