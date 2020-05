El bienestar del trabajador se ve afectado en tiempos de pandemia, las empresas optaron por mecanismos que reducen el monto mensual a pagar a sus empleados o despidos masivos con el fin de evitar la bancarrota. El fútbol no es esquivo a estos problemas, y a nivel mundial una enorme cantidad de equipos se ven golpeados económicamente ante la paralización del deporte y la no asistencia de público a los estadios, como en el caso reciente de la Bundesliga. En el Perú no hay estabilidad en el deporte rey y esta crisis refleja que muchos optan por intereses personales y no por amor a este juego. Roberto Silva es un exjugador y en la actualidad se desempeña como presidente de la Agremiación de Futbolistas del Perú. Él nos despeja la cancha de lo que ocurre con el balompié en nuestro país.

El exdelantero de Alianza Lima, Sporting Cristal y la selección peruana aclara que la situación ha mejorado respecto de los años anteriores, pero que muchos clubes toman la pandemia como excusa para evitar pagar los salarios a tiempo. También que los dirigentes que entran al fútbol no tienen ni idea de lo que significa este deporte y los derechos que deben de tener cada empleado. Eso sí, su llegada a este cargo fue una casualidad porque ocupaba el cargo de vicepresidente en el gremio, pero Silva afirma que son un motor de cambio que le está haciendo bien al fútbol nacional.

-¿Cómo comienza tu camino en la Agremiación?

El destino me llevó a tener este cargo, soy uno de los fundadores del nuevo gremio. Estoy en la junta directiva de manera inactiva. Cuando hubo reelecciones pasé a ser vicepresidente, Francesco [Manassero] renuncia y me toca asumir. Sabía que iba a volver al fútbol, pero pensaba más tarde que temprano. Me tocó volver por acá y aquí me tienes.

-¿Por qué nuestro fútbol sigue siendo informal como décadas atrás?

Algún día mejorará, está mejor que antes. La realidad es mejor que antaño, los clubes te tienen que pagar todo. Antes firmabas contrato y sabías que cobrabas hasta agosto nada más. Hoy hay un sistema y se ha avanzado en orden y formalizaciones. La Agremiación ha sido un motor de cambio para el fútbol peruano.

Para Silva el fútbol de reactivarse pronto en el país porque es el sustento de muchísimas familias y porque puede cumplir con todos los protocolos de sanidad que se exigen. (Foto: Diana Chávez/GEC).

-Regresó el fútbol en Alemania; sin embargo, ¿poco se le pregunta al futbolista cómo se siente respecto a ello?

Acá hay un supermensaje, el fútbol como sector incluye a muchas personas, miles de familias que trabajan en él. No creo que no estén de acuerdo porque los futbolistas hacen que gire un motor económico enorme. Desde el jardinero hasta el que hace limpieza; el administrador, el masajista, el periodista, sponsors. Tiene muchos negocios o economías alrededor. En torneos grandes se mueve mucho más, incluso. Es el sector lo que hay que activar y hacerlo de la manera más prudente y segura.

-¿Pero se ha criticado si tenemos la capacidad sanitaria para hacerlo?

Si permites que un restaurante vuelva a trabajar, ¿cuántas personas trabajan en ese espacio pequeño? Si ellos, con un protocolo funcionan, ¿por qué no personas que lo hacen en un terreno más amplio? Los deportistas pueden generar el primer motorcito de la gente alrededor de muchos rubros, como kinesiólogos, médicos o hasta el de seguridad. Esto también ayuda a la prensa y marcas para generar contenido.

El sonido de los silbatos se hizo más perceptible que nunca en Augsburgo, Düsseldorf, Hoffenheim, Leipzig y Dortmund con el regreso de la Bundesliga. (Foto: AFP)

-¿Es probable que todo el año sea sin público?

Es lógico jugar a puerta cerrada y podría empezar a funcionar. Es una visión del sector como tal. Los futbolistas quieren entrenar algo distinto, extrañar estar en un jardín. Tiene que arrancar la Liga 1 para que arranque la Liga 2. Es un sector importante que mueve gente y hay muchas familias dentro de él, no solo los que juegan están incluidos. No podemos esperar, para mí el fútbol no te genera riesgo. El primer paso es volver a los entrenamientos con los protocolos. Hay apps que ayudan a controlar las actividades físicas. Asegurar también que la gente que entrena esté sana. Es cuestión que te organices.

-¿Has recibido alguna opinión contraria de los jugadores?

La incertidumbre mata. Sabemos que hay todas las intenciones que el fútbol regrese, la única razón que no regrese es que el gobierno no lo permita. Es cierto que hay clubes que han tenido la intención de no volver. Increíble, para llorar. Saben que eso mata al fútbol, pero no les interesa porque algunos de los que están metidos no les importa el deporte. Les importa sus intereses personales, sean políticos o económicos.

Los jugadores del fútbol peruano adecuaron sus entrenamientos en casa, como Joazhiño Arroé, volante de Alianza Lima. (Foto: redes sociales)

-¿Hay desinterés dirigencial?

De ahí parte nuestro gran problema porque podrían tomar decisiones como sector. Algunos dan a entender que “yo ya me metí plata al bolsillo, ya jugué Libertadores” y mejor si de acá a fin de año no juego, no pasa nada mientras no pierda la categoría. ¿Qué pasa con el sector que trabaja ahí? ¿Los clubes que necesitan ese dinero? No les importa.

-¿Cómo va el tema de Universitario de Deportes?

La U tiene un problema enorme, su problema es interno. Hay una guerra interna para ver quién se queda con el club. Samaquean al club y no hacen más que perjudicarlo. Alianza es la propuesta, a pesar que tiene manejos cuestionables; están logrando lo que se quería porque hace años están superavitarios. Para el aplauso. La 'U' tiene capacidad para salir adelante, el problema es la gente que toma las decisiones, es una cadena de quejas porque no saben lo que sucede con el club.

Universitario de Deportes pasa por problemas dirigenciales. (Foto: Joel Alonzo/GEC).

-¿Jugadores de la 'U' les han expuesto sus inquietudes sobre este tema?

La relación hoy es con todos, los clubes están pidiendo recortes salariales o cambiar los contratos. Brindamos asesoría legal y tenemos bastante trabajo porque tenemos que atender dos frentes, Liga 1 y Liga 2. Cada equipo tiene sus peculiaridades, hay dirigentes que se han portado bien y otros que necesitan ayuda como clubes. También están los que quieren sacar provecho a pesar de que tengan ingresos importantes y han recibido dinero. Quieren imponer reducciones y eso no se impone, se solicita. Hay clubes que dicen “el COVID-19 me está golpeando”. ¿El COVID-19? Acabas de jugar Copa Libertadores, tuviste un ingreso importante, jugaste el clásico que es tu taquilla más importante y fue justo en la etapa previa de la cuarentena. No puedes decir que en abril no tienes plata para pagar.

-¿Cómo explicas el caso de Mannucci?

Lo de Mannucci fue una amenaza [suspensión perfecta de labores]. Ese es otro problema porque te coacciona. No les conviene a los clubes porque no sé si van a poder demostrar que no están recibiendo ingreso. Esto es para las empresas que no tienen ingreso fijo, pero en los clubes no. Esta acción también hace que los jugadores se puedan ir y los clubes no van a querer. No es un escenario que le convenga a los clubes. Lo que podrían decir es: “Muchachos, no se los puedo pagar ahora, pero lo puedo hacer en diciembre”. La gente te va a decir sí. La televisión puede ayudar y va a hacer su agosto cuando vuelva el fútbol peruano.

-¿Qué se piensa hacer con la Liga 2?

La Liga 2 es un tema más complejo, se está pensando en un torneo de cuatro meses en Lima con los 10 equipos, en 18 fechas. Probablemente de agosto a noviembre y es una opción para levantar el año. Es un año atípico, tenemos que salvar el fútbol como sector. No va a ser el mejor año económico, pero hay que salvarlo.

Alianza Universidad es el actual líder del Torneo Apertura, que se paralizó tras la sexta fecha. (Foto: Hugo Curotto/GEC).

-¿Qué sucederá con la Copa Perú y el fútbol amateur?

Nosotros no vemos eso. Yo calculo que todo el fútbol amateur está paralizado. Hablamos de fútbol profesional porque se puede controlar. El fútbol lúdico o social va a ser más complejo.

-¿Y los jugadores agremiados que no tienen clubes?

Ellos sí están ‘frito pescado’, no hay nada que hacer.

-¿La federación puede intervenir para apoyar a los futbolistas?

La federación dicta la normativa y ayuda económicamente a los clubes con el dinero que le envía Conmebol. Hay una Comisión de Licencias que controla los pagos y que los clubes estén al día. Se tuvo que haber presentado pagos de marzo y abril para que se haga el control, tienen el deber de fiscalización. Los que no tienen derecho de televisión, se entienden que necesiten más ayuda que otros y la FPF tendría el deber moral de ayudarlos. Hay un club que no pudo cerrar un acuerdo porque la entidad se lo prohibió. No puede negarle la opción y no darle otra alternativa. Eso sí, los que arrancaron sin derechos deben demostrar cómo pagan a su plantel.

-Igual, más allá de los avances, el desorden dirigencial sigue siendo una constante en el país...

Ese es otro gran problema y por eso hemos dicho que los ascensos por la Copa Perú son inaceptables. Muchos son clubes amateurs y no tienen idea de lo que es el fútbol profesional. La verdad que “lloras” cuando te preguntan ciertas cosas. Se te acercan y te preguntan: “¿Acá a los trabajadores tengo que pagarles CTS y todo eso verdad?”. No tienen idea. Clubes que te cuentan: “Yo pensé que me iba a costar televisar los partidos, no sabía que te pagaban”. La gente que entra al fútbol no tiene idea del sector, lo ven como negocio, entusiasmo o tienen interés político. Solo tienen un interés colectivo.

Carlos Moreno volvió a la administración de la 'U' y propuso la suspensión perfecta de labores para su plantel. Luego se retractó y llegó a un acuerdo con los jugadores. (Foto: Eduardo Cavero/GEC).

-¿Qué proyectan para este año como entidad?

Este año queremos salvar la situación, compitiendo y jugando, aunque sea a puertas cerradas. Este es un año de subsistencia. Los contratos se tienen que cumplir y vamos a tratar que todos los clubes terminen superavitarios.

