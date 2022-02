Recién ha cumplido los diez años y su sueño -el suyo y el de su familia- es ser futbolista profesional algún día. Imagina su carrera llena de goles y triunfos. Trofeos y hazañas. El protagonista de esta corta historia no tiene nombre, puede ser cualquier niño. De Perú o China. La ilusión es la misma. Uno de los aspectos fundamentales en ese proceso de llevar el sueño a la realidad está en el trabajo que realizan en las divisiones menores. En ese aspecto, el colombiano Nelson Reyes llegó para tomar las riendas de las divisiones menores de Alianza Lima, uno de los clubes más grandes del país y que año a año forma cientos de futbolistas. “Apuntamos a que las categorías inferiores jueguen como el primer equipo”, nos dice en esta entrevista en la que también hace un análisis profundo del fútbol formativo en el país.

—¿Cuál es el balance del club en las divisiones menores en el tiempo de trabajo?

Creo que la constante de todos los equipos y tiene que ver con la pandemia que ha sido tremendamente negativa en el proceso formativo de los jugadores. Sobre todo acá donde los torneos pararon por casi dos años. Llego y hay una estructura de entrenamiento por zoom y la única categoría que entrenaba presencial era la 2004, que estaba jugando el torneo Sub 18 que acabó como finalista. Ahí es donde empezamos a intervenir con el profesor Kenji Aparicio y logramos traer presencialmente dos categorías (2005 y 2007). Dentro del diagnóstico se conoció el trabajo que venía realizando el club en su momento encabezado por Ernesto Arakaki y luego por Daniel Ahmed, y en los últimos meses estaba la reestructuración del club con José Bellina al frente de todo el tema deportivo.

—¿El proyecto que tiene Alianza Lima actualmente es una continuación del trabajo hecho anteriormente o empieza desde cero?

Desde cero no. Los proyectos en general siempre están en construcción. Yo tengo algo bien claro, que es seguir construyendo sobre lo construido. Recibí unos informes sobre el proceso metodológico, tuve reuniones y sumamos a partir de la base que hay. Ya luego con mi experiencia y conocimiento le vamos agregando algunas cosas.

—¿De qué depende la promoción de jugadores al primer equipo?

De varias circunstancias. La primera: de una política institucional definida. La segunda: de los resultados que se vayan dando en el primer equipo. Y la tercera: de las generaciones. No todas las generaciones de futbolistas dan frutos. A veces hay algunas que por diversos motivos no alcanzan ese nivel para estar en Primera. Lo que vimos en Alianza es un plan que se tenía de prestar jugadores a otros clubes para que maduren y luego regresarlos, como el caso de Oslimg Mora. Entonces, basándonos en lo que el club viene haciendo en los últimos años, lo que estamos haciendo ahora es fortalecer el trabajo base del punto de vista físico-atlético para que en su momento podamos entregar jugadores al primer equipo. Por eso estamos contentos con la firma de contratos de Carlos Gómez, Fred Samalloa, Pablo Goicoechea, Jorge del Castillo, Enzo Borletti y Jhoao Velásquez.

—Se tiene muchas expectativas en Jorge del Castillo por lo mostrado en el Torneo Generación Sub 18, ¿es el futuro de Alianza?

Hay algo muy importante y fue lo primero que le manifesté al club: uno tiene que identificar en qué momento del proceso va el jugador en formación. Con todo respeto, muchas veces la prensa ve un chico de 18 años y cree que por un partido tiene que estar en Primera, y nos olvidamos del último eslabón que es sumar más partidos en reserva, poder estructurarlo muy bien la parte físico-atlética y escoger el momento debido para que juegue en Primera. Y lo digo en general porque en Colombia también sucede. Creemos que el jugador de 18 años ya está listo y todavía le faltan dos años de proceso. Debemos ser cuidadosos en eso. En el caso de Del Castillo, es un jugador muy talentoso como, por naturaleza e historia, ha sido el jugador peruano en esa posición de volante creativo. Tiene muy buen pie, técnica y es inteligente. Pero tenemos que irle sumando este tema de las transiciones para que se meta en fase defensiva y mejorarlo físicamente. Pensamos que un buen trabajo con Jorge puede llevarlo a primera división.

—¿A los cuántos años cree que un jugador está apto para debutar en Primera?

Es relativo porque no todos los procesos individuales son iguales. Hay chicos con 18 o 19 años que destellan, van a primera división y se quedan con el puesto. Pero si hablamos de segmento de tiempo, entre los 18 y 21 años es la etapa de maduración para poder llevar al jugador al primer equipo. Ahí viene lo que le decía anteriormente, dentro de la estrategia formativa existe el ir a jugar un año a otro club donde sume partido o lo que haremos en Alianza este año, que será afrontar el Torneo de Reserva con la gran mayoría de jugadores de categoría 2004. Lo otro, como dije, es relativo porque pasa a ser muy importante el carácter, la personalidad, el entorno que lo rodea, si sabe o no asimilar la crítica o el elogio. Son muchos factores los que conllevan a determinar si un chico va a lograr estabilizarse en una nómina de primera división.

—En ese aspecto, ¿cómo está trabajando Alianza Lima en el fortalecimiento mental de los juveniles?

Eso es fundamental. Muchas veces en el fútbol se evalúa a un futbolista por un gol o una asistencia, pero para que se de toda esa situación hay muchas áreas que impactan en la formación del jugador. El área psicosocial es un área muy importante para nosotros y la tenemos muy bien estructurada en el club. Tenemos psicólogos, trabajadoras social y todo un staff al servicio del jugador. Nos preocupamos cómo viven. Hay chicos que han recibido becas para estudiar, a otros les damos auxilio de alimentación. Ahora estamos haciendo una reestructuración de la vivienda dentro de Matute para tener a los jugadores que vienen de provincia. Lo importante es que el club apoya en la parte económica para poder desarrollar este proceso paralelo de formación integral.

—¿Qué tan cerca o lejos está Alianza Lima de ser como Atlético Nacional en cuanto a producción de futbolistas?

Se necesita tiempo. Yo llegué a Atlético Nacional y los frutos los empezamos a recoger al tercer año. El fútbol formativo, de cierta manera, es paciencia y constancia. Son dos escenarios que no podría comparar porque la caracterización de Colombia y Perú, como país, son distintos y eso tiene que ver con el perfil del jugador. Yo no puedo pretender encontrar a la vuelta de la esquina extremos de raza negra como abundan en Colombia. Pero creo que el club va por buen camino y de a pocos vamos a ir recogiendo los frutos. Lo que siempre digo es que en divisiones menores se necesita paciencia y constancia. Los resultados inmediatos son en primera división, pero en el fútbol formativo son procesos a mediano y largo plazo.

—¿Cuál es la diferencia más notoria en el trabajo de menores que se realiza en Perú a comparación de Colombia?

Partamos desde la teoría de que Perú es un país centralizado. Todo se mueve en Lima. Está la Videna y las selecciones hacen microciclos todas las semanas y llaman a jugadores de Alianza Lima, Universitario, Cristal y otros pocos equipos. Mientras que Colombia, en un país de 50 millones de habitantes, tiene una sede de la selección en Bogotá y Barranquilla, se llaman a jugadores de todo el país por lo que no pueden darse el lujo de hacer microciclos tan seguido porque es muy difícil tanto en lo económico como en lo operativo. Otra diferencia es que allá las ligas departamentales son muy fuertes, casi que van a la par con los clubes profesionales. Por ejemplo, nosotros ahora estamos jugando un torneo Sub 13 y son alrededor de 24 equipos. En Colombia ese torneo tiene 60 equipos.

—¿Cuál es la metodología de trabajo que se está llevando a cabo en las divisiones menores de Alianza?

Acá hay una metodología institucional. En el último tiempo ha imperado lo que tiene que ver con la periodización táctica y los microciclos estructurados. Nosotros lo que hemos elaborado es un método mixto. Combinamos lo analítico con lo global y lo estructurado. ¿Qué significa eso? Es la mejora de la técnica integrada al juego. Es decir, queremos jugadores técnicos, inteligentes y que comprendan el juego. Hay unos parámetros ya establecidos en nuestra metodología, una progresión metodológica y unos contenidos definidos para cada día, basados en un morfociclo patrón.

—Lo normal es que las diferentes categorías juveniles intenten jugar igual que el primer equipo. ¿En Alianza se está siguiendo eso?

A eso apuntamos. Nosotros llevamos tres semanas de trabajo porque antes los chicos estaban detrás de un computador. Entonces estamos en un reacondicionamiento físico, técnico y táctico. No es lo mismo entrenar de manera virtual a estar ya en el campo de juego. De manera que lo que estamos haciendo es cimentar las bases para luego dar ese paso de jugar como el primer equipo. Por ahora estamos reconstruyendo algo que el Covid-19 se llevó. Ahora, hay algo más importante para mí en este momento y es el aspecto psicomotriz. Nosotros hemos hecho las primeras evaluaciones y muchos chicos han bajado sus niveles de coordinación y fuerza, y es entendible porque estuvieron entrenando en casa durante casi dos años. Entonces estamos en ese reacondicionamiento físico, técnico y táctico. Eso no se logra de la noche a la mañana.

—¿Eso quiere decir que este año en las divisiones menores de Alianza será, en gran parte, como una etapa de transición y reacondicionamiento del jugador?

Es fundamental hacerlo. Hay chicos que han perdido masa muscular. Hemos hecho evaluaciones y sus niveles de fuerza están muy bajos. Obviamente Alianza es un club grande y hay un lema que no se puede negociar que es “formar y ganar”. Porque la presión existe desde pequeños y cuando se ponen la camiseta de Alianza hay que salir a representar dignamente. No hay excusa. Pero sí es importante identificar el proceso donde vamos y ser muy inteligentes para saber el objetivo siguiente a alcanzar.

—¿Hay un sistema de juego definido en las menores del club?

Yo respeto mucho el tema de cómo se concibe el fútbol en cuanto a sistema de juego, pero cuando la pelota rueda el fútbol es muy versátil y las figuras cambian muchísimos. A mi me gusta hablar más de momentos que de sistemas. El fútbol tiene prácticamente cuatro momentos: defender, recuperar la pelota, armar jugadas y definir. Son cosas que están dentro de nuestro modelo de juego. El chico debe saber interpretar si tenemos la pelota en zona 1 (defensa), cómo vamos a salir jugando; o si estamos en zona 2 (zona de progresión), cómo, a través del pase, saldremos jugando. Es el ADN de Alianza Lima. Yo no puedo decirle a un juvenil que tire de punta y para arriba porque no es nuestro ADN. Entonces hay que jugar muy bien a la pelota.

—¿Por qué cree que Alianza Lima no ha vendido muchos jugadores en los últimos años?

Espero que entienda mi respuesta. Podría ser irrespetuoso hablar del trabajo pasado. Si se falló en la captación, si la metodología de entrenamiento no era idónea, si no tenían un nivel de competencia a nivel local. Son muchos factores. Al final las circunstancias de promover o vender jugadores depende de muchas cosas y a veces son ajenas a uno. Vamos a un ejemplo: si un equipo está peleando la baja, pues le va a costar mucho al juvenil entrar ahí por la presión, porque el entrenador difícilmente se la va a jugar por un joven sabiendo que los resultados no se dan. Yo lo viví en Atlético Nacional. En 2012 no pudimos promover ningún jugador. En 2013 aparecieron Stefane Medina y otros chicos. Pero al tercer y cuarto año ya no eran dos sino cinco o seis. Se iban vendiendo. Hay un momento en el que los defensores centrales brotaban de la tierra. Era increíble. Vendimos a Medina y salió Davinson Sánchez. Lo vendimos y salió Carlos Cuesta. Y así, en fila. Eso también tuvo que ver porque los resultados en primera división se dieron y eso generó un entorno favorable de confianza para el juvenil.

—¿Hay una política en el club para los contratos profesionales a los juveniles con el objetivo de que no sean fichados gratis luego de no renovar?

Eso tiene que ver con un proceso que lo llamamos promoción, que ya lo enlazamos con José Bellina, el gerente deportivo. Por ejemplo, para que los chicos que mencionamos antes firmen contrato le llegó todo un informe a Bellina de una comisión técnica interna que tenemos en menores. Hicimos todo un análisis para ver quién iba a firmar. Ya luego nos vamos a la normatividad FIFA para que no pase esto de que un juvenil se va gratis y hacemos un contrato de tres años. En la medida que el chico va evolucionando, al año o año y medio, hay que firmar una renovación y seguir extendiendo el vínculo para que quede protegido el club. A veces los clubes se duermen, hacen contratos cortos, aparece el representante que convence al jugador a no renovar, se van libres y la institución se queda sin nada.

—Usted dijo que la bolsa de minutos en la Liga 1 es muy importante para el fútbol peruano, ¿le preocupa que en dos fechas, Alianza no haya sumado en la bolsa?

Le voy a ser sincero, por ahora no me preocupa. Es que estamos en una reestructuración interna. El profesor Carlos Bustos tiene una nómina amplia pensando en la Copa Libertadores. Va a llegar un momento en el que se abrirá la posibilidad de sumar, pero no solo por cumplir sino por convicción del entrenador en los juveniles que tiene a disposición. Cuando me han preguntado eso en privado he respondido dos cosas. La primera, que ojalá este tema de la bolsa se haga por convicción y no por obligación. Y la segunda, les conté la historia del fútbol colombiano. El torneo allá tenía bolsa de minutos y alguna vez los directivos se reunieron y la quitaron. Eso hizo que las selecciones juveniles se debilitaran. Recordemos que nosotros hemos sido campeones sudamericanos Sub 20, Sub 17 y finalistas con la Sub 15. La bolsa de minutos benefició a jugadores como James Rodríguez, Radamel Falcao García, Juan Cuadrado. En Colombia había que colocar en el once un jugador Sub 17 y otro Sub 20.

—¿Cuánto aporta a las divisiones menores que ídolos como César Cueto, Teófilo Cubillas y Jaime Duarte estén cerca de los juveniles?

Es muy importante porque les podemos contar la historia de cada uno porque no los vieron jugar. Decirles lo que fueron ellos. César Cueto no acompaña seguido y se ha encariñado con la categoría Sub 13. Nosotros les contamos la historia, les enseñamos videos y eso nos ayuda a poder decirles lo que se siente al portar la camiseta de Alianza Lima, que es el equipo del pueblo y se debe defender con actitud y espíritu guerrero. Les podemos transmitir el aliancismo y que Alianza se merece que se jueguen una final todos los días.

