Ese 19 de mayo de 1997 será para Chemo del Solar un recuerdo inolvidable. Ese día no ganó un título ni marcó un gol maradoniano, ese día significó para él la confirmación de lo que siempre sospechó: “hubiese sido un arquero más o menos bueno”. Aquella jornada cumplió uno de sus sueños de chico al ponerse los guantes y cuadrarse bajo los tres palos del Celta de Vigo en un encuentro oficial en el Estadio de Balaídos. Nada menos que en la competitiva Liga Española. Nada menos que ante el poderoso Barcelona que tenía en su frente de ataque al ‘Fenómeno’ Ronaldo, uno de los mejores ‘9’ de todos los tiempos.

La historia fue así. En el minuto 73, el cuidapalos vigués Diezma fue expulsado al derribar y detener un contragolpe del nigeriano Emmanuel Amunike. A esas alturas del juego ya todo parecía definido a favor del cuadro blaugrana que iba adelante en el marcador por 3-1. Óscar, a los 29’ y 38’, había marcado para los visitantes, mientras que el descuento de Revivo (58’) fue solo un paliativo antes de que Ronaldo aumentara la diferencia a los 64’ para el conjunto dirigido por el inglés Bobby Robson.

Chemo tuvo que reemplazar en el arco al expulsado Diezma. El Celta de Vigo ya había realizado sus tres modificaciones.

Con un hombre menos y un tiro libre peligroso ad portas, el técnico Fernando Castro dio visto bueno a la petición de Del Solar, quien se puso los guantes y la camiseta 25 de Diezma para convertirse en el improvisado portero porque los tres cambios ya se habían realizado.

Una situación similar ocurrió en nuestro fútbol en la inauguración del estadio Monumental de Ate en el 2000, cuando Roberto Silva debió ser el arquero de Sporting Cristal luego de la expulsión de Leao Butrón. En aquel triunfo 2-0 de Universitario, el delantero incluso le atajó un penal a Eduardo Esidio.

RAZONES JUSTIFICADAS

A diferencia de casos como el de Roberto Silva o incluso el de Pelé, que atajó por el Santos en un juego del campeonato brasileño de 1959 ante Gremio de Porto Alegre, el de Chemo sí tuvo un sustento lógico. Normalmente los jugadores que se ponen guantes en esas situaciones extremas lo hacen porque en las prácticas informales les gusta cuadrarse bajo los tres palos. Para Del Solar fue algo más natural por su pasado. Sí, Chemo fue arquero cuando el objetivo de ser futbolista profesional todavía era un sueño.

En 1959, Pelé había convertido tres tantos ante Gremio y en los seis minutos finales debió sustituir al lesionado portero Lalá. En esa época no estaban permitidos los cambios. Mantuvo su arco en cero y el Santos ganó 4-3. (Foto: Twitter @Pele).

“En menores jugué de mediocampista y también de arquero. Jugué de arquero incluso un par de partidos en la ‘U’ cuando tenía más o menos 15 o 16 años. No recuerdo con exactitud. Contra Municipal, por ejemplo, estuve los 90 minutos en el arco en un partido en el Lolo Fernández”, confesó hace poco el hoy técnico de César Vallejo en el programa de YouTube “A Presión”.

Más allá de los nervios de enfrentar a aquel poderoso Barza de Ronaldo, Pep Guardiola, Luis Figo, Luis Enrique e Iván de la Peña, que finalmente fue segundo en la temporada detrás del Real Madrid, Del Solar tenía razones para confiar en sus habilidades como número ‘1’.

Además del Celta de Vigo, Del Solar también defendió al Tenerife, Salamanca y Valencia en el fútbol español. (Foto: Internet).

“No lo hacía mal, ah. En el colegio Inmaculada yo jugué un torneo entero con la selección de mayores como arquero, fue en todo el Adecore. Me gustaba tapar, pero a veces me aburría por participar poco del juego y le decía al entrenador ‘ya déjame jugar un rato’. Y me ponía a jugar”, aseguró.

Fueron solo 17 minutos los que debió atajar. En ese lapso tuvo varias intervenciones fáciles, pero sí debió exigirse las dos veces que el ‘Fenómeno’ lo puso a prueba. En el tiro libre a rastrón que fue su primera intervención y luego en un mano a mano que el volante peruano debió salir rápido para cortar el avance del brasileño. Aunque el partido ya estaba perdido, Del Solar tuvo en esos minutos una destacada participación. No fue vencido por un temible goleador que terminó esa temporada como pichichi con 34 anotaciones.

“Hubiese sido un arquero más o menos bueno. A la hora de jugar con los pies hubiese sacado ventaja”, cuenta José Guillermo del Solar con la nostalgia de saber que esos 17 minutos fueron la confirmación de que tuvo razón en su corazonada.

