— ¿Por qué decidió dar un paso al costado y vender sus acreencias del Fondo Blanquiazul?

Porque mis socios, de manera inconsulta y no comprensible, decidieron vender sus acciones en el Fondo a una empresa, un tercero, cuyos accionistas no conozco. No sé quiénes son los nuevos acreedores, no conozco las decisiones tomadas y muchas de ellas no las comparto. Una de ellas fue nombrar a un nuevo gerente general en reemplazo de Fernando Salazar, el señor José Sabogal, sin haberme notificado ni consultado. Y así muchas otras más. A partir del 9 de junio dejé de ser el presidente del Fondo, ahora son otras personas, las que nadie conoce, que ahora toman el control del principal acreedor del club y son ellos los principales responsables de lo que ocurra. Es un reto grande porque le hemos dejado un club totalmente en azul, fortalecido y sólidamente consolidado institucional, económica y deportivamente.

— ¿No conoce al nuevo grupo inversor?

No, no los conozco. Sé que han comprado una empresa que representa el señor José Sabogal, quien a su vez es el gerente general, y que detrás de él hay gente que ha invertido, pero no sé quiénes son, no hay caras visibles y eso me preocupa.

— ¿Qué tan sostenible es el proyecto diseñado por el Fondo para que continúe con otras cabezas?

Hemos dejado bien puestos los cimientos. Por ejemplo, Alianza es un equipo que hasta ahora no ha recibido dinero por derechos televisivos y aún así, hasta el final del Apertura teníamos los números en azul, debido a los diversos ingresos que tiene la institución. Hemos hecho un récord histórico en ingresos por taquillas, marketing, merchandising y muchas otras cosas, lo cual lo hace sostenible y no depende de la televisión, pero igual es importante ese ingreso para lograr los proyectos trazados. Nosotros llegamos al club para darle una visión empresarial y corporativa, con un nuevo modelo de negocios y recuperar el ADN aliancista, no para lucrar.

— ¿Cómo está Alianza hoy en cuanto a números?

Hasta donde lo dejé, todo está en azul. Y logramos eso aún invirtiendo en tener la plantilla más cara en la historia del fútbol peruano, en las luces más modernas de Sudamérica con un acuerdo con la firma inglesa Mace que le permite al club poder jugar en Matute en torneos internacionales. La taquilla del 2019 fue de once millones de soles. En 2022 logramos 23 millones. Y en este 2023, aún con medio año por jugar, estamos en 25 millones. Han sido los mejores años en la historia del club en todo sentido, tanto deportiva como económicamente.

Alianza Lima enfrentará este domingo (3:15 p.m.) a Cusco FC por la octava fecha del Torneo Clausura.

— ¿El sueño del Centro de Alto Rendimiento y la ampliación de Matute, promesas del Fondo Blanquiazul, será posible en el contexto que vive Alianza?

El Centro de Alto Rendimiento se debería hacer realidad este año, de acuerdo a lo que estaba planeado. Fue aprobado por la Junta de Acreedores. Y la idea también es que a final del próximo año se empiece con la ampliación del estadio. Pero desde que sucedió lo de la venta de las acciones de mis socios y el ingreso del nuevo grupo de acreedores que no conozco, todo los proyectos los dejaron en stand by. Por eso he dado un paso al costado, porque si no tengo participación de lo que está sucediendo, prefiero no estar.

—Antes de la compra de esas acreencias, el porcentaje que mantenía era igual al de ahora. ¿Por qué antes sí sentía que tenía más participación y ahora no?

Nosotros tomábamos las decisiones por mayoría y nos poníamos de acuerdo. Pero cuando entró este nuevo grupo al cual no conozco todo cambió. Por ejemplo, en el despido del Sr. Salazar, no me convocaron para discutirlo como Fondo ni quién iba a ser el nuevo gerente general. Entonces ahí empezaron a haber cosas que yo no veía correcto en un buen gobierno corporativo y decidí dar un paso al costado. Si no puedo controlar los futuros de la institución que tanto quiero, entonces prefiero no estar. El problema es que no hay una cara visible de los que han comprado esas acreencias.

—¿Es posible interpretar su salida como un triunfo de su bloque opositor en el Fondo, el de Lerner, Farah?

No los llamaría “grupo opositor”. Farah fue mi socio durante cuatro años. Lo que el Fondo fue es la unión de un grupo de hinchas, socios, que llegamos para darle futuro a Alianza. Pusimos nuestro dinero para lograrlo. Y el club se manejó de manera empresarial y corporativamente de manera transparente. Y espero que se mantenga así, que siga en esos lineamientos para que siga creciendo y enorgulleciendo a sus millones de hinchas porque somos el más popular del país y el más campeón.

— ¿Le sorprendió que vendan sus acciones?

Sí, porque en 2022 ganamos todo y en este 2023 lo dejamos e camino en hacerlo nuevamente. El mensaje final va a ser devolver el club a los socios, pero dárselo como lo estamos dejando: con solidez económica, institucional y deportiva.

Diego Gonzales Posada con los títulos que ganó con Alianza Lima.

— ¿Por qué un proyecto millonario liderado por el Fondo Blanquiazul se acaba tan rápido? ¿Es un fracaso?

El Fondo compró las acreencias para darle un horizonte y sanear a Alianza, y lo hizo. Los ingresos han crecido en un 77% desde el mejor año que fue en 2019 y en la gestión del Fondo se logró pagar la mayor parte de las acreencias. Dejamos la casa ordenada. No tendría por qué ser un fracaso.

—Supimos de buena fuente que el Consorcio le prestó dinero a Alianza en estos meses que no recibió dinero por los derechos de TV. ¿Cuánto le debe el club al Consorcio?

Personalmente eso no lo tengo claro. No sé, puede ser. Tampoco tendría nada de malo. Me parecería lo correcto, pero no lo tengo claro.

—¿Cuánto le debe Alianza Lima a los acreedores?

Del 2012 al 2018 se pagó cuatro millones de soles. Del 2019, con participación del Fondo, hasta 2022 se pagó 13 millones.

—¿Considera que fue un error renovar a Guillermo Salas sabiendo que, más allá de que se lo merecía, no tenía experiencia en la Libertadores?

Él es un hombre de la casa. Campeón como jugador, asistente y técnico. Trabajó en menores por muchos años. Se le renovó la confianza y, si bien no logró el objetivo en la Libertadores, fue campeón del Apertura. No es que haya perdido todo. Entonces no estuve de acuerdo por cómo se fue.

— ¿Con qué cree que se recordará al Fondo Blanquiazul: lo hecho en 2020 o el bicampeonato?

Con todo. Alianza Lima en 2020 tuvo un año terrible. Pero que quede claro que nosotros entramos en diciembre y ya había un equipo armado. Vino la pandemia, pasó lo que pasó y nos quedamos en primera porque tuvimos que recurrir al TAS para que se haga justicia por los malos manejos de la Federación Peruana de Fútbol. Pero nos recuperamos como el Ave Fénix, trajimos a un ídolo como Farfán, logramos el bicampeonato y estamos a un paso del tricampeonato.

— ¿El Fondo no armó el proyecto en 2020; es decir, no fue su absoluta responsabilidad lo que pasó ese año?

El Fondo llegó en diciembre de 2019. Pero el proyecto comienza realmente en 2021 y salimos bicampeones y estamos a un paso del tricampeonato. Y se hizo todo lo que mencioné hace un rato, además de otros proyectos o programas que desde el área de márketing que nos han dado millonarios ingresos.

— ¿Debieron aceptar que haga una conferencia de prensa de despedida?

Lo mejor hubiera sido conversar con él, explicarle la decisión. Si hubiera estado al frente del Fondo, hubiera preferido darle una salida inteligente, mandarlo a capacitar a Europa para que regrese potenciado y nos siga dando alegrías. Alianza debe de tratar a sus referentes con mucho respeto , claro que le debieron dar una despedida a lo grande y por supuesto que se debió dar una conferencia de prensa.

Chicho Salas fue el último técnico en la era del Fondo Blanquiazul presidida por Gonzales Posada. (Foto: Alianza Lima)

— Eres muy apegado al vestuario, ¿no?

Yo me llevo bien con todos en Alianza: gerentes, jugadores, comando técnico.

— ¿Sientes que en algún momento de este año el vestuario dejó de tomarle la mano al técnico?

Es un tema que prefiero no ahondar. Pero sí creo que en algún momento hubo un distanciamiento entre el equipo y Chicho. Un desgaste.

— ¿El fichaje de Christian Cueva, así como el de Zambrano y el de Farfán en 2021, fue recomendación del Fondo?

Sí. Ayudamos a traerlos. Y también a otros jugadores como Bryan Reyna, Jairo Concha, Oscar Pinto, Benavente y Zanelatto. Y seguirá ayudando y mi persona en lo que necesite Alianza Lima. Mi corazón es Alianza Lima. Pero jamás se le va a imponer a un técnico un jugador.

— ¿Qué pasó con las revisiones médicas en los fichajes de este año y por qué el doctor Mesarina, hoy fuera del club, dijo que Alianza se estaba manejando de manera ‘chicha’?

El doctor Mesarina es un gran médico, renombrado, tuvo un gran proyecto en Alianza Lima. Se invirtió mucho en infraestructura deportiva. No escuché que diga la palabra “chicha”. Sé que no le gustó algunas cosas por lo que se retiró del club. No sé como la gerencia manejó ese tema.

— El doctor dijo también que estaba fuera de Lima cuando ficharon a los jugadores. ¿No pidieron explicaciones al respecto?

Es una parte que ya no me compete. El área deportiva tiene que pedirle al área médica el informe. A nosotros nos compete dar los lineamientos y la visión de la institución, no gerenciarla .

— ¿Es un fracaso en el proyecto que no se hayan vendido jugadores en estos tres años? Solo está Sebastien Pineau al Austin FC de Estados Unidos…

Hace poco hubo la oferta más grande para Alianza Lima después de Farfán: la de Bryan Reyna al Gremio de Porto Alegre. No fui consultado sobre ese traspaso, no sé cómo se manejó esa negociación. No sé por qué decidieron no venderlo o buscaron alguna mejor negociación.

— Pablo Bengoechea, Mario Salas, Daniel Ahmed, Carlos Bustos, Chicho Salas…¿Qué técnico de los que tuvo como líder del Fondo lo dejó más satisfecho y por qué?

A Pablo lo conocí apenas unos partidos porque vino la pandemia y estuvo poco tiempo en el 2020. Pero como persona es A1.

La contratación de Mauricio Larriera se dio tras la salida de Gonzales Posada. (Foto: Julio Reaño/GEC)

— ¿Los demás?

Me quedo con la dupla Bustos-Salas. Ambos lograron los objetivos. Y en 2021, cuando estuvieron juntos, todos creían que Alianza estaría de media tabla para abajo, pero terminamos siendo campeones en el mismo estadio, el mismo día y a la misma hora del siguiente año de lo que pasó en 2020. Justicia Divina .

— ¿Te consultaron acerca de la contratación de Mauricio Larriera?

No. Pero creo que es un buen técnico. He visto sus pergaminos, creo que es una buena persona. Le deseo los mejores éxitos.

— ¿Larriera sí encaja en el perfil del técnico que tanto quieren en Alianza?

Creo que sí. Es difícil también que un técnico, que llega a mitad de año, empiece un proyecto a largo plazo, que es lo ideal y lo que se debe buscar en Alianza, ojalá termine el objetivo que es una obligación: el tricampeonato.