Christian Cueva, volante que aún no puede operarse a la rodilla por divergencias con Alianza Lima, recibió el respaldo de su compañero y amigo Carlos Zambrano, quien cuestionó a los dirigentes blanquiazules por no asumir la responsabilidad respecto a la lesión de ‘Aladino’ .

En su participación en el programa “Futmax League”, del canal Liga 1 MAX, Zambrano indicó que los dirigentes del fútbol peruano solo quieren “abaratar costos” y “no les importa la persona o el jugador”.

“Eso solo se ve acá en Perú (sobre las divergencias entre Alianza Lima y Cueva por el tema de la operación). En Europa se hacen cargo y no importa lo que cueste, simplemente aquí en Perú quieren abaratar costos y no le importa la persona o el jugador. Ese es el gran problema, da igual, cuando hay una lesión de algún compañero o jugador el club se tiene que hacer cargo, sea lo que sea”, expresó.

Zambrano recordó que Cueva estuvo lesionado y postergaba su operación para poder jugar en Alianza Lima, pese a los consejos que le daba para que no participe en los entrenamientos y se someta a una intervención quirúrgica.

“Sé lo que estaba pasando con mi compañero, con Christian (Cueva), desde el primer día de su lesión. Hemos compartido tanto tiempo camerino, sabía lo que pasaba, pero él quería seguir intentándolo, se estaba perjudicando cada vez más y la gente lo que no entiende es eso, no sabe la realidad de lo que pasan los jugadores, sea un mal día o alguna lesión con la que uno trata de luchar, pero a él se le complicó aún más, por eso le afectaba mucho”, indicó.

“La gente no sabe lo que pasamos dentro del fútbol con las lesiones, pero, al final, como le dije al ‘Cholo’, es culpa de él por no parar a tiempo, porque se expuso nuevamente. Sabía que no estaba al 100% y cada vez se perjudicaba más. Yo sé lo que él puede dar, pero él se confió mucho y la rodilla cada vez lo traicionaba más, no podía frenar y yo lo veía en los entrenamientos y le decía: ‘para, ya está’, y él quería seguir luchando por las ganas que tenía, seguir demostrando y aportarle algo a Alianza porque tuvo poco tiempo para mostrarse”, indicó Zambrano.

El caso

El entorno de Christian Cueva afirma que el jugador no puede operarse aún de la lesión en su rodilla porque Alianza Lima no da la confirmación hasta el momento, ya que el club debe hacerse cargo de los costos.

“El 29 de diciembre se le planteó a Alianza Lima los costos, nombre del médico y todos los detalles de la operación. Estamos 5 de enero y no obtenemos respuestas”, señaló Julio García, abogado del futbolista, a DT de El Comercio.