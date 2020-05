Numéricamente, Alianza Lima contrató a un nuevo once para afrontar la campaña 2020, una cantidad considerable que despertaba la ilusión del fanático blanquiazul en los cuantitativo y cualitativo, porque nadie discutirá que varios llegaron con un buen cartel a Matute. Pero a la vez la llegada de algunos jales también generó cierta incertidumbre por sus pasados. Los que apostaron por las prontas indisciplinas de Carlos Ascues, Jean Deza y Alexi Gómez no tuvieron que ser videntes. La denuncia en contra del lateral izquierdo por agresión física y psicológica es noticia hoy sin que la pelota ruede por el coronavirus. ¿Acertó el club victoriano con los refuerzos esta temporada?

Gómez ha generando un problema más en Alianza. Los directivos blanquiazules han tenido que poner sus fuerzas y atención a situaciones extradeportivas que sin duda generan un gran malestar en el seno del club y también en los hinchas.

GÓMEZ DENUNCIADO

“De temas extradeportivos no hablo”, dijo la ‘Hiena’ hace apenas tres meses cuando se le consultó por los casos de Deza y Ascues; sin embargo, ahora él es protagonista de uno de ellos. “Detrás de cada gran hombre hay una excelente mujer”, decía y no lo valoró como tal.

Ahora pesa sobre él una denuncia por agresión física y psicológica de su expareja Andrea Barrantes durante los últimos tres meses. Será la justicia la que se encargue de resolver ese tema.

Alexi Gómez denunciado por pareja (Video: ATV)

Pero en Alianza también tienen que analizar la situación del jugador, y mucho. Un refuerzo que fue considerado por Pablo Bengoechea como titular en seis de los siete partidos que dirigió, y que no ha mostrado el nivel esperado. Marcó un gol de penal, pero no realizó ninguna asistencia en los otros cuatro tantos del cuadro blanquiazul en el año. Sin dudas, Gómez no ha sido el gran aporte que se esperaba -en el último clásico perdió muchos balones en salida-. Y afuera de las canchas, su comportamiento tampoco ayuda a la imagen del club.

UNA DUPLA EXPLOSIVA

Antes de que empiece siquiera el torneo, Carlos Ascues y Jean Deza ya aparecían en las portadas de los diarios, y no de los deportivos. Ambos fueron ampayados primero en la primera quincena de enero en una fiesta durante toda una madrugada y luego repitieron el ‘ritual’ en febrero, luego de la victoria sobre Atlético Grau. Fueron vistos en una discoteca junto a Shirley Arica.

El técnico en ese momento, Pablo Bengoechea, no les cerró la puerta al decir en su primera conferencia de prensa que “las fiestas son divertidas”. Si bien él no critica a los futbolistas públicamente, esa frase dejó mucho que desear. Luego puso las cartas sobre la mesa. “Los jugadores se van a adecuar a las reglas que tenemos acá, yo no saco a nadie, se sacan solos". El mensaje no fue escuchado por todos.

Bengoechea sin argumentos para defender a Jean Deza. (Fuente: América TV)

Y fue así que tras la segunda indisciplina, ni Ascues ni Deza viajaron a Ayacucho para la cuarta fecha del Apertura. Luego, el volante regresó al primer equipo mientras que el atacante no apareció nunca más, ni siquiera en banca.

Las indisciplinas de Jean Deza se repitieron una y otra vez. Mientras para algunos ya está fuera del equipo, para otros el tema aún debe resolverse. “No hay nada definido en torno a él”, aseguró el gerente Gustavo Zevallos, quien contó que el atacante solo cumplió tres de los cinco días de suspensión debido a que todo quedó paralizado por la cuarentena del coronavirus.

Si bien los resultados no acompañaron –solo dos victorias y un empate en siete partidos (el octavo ante Racing lo dirigió Jaime Duarte), Bengoechea se fue del club por el mal ambiente en el club. “Se habrá cansado de que se esté hablando de otra cosa que no sea lo futbolístico. Es lamentable, pero ya es cosa de Jean. No soy nadie para juzgar. Todas estas cosas han afectado un poco al grupo, se ha visto reflejado dentro de la cancha y se ve reflejado en la salida del ‘profe’ seguramente", señaló Joa Arroé al respecto.

Torneo PJ Victorias Empates Derrotas Liga 1 6 2 (ante Grau 1-0 y Municipal 1-0) 1 (ante Mannucci 1-1) 3 (Alianza Universidad 3-2, Ayacucho 2-0, Universitario 2-0) Libertadores 2 - - 2 (Nacional 1-0 y Racing 1-0*) * Dirigió Duarte en Argentina

UNA SALIDA DE TONO

El último en aparecer en un programa de espectáculos fue Luiz da Silva. El delantero fue visto en la calle en compañía de una modelo, violando completamente las medidas de aislamiento dictadas por el gobierno por la pandemia del coronavirus.

El tema, al parecer, no ha llegado a mayores en tienda blanquiazul. “No hemos determinado si habrá sanción aún”, explicó Zevallos, pero sí dejó mucho que desear que un jugador que fue el último en integrarse a la institución y que apenas tenga 150 minutos de juego haya estado más tiempo en la calle con la que sería su pareja cuando las normas dictan que debe quedarse en casa.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva son ampayados violando la cuarentena

DISCIPLINA VERSIÓN MARIO SALAS

El panorama debe cambiar en Alianza y Mario Salas parece tener la mano para detener las indisciplinas. Lo demostró en Cristal y en Colo Colo, cuando no dudó al sacar a referentes de la institución a pesar de que eso le costó tener al plantel en contra. En el Rímac todavía es recordada la sanción que impuso al goleador Emanuel Herrera al hacer evidentes gestos de molestia contra el chileno cuando fue cambiado durante un encuentro. Tal fue la convicción de Salas que no tuvo reparos en prescindir del goleador argentino en un choque ante Alianza, como medida disciplinaria.

“La disciplina es fundamental. Es el deber de la dirigencia y el comando técnico poner disciplina”, aseguró el chileno en entrevista con el canal oficial del club. “No hablaría de jugadores disciplinados, sino de jugadores comprometidos”, aseguró.

Por ahí va su postura, quien no quiere estar, no estará. “De no ser así, el club tendrá que tomar las riendas del asunto, establecer segundas oportunidades u optar por otras medidas”, sentenció.

¿LOS REFUERZOS EN DEUDA?

Once jugadores nuevos firmaron esta temporada con el club victoriano, uno de ellos fue cedido a préstamo –Sebastián Gonzales Zela- y los otros diez han tenido actividad con el primer equipo, aunque salvo la presencia de Rubert Quijada y Alberto Rodríguez en la zaga, el rendimiento de los jales no ha sido el esperado, aunque vale decir que apenas se jugaron ocho partidos en total antes de la paralización del torneo.

Esta es la situación de cada uno de ellos.

Refuerzo Puesto Procedencia Situación Steven Rivadeneyra Arquero Municipal 90 min - Liga 1 (1-1 Mannucci) Alberto Rodríguez Central Universitario 243 min - Liga 1

180 min - Libertadores Rubert Quijada Central Caracas - Venezuela 540 min - Liga 1 (los seis partidos)

160 min - Libertadores Carlos Ascues Volante mixto Orlando City 376 min - Liga 1 (sancionado ante Ayacucho / un gol y una asistencia)

90 min - Libertadores (no jugó ante Racing) Josepmir Ballón Volante mixto U. Concepción - Chile 540 min - Liga 1 (los seis partidos)

180 min - Libertadores (los dos partidos) Alexi Gómez Extremo / lateral Melgar 406 min - Liga 1 (un gol de penal)

171 min - Libertadores Luis Aguiar Volante San Martín de Tucumán 366 min - Liga 1 (una asistencia)

126 min - Libertadores Jean Deza Extremo UTC 188 min - Liga 1 (tres primeras fechas)

No jugó Libertadores Cristian Zúñiga Delantero San Francisco - Panamá 88 min - Liga 1

53 min - Libertadores Luiz da Silva Delantero La Coruña 90 min - Liga 1 (debut en el clásico)

60 min - Libertadores

De todos ellos, tanto Rubert Quijada y Alberto Rodríguez en la zaga han cumplido en los partidos requeridos, más allá de un error del venezolano en el duelo ante Nacional por la Copa. Mientras Josepmir Ballón y Luis Aguiar contaban con la confianza de Bengoechea más allá de su rendimiento.

De igual forma están en evaluación los jugadores cuyos contratos terminaban a mitad de año, como los uruguayos Adrián Balboa y Federico Rodríguez. Por disposición de la FIFA no se puede romper el vínculo durante la pandemia del coronavirus. Pese a ello, el futuro de los refuerzos no es del todo seguro en la institución blanquiazul.

MÁS EN DT

VIDEOS RECOMENDADOS