En La Victoria se respira aires de buenos tiempos. Los principales motivos son la ilusión que genera el Alianza versión 2020, que en los próximos días sumará su fichaje número once con la incorporación de Beto da Silva, y gozar de buena salud financiera, la misma que permite al club íntimo reducir su deuda concursal. Con ese panorama, la expectativa para este año es bastante grande. Y aquello lo sabe Gustavo Zevallos.

—¿Estás conforme con el equipo que se ha formado?

Si uno revisa los planteles de los últimos cuatro años, me parece que es un plantel con mucha más experiencia, con varios futbolistas que vienen de jugar en el extranjero, incluso alguno de ellos en Eliminatorias. Nos ilusiona, nos hace mirar el futuro inmediato con mucho optimismo.

—¿Se ha gastado más de lo presupuestado?

No nos hemos salido ningún año del presupuesto. Todo lo que hemos contratado, hasta ahora, está dentro de lo proyectado. La administración y el Fondo Blanquiazul lo que buscan es dar una imagen de un club sólido, seguro, confiable. Los hinchas deben tener esa tranquilidad de que todas las cosas están siendo muy bien controladas.

—¿Cuándo firma Beto da Silva?

Está terminando de hacer todos los exámenes médicos. Debe ser anunciado el sábado [hoy] o el lunes.

—¿Con Da Silva se cierra el plantel para toda la temporada?

Por lo menos para esta etapa, ya tenemos el plantel completo. Beto es un jugador que hace mucho tiempo venimos siguiendo. Él necesita tener continuidad y mucho afecto.

—¿El fichaje es por tres años y el 50% de su pase?

Efectivamente. Es una inversión que hace la institución. Esta llegada, que no ha sido sencilla, ha sido facilitada por el Fondo Blanquiazul.

—Con la incursión del Fondo Blanquiazul, ¿cómo se compone el presupuesto de Alianza? ¿Es el dinero que se tiene en el club más lo que aporta este grupo?

Alianza tiene un solo presupuesto. Las personas que han venido del Fondo Blanquiazul, que son exdirigentes y exsocios, tienen una visión a futuro. Ellos han aparecido en un momento oportuno. Lo que se ha hecho en los últimos cuatro años es muy bueno, pero ya era hora de que demos un paso hacia adelante y con el fondo eso se ha facilitado.

—Cuando se hacen los fichajes a largo plazo, ¿algún porcentaje se queda para el Fondo Blanquiazul?

No, no. La institución está por encima de todo. Siempre la institución primero.

—¿Por qué no renovó Kevin Quevedo?

Es difícil sentarse y llegar a un entendimiento, en este caso con su padre –quien es el que vio la negociación–, cuando él tenía otras cosas en la mente. Hemos tratado de cerrarlo de mil maneras para que permanezca hasta ahora último, pero él tenía otros proyectos. Si algo faltó con Quevedo fue poder transferirlo. Somos un club concursado y nunca hemos prometido nada que no pudiéramos cumplir.

—¿Se acabó en buenos términos?

Nosotros en ningún momento nos hemos enfrentado a él, ni mucho menos a su padre. Hemos escuchado y ofrecido, en su momento, lo que era lo correcto. Le deseamos lo mejor. Si en algún momento él quiere estar con nosotros, tiene las puertas abiertas.

—En esta política de hacer fichajes de jóvenes con proyección, ¿con Jairo Concha y Óscar Pinto ya se tiene todo cerrado?

No, aún no está cerrado. Eso lo está mirando directamente el fondo, a través de Víctor Hugo Marulanda, nuestro director deportivo. Son chicos jóvenes con mucho futuro. Si se llega a realizar, son inversiones que la institución tiene la posibilidad de hacerlas.

—Con la inversión hecha en el equipo, ¿cuál es la expectativa en la Copa Libertadores?

Hemos conformado un buen plantel, de los mejores de los últimos años. No voy a decir que vamos a pasar, ojalá lo hagamos porque tenemos todo para lograrlo. Pero, si eso no fuera así, una Sudamericana también es una participación internacional y un ingreso de dinero que permite hacer diversas inversiones. Cualquiera de las dos van a ser importantes. Ojalá sea la primera.

—¿Se definió en donde se jugará de local en la Copa?

No lo tenemos definido porque según la exigencia de Conmebol debemos mejorar la luminaria que tenemos. Hemos hecho la importación de todo lo que son las luces. Estamos supeditados a cuando llega el tema de la exportación. Todo este tema que se vive en China [el coronavirus] ha retrasado el pedido. Esto se va a definir la próxima semana. Estamos haciendo todos los esfuerzos para jugar en Matute.

—¿Se agrandó demasiado lo sucedido con Carlos Ascues y Jean Deza?

Todos tratan de vender de la mejor manera sus informaciones. En todo momento he dicho que esto fue un exceso. Son jóvenes que a veces se exceden en algunos temas. Internamente nosotros hemos hablado con ellos, y todo el plantel, sobre lo que representa estar en el club. Es un caso que no fue nada agradable, pero me parece que lo manejamos bien internamente.

—¿A jugadores como Ascues, Deza o Alexi Gómez se les ha pedido que eviten exponerse?

Alianza vende. Y ellos, como jóvenes que son, quieren salir a divertirse, a bailar con la novia o esposa. Hemos hablado con ellos para evitar situaciones de esta naturaleza que no hacen bien al club ni a ellos.

—¿Hay algún tipo de cláusula en sus contratos por este tema?

Nosotros tenemos un reglamento interno de trabajo y eso es superconversado con el plantel. Tenemos cláusulas importantes que ellos saben desde que llegan al club, lo que pueden hacer y lo que no.

—¿En qué quedaron para este año con el VAR?

Dentro de la reglamentación que nos ha hecho llegar la Liga, está claro que va a haber VAR, pero no en todos los partidos. Nosotros tenemos algunas discrepancias en ese sentido. Nos hubiera encantado que sea para todos o que no haya. No sé cómo se llevará a cabo la elección. Habrá sorteo supongo. Soy de la idea de que si esto se va a realizar, se haga en presencia de los delegados de los clubes para que no quede ninguna duda.

—¿Se le hizo llegar una oferta a Carlos Zambrano?

Sí. En algún momento algunas personas se reunieron con él. Uno siempre proyecta tener los mejores jugadores y planteles, pero la realidad era bastante complicada. Al final no se llegó a ningún acuerdo y mira en dónde está. Uno siempre debe respetar el presupuesto.