Daniel Ahmed ha descartado rotundamente que presentó una demanda contra Alianza Lima. Durante la semana, una información circuló con respecto a las acciones legales que habría iniciado el estratega argentino contra los Blanquiazules.

“No he demandado a Alianza Lima. Me mandaron una carta notarial de despido y tenía la obligación de contestar esa carta. Contesté que estoy a disposición del club para cerrar mi salida en diálogo con el club. Una demanda es algo judicial, algo que está en tribunales y no hay nada de eso”, declaró en una entrevista con el espacio Azul y Blanco.

Enseguida, Ahmed desveló que la entidad victoriana todavía le tiene una deuda pendiente. “No me pagaron los pasajes para que mi familia regrese a Argentina, no me pagaron el saldo que quedó de mi sueldo. Estoy viviendo en una casa alquilada del club, eso fue lo que contesté. Cuando me sacaron me dijeron adiós y arréglate”, añadió.

“Esto es un diálogo con Alianza donde doy a notar la situación en la que estoy y mis auxiliares que trabajaron en el club y no les dieron ni una respuesta y tienen su familia. Si van a los juzgados no encontrarán ninguna denuncia de nosotros. Todo es mentira”, manifestó el exSporting Cristal.

Daniel Ahmed también comentó el porqué de su decisión de no tomar las riendas del equipo cuando se fue Pablo Bengoechea y por qué sí lo hizo cuando faltaban pocas fechas para el final, tras la salida de Mario Salas.

“Yo estoy bastante cansado porque me han difamado por esos 25 días que di la cara por el club. Llegué a Alianza para un proyecto, no para tomar el primer el equipo. Por eso cuando se fue el profesor Pablo Bengoechea y me dijeron que asuma las riendas del equipo no acepté. Ya luego llegó Mario Salas. Hay gente mala que no quiere decir realmente que fue lo que pasó”, cerró.

