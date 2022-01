Conforme a los criterios de Saber más

El destino puso al Perú en sus caminos. Son muchos los futbolistas extranjeros, especialmente de Latinoamérica, los que se han hecho un lugar en la liga local. Algunos de ellos lo ven como una simple aventura; otros intentan consolidarse como es el caso de Pablo Míguez, quien tras una gran trayectoria en el balompié nacional consiguió nacionalizarse. Alberto Quintero, referente de Universitario, le sigue los pasos y próximamente también tendrá su DNI peruano. Y así, la lista sigue creciendo.

Recientemente se confirmó que Míguez finalizó con sus trámites de nacionalización y ya no ocupará más una plaza de extranjero en Alianza Lima. El alivio llega al club blanquiazul, que necesitaba esa noticia positiva para comenzar tranquilamente la temporada 2022, con los otros cinco jugadores extranjeros de su plantilla.

Alberto Quintero también está a la espera de esta noticia. El atacante panameño inició el proceso de nacionalización a inicios de noviembre del 2021 y aún sigue ultimando detalles. El club crema espera que ‘Chiquitín’ obtenga el DNI peruano antes de que arranque la Liga 1 2022, pero por ahora no hay novedad

Lo cierto es que la ‘U’ esperan inscribir a Quintero como peruano en esta temporada. Así, tendrán un cupo libre (hay cuatro uruguayos en el plantel: Federico Alonso, Luis Urruti, Hernán Novick y Ángel Cayetano) que pueden usar para fichar. Tienen hasta marzo para hacerlo.

Jugadores extranjeros de Universitario Nacionalidad Alberto Quintero Panamá Federico Alonso Uruguay Luis Urruti Uruguay Hernán Novick Uruguay Ángel Cayetano Uruguay

¿Cómo podría ayudar la nacionalización de Quintero a la ‘U’?

Universitario no tendría muchas problemas en caso Alberto Quintero no consiga su nacionalización a tiempo. Sin embargo, la intención del club crema es sumar otro refuerzo extranjero antes del cierre del mercado de pases del fútbol peruano (8 de marzo) .

Si bien es cierto, la situación económica de la ‘U’ no es la mejor y, por ello, se decidió contratar únicamente a tres futbolistas para el 2022. No obstante, este lunes la institución merengue concretó el patrocinio más grande de su historia, al firmar un contrato con la empresa Free Games SAC. Esto le permitirá ingresar al club 10 millones de dólares y adicionales por los próximos cinco años y le dará cierta estabilidad financiera .

Alberto Quintero busca nacionalizarse antes de empezar la Liga 1 2022 | Foto: AFP

En ese sentido, si Universitario logra liberar un cupo con la nacionalización de Quintero, tendrá la oportunidad de fichar a un nuevo futbolista de otra nacionalidad -con mayor tranquilidad- de cara a los desafíos que se vengan. Las buenas nuevas económicas le respaldan.

“Si se da lo de Quintero, se da la posibilidad de un cupo más y sí estaríamos viendo lo de un delantero adicional. Si no, ahí queda el tema con alguna variante que pueda suscitarse en el camino, pero todavía no hay nada definido como lo dijo Gregorio (Pérez) en su debido momento”, explicó el administrador Jean Ferrari en una reciente entrevista con ‘Justicia para la U - TV’.

La poca productividad goleadora de la ‘U’ en el 2021, especialmente cuando Gregorio Pérez aún no regresaba a la dirección técnica, es un problema por el que no se quiere volver a pasar. P or ello, la nacionalización de Quintero le permitirá al técnico charrúa evaluar diferentes opciones para sumar una nueva carta goleadora al equipo y así estar listos para cualquier escenario. Además de la liga local, hay una Copa Libertadores que jugar, por lo que un refuerzo en la línea de ataque vendría muy bien.

Próximos a nacionalizarse

Además de ‘Chiquitín’, otro futbolista de la Liga 1 que inició sus trámites para conseguir el DNI peruano es Pablo Lavandeira. El nuevo refuerzo de Alianza Lima comenzó con los ‘papeleos’ a mediados del 2021, pero aún no logra concretar su nacionalización. Lo más probable es que sea inscrito como uruguayo .

Ahora bien, en el Perú hay una lista larga de futbolistas extranjeros que se nacionalizaron peruanos, ya sea para liberar un cupo de extranjero en su club o para tener la opción de ser convocados por la selección nacional. Y, generalmente, estos jugadores aspiran a dos modalidades: por naturalización y por matrimonio.

La Ley número 26574, de Nacionalidad, determina en el tercer artículo que “son peruanos por naturalización:

1. Las personas extranjeras que expresan su voluntad de serlo y que cumplen con los siguientes requisitos:

a) Residir legalmente en el territorio de la República por lo menos dos años consecutivos.

b) Ejercer regularmente profesión, arte, oficio o actividad empresarial.

c) Carecer de antecedentes penales, tener buena conducta y solvencia moral”.

Asimismo, el artículo cuatro de la mencionada Ley de Nacionalidad estipula que “la persona extranjera unida en matrimonio con peruano o peruana y residente, en esta condición, en el territorio de la República por lo menos dos años, que expresa su voluntad de serlo ante la autoridad competente. El cónyuge naturalizado por matrimonio no pierde la nacionalidad peruana en caso de divorcio o fallecimiento del cónyuge”.

Pablo Lavandeira está tramitando su nacionalización peruana| Foto: Alianza Lima

Teniendo en cuenta estos requisitos principales, hay varios futbolistas del plano local que ya pueden iniciar los trámites de nacionalización. Es el caso representativo, por ejemplo, de Omar Merlo, que lleva cuatro años seguidos jugando en Sporting Cristal y depende de él si quiere liberar un cupo de extranjero en la institución rimense .

Luego también están los casos de Carlos Neumann (paraguayo) y Ernest Nungaray (mexicano), que llevan cinco y medio y tres años y medio seguidos, respectivamente, jugando en el Perú. Por ahora, ninguno de los dos futbolistas cuenta con equipo en la liga local, pero pueden encontrar uno antes de marzo.

También está el caso de Edy Rentería (colombiano), que lleva siete años jugando en el Perú; además de Jhonny Mena (colombiano), Dahwling Leudo (colombiano) y Franco Zanelatto (paraguayo) con tres años cada uno en la liga local. Y, luego, la lista actual se sigue extendiendo con otros futbolistas que militan en clubes nacionales al menos por dos años consecutivos (requisito).

Jugadores extranjeros Edad Club Años seguidos en Perú Edy Rentería (Colombiano) 28 años Sport Boys 7 años Carlos Neumann (Paraguayo) 36 años Sin equipo 5 años y medio Omar Merlo (Argentino - Chileno) 34 años Sporting Cristal 4 años Ernest Nungaray (Mexicano) 29 años Sin equipo 3 años y medio Jimmy Valoyes (Colombiano) 35 años Sport Huancayo 3 años Víctor Perlaza (Colombiano) 27 años Sport Huancayo 3 años Jhonny Mena (Colombiano) 27 años Carlos Stein 3 años Dahwling Leudo (Colombiano) 32 años Atlético Grau 3 años Franco Zanelatto (Paraguayo) 21 años Alianza Atlético 3 años Leandro Sosa (Uruguayo) 27 años Sporting Crisstal 2 años Arley Rodríguez (Colombiano) 28 años Alianza Lima 2 años Othoniel Arce (Mexicano) 32 años Ayacucho FC 2 años Jairo Vélez (Ecuatoriano) 26 años César Vallejo 2 años Federico Alonso (Uruguayo) 30 años Universitario 2 años Luis Urruti (Uruguayo) 29 años Universitario 2 años Gaspar Gentile (Argentino) 26 años UTC 2 años Nicolás Ortíz (Argentino) 26 años UTC 2 años José Ramírez (Colombiano) 34 años Cantolao 2 años Ignacio Barrios (Uruguayo) 29 años ADT 2 años Delio Ojeda (Paraguayo) 36 años Atlético Grau 2 años Abdiel Ayarza (Panameño) 29 años Cusco FC 2 años Diego Melián (Uruguayo) 30 años Municipal 2 años Mauro Guevgeozián (Uruguayo) 35 años Sport Boys 2 años Charles Monsalvo (Colombiano) 31 años Sport Huancayo 2 años

