La selección peruana ya conoce parte del camino que deberá afrontar después del Mundial 2026. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmó que las próximas Eliminatorias mantendrán el formato de todos contra todos, por lo que Perú competirá bajo un sistema similar al de los últimos procesos clasificatorios.

“El formato va a ser el mismo. Jugaremos dos clasificaciones: al Mundial y a la Liga de Naciones del 2031. Perú va a competir como lo harán las otras selecciones”, señaló Lozano en diálogo con América TV. De esta manera, no se contemplan cambios significativos en la estructura de las Eliminatorias.

Uno de los puntos que todavía debe definirse es la participación de Argentina, Uruguay y Paraguay, países que ya tienen asegurado su lugar en el Mundial 2030 debido a que serán anfitriones de partidos del certamen. También está pendiente conocer cuántos cupos tendrá Sudamérica para la siguiente Copa del Mundo, considerando que podría ampliarse el número de selecciones participantes.

Además de las Eliminatorias, Perú tendrá una nueva vía de competencia internacional con la Liga de Naciones 2031. El torneo también podría representar una oportunidad para conseguir la clasificación al Mundial, aunque todavía falta conocer mayores detalles sobre su formato y los criterios para obtener los boletos.