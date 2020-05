El fútbol genera tanta pasión que muchos esperan que las competencias se reinicien cuanto antes. En eso trabaja la Federación Peruana de Fútbol, pero ese no es el único tema en el que debe enfocarse su presidente Agustín Lozano, quien tiene asuntos pendientes por aclarar, como su intención de reelegirse en La Videna y la multa que le aplicó la Conmebol por su responsabilidad en la reventa de entradas de los partidos de la selección.

-¿Cómo va el tema de los protocolos para la vuelta al fútbol?

Ya hemos presentado el protocolo al Ministerio de Salud. Es un protocolo que contiene la fase de entrenamiento, de competencia en sí y de la vuelta a casa. Estamos esperando a que se dé luz verde y podamos ver que se vuelta antes de los que se tenía previsto.

-¿Por qué no se consideró las propuestas de los clubes en la elaboración del protocolo?

Hay que tener en cuenta algo. Los clubes tienen la mejor voluntad pero hay que respetar un orden. Las empresas tienen que tener sus protocolos, pero quien marca las reglas son las entidades sanitarias, en este caso es el Minsa.

-¿Pero no es un aporte a considerar?

Hemos recibido dos protocolos, el de Alianza y de San Martín, y felicito a esos clubes, pero lo que se tiene que esperar es que el protocolo nuestro se apruebe, porque es del protocolo nuestro que se va a desprender el protocolo de ellos. No es que no estemos coordinando, es que primero debe aprobarse la matriz para desprender el protocolo de cada uno de ellos.

-De parte de la Agremiación de futbolistas (Safap) aseguran que hay clubes que no estarían interesados en volver...

Nosotros hemos tenido reuniones con Safap y no me han tocado este tema. Yo estoy en comunicación a diario con los clubes, de distintas formas, y te puedo asegurar que ninguno me ha expresado su negativa de participar. Absolutamente todos me han dicho que están dispuestos pero que se cumplan con los protocolos para darle seguridad a todos.

SITUACIÓN ACTUAL

-¿Cuál es la situación financiera de la FPF en estos momentos?

¿Por qué yo sostengo que la federación tiene confianza y credibilidad ante los organismos superiores como Conmebol y FIFA, y las entidades que son nuestros patrocinadores y entidades financieras? Porque con modestia lo digo, nadie podrá objetar la administración de esta gestión. El año de mayor éxito en los últimos diez años fue el 2019. El año con mayor ingreso lo tuve yo y también hice el menor gasto y con mayores actividades deportivas.

-¿Pero el 2019 empezó con un gran déficit?

Yo encontré una deuda de 48 millones de soles y vamos pagando aproximadamente 32 millones. Aún nos queda por pagar 16. Este año, antes del COVID-19, nuestra planificación estaba diseñada para terminar el año con saldo positivo y liquidando todos los pendientes. Ahora, con todo esto, estamos en reestructuración de esos planes con nuestros patrocinadores.

2017 2018 2019 Ingresos S/ 87 S/ 136 S/ 148 Gastos S/ 133 S/ 166 S/ 118 RESULTADOS S/ -46 S/ -30 S/ 30 *En millones de soles. Información de la FPF.

-¿No ha cobrado adelantos de televisión de las Eliminatorias?

No, los contratos con Gol TV tienen compromisos de pagos y vienen desde el 2018 que se dan en diferentes fechas. Lo único que ha hecho Gol TV es cumplir con sus letras. En el 2020 ha suspendido el pago de esas letras y estamos viendo ese tema. Pero en mi gestión no se ha hecho ningún cobro adelantado.

-En cuanto a las elecciones en la FPF que debieron ser en abril, ¿en qué quedaron?

Nosotros somos respetuosos de lo que FIFA puso en su hoja de ruta, que teníamos que llegar a fines de año con las elecciones, que teníamos que empezar en marzo-abril con los procedimientos en las ligas. Lamentablemente ha pasado todo esto que no se pudo hacer nada. Seré muy respetuoso de lo que FIFA decida.

-¿Y FIFA hacia dónde apunta?

FIFA ha señalado que tiene que llevarse a cabo las elecciones con el nuevo estatuto, por eso se trabajó en ello. Se aprobó en el 2019 y ahora tenemos que ir a un proceso eleccionario con todos los grupos de interés.

-Cuando vuelva el fútbol, ¿se podrá ver ya el tema de las elecciones?

Hay una hoja de ruta. Pasaba primero con la inscripción de los estatutos de la FPF y ya se cumplió. Luego venía la adecuación de estatutos de todas las ligas y en esa fase es en la que se ha quedado. Luego venían ya las elecciones de los distritos, provincias y ligas departamentales, y paralelamente la conformación de los grupos de interés, llámese fútbol playa, fútbol sala, fútbol femenino, los árbitros, los entrenadores y los jugadores…

-¿Entonces no se pude hablar de una fecha en concreto para que se realicen las elecciones?

No, eso seguramente FIFA lo dará a conocer.

-¿Pero sí puede decir si participará como candidato?

Yo en ningún momento he señalado cosas de elecciones. Estoy abocado en lo que la federación debe resolver. Cuando llegue el momento de elecciones, seguramente me tomaré mi tiempo para analizar y tomar una posición al respecto.

-Lo que muchos reclaman es que ya se cumplieron los cinco años de esta gestión...

Lo que te puedo puntualizar es que en el momento que se me convocó para asumir la presidencia, lo pensé mucho y tomé la decisión en una situación muy crítica y que probablemente muchos hubieran renunciado. Nadie confiaba en que podía reflotar la federación y hoy en día tiene mucha credibilidad y confianza ante los organismos superiores. Basado en ello me corresponde seguir pensando en darle el mejor tratamiento a la federación y cuando llegue su momento me tomaré un momento para pensar y tomar una decisión.

-Esa credibilidad total ante los organismos de la que tanto habla no la tiene en el seno mismo del fútbol. Algunos clubes no están de acuerdo con usted.

Probablemente, algún club no comparta mi forma de trabajar y es normal. Pero te puedo asegurar que durante todo este tiempo ningún presidente me ha expresado su malestar hacia mi persona. En un 99%, ninguno. Siempre me han mostrado su respeto y predisposición.

-Menciona que entró en un momento de crisis. Ahora se vive otro y puede quedar bien parado para postular a la presidencia.

Yo estoy seguro que lo que estamos viviendo ahora lo vamos a sacar adelante y lo estamos sacando adelante. La responsabilidad es apoyar a los clubes y lo hago porque entiendo que los clubes necesitan de su federación. Y no solo se lo merecen, sino que es el momento de darles su lugar a las instituciones para que en algún momento el fútbol peruano tenga mejor posicionamiento en Sudamérica.

-Eso suena a propaganda de campaña para una futura candidatura...

Cada cosa en su momento. Cuando llegue su momento me tomaré mi tiempo para pensarlo.

-Sí se criticó en las últimas semanas la multa de Conmebol que recibió por el tema de la reventa de entradas…

Esa amonestación que recibimos por ser directivos, nos llama a tener mayor cuidado, pero me deja tranquilo que de alguna forma se hizo justicia porque no hemos tenido ningún grado de responsabilidad en eso.

-¿Qué responsabilidad acepta? Porque es raro que una persona reciba sanción sin tener participación en el tema

Lo que pasa es que se nos multa porque fuimos parte de la directiva, por no haber controlado bien [ese tema]. Pero no te olvides que este es un directorio que está formado por dirigentes que no vivimos en Lima. En mi caso yo era alcalde [de Chongoyape, en Lambayeque] y venía solo para los directorios o el mismo día del partido. Desde ese ángulo, ¿podíamos conocer o controlar todo?

-Pero era su cuñado el involucrado directo en el tema...

Yo respondo por Agustín Lozano, no respondo por terceros. Con el respeto que se merecen todas las personas, me mantendré firme y responderé por mis actos, no por terceros.

