La novela entre Alianza Lima y Kevin Quevedo no tuvo final feliz. Las negociaciones para le renovación del delantero de 22 años no llegaron a buen puerto, a pesar de los esfuerzos hechos por los íntimos. Gustavo Zevallos lamentó no seguir contando con el jugador que llegó en el 2017 de Universitario de Deportes.

El Gerente Deportivo de Alianza Lima habló con El Comercio sobre lo sucedido con Quevedo, quien estaría cerca de fichar por el Goiás de Brasil.

¿Por qué no renovó Quevedo?

Hemos intentado cerrar el tema. Mucha gente me responsabiliza. Es difícil sentarse y llegar a un entendimiento, en este caso con su padre, quien es el que vio la negociación, cuando él tenía otras cosas en la mente. Hemos tratado de cerrarlo de mil maneras para que permanezca con nosotros hasta ahora último, pero él tenía otros proyectos. Lo respeto aunque nosotros pensamos en otra cosa. Si algo faltó con Quevedo fue poder transferirlo. Somos un club concursado y siempre hemos sido muy sinceros, no hemos prometido nada que no pudiéramos cumplir.

Kevin Quevedo culminó contrato con Alianza Lima a finales del 2019 y no renovó su vínculo. (Foto: Francisco Neyra / GEC)

Perdió una gran oportunidad no yendo al Preolímpico y no jugar la Libertadores…

Una lástima lo que le sucedió en la selección. Es joven, a veces a esa edad uno no mide las consecuencias. Pero estoy seguro que todo lo que le ha sucedido, la exclusión de la selección y no haber terminado con nosotros bien la renovación, deben ser enseñanzas para él.

¿Se acabó en buenos términos?

Nosotros en ningún momento nos hemos enfrentado a él, ni mucho menos a su padre, que en este caso lo representa. Este es un club que tiene mucha apertura. Hemos escuchado y ofrecido, en su momento, lo que era lo correcto. Le deseamos lo mejor. Si en algún momento él quiere estar con nosotros, tiene las puertas abiertas.

MÁS EN DT

DT EN VIDEOS

El último careo de Jones y Reyes antes del combate en el UFC 247. (Foto y video: UFC)

El cara a cara de Valentina y Katlyn. (Foto y video: UFC)

Sergio Ramos y el insulto a Martín Odegaard en el Real Madrid vs. Real Sociedad. (07/02/2020)