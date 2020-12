Waldir Sáenz es el goleador histórico de Alianza Lima, pero también es uno de los hinchas más fieles del equipo de La Victoria. Así lo ha demostrado en los últimos días, luego del descenso a la Segunda División. Tras la campaña, ‘Wally’ criticó con dureza al Fondo Blanquiazul por la gestión y mostró su desaprobación hacia Daniel Ahmed.

“Si no se va, nosotros lo sacamos. Si Ahmed no se va, voy a ser el primero en dar la cara para que se vaya y voy a hacer lo posible e imposible para que se vaya. Como hincha, si no se va toda esa gente, la hinchada lo va a sacar. Si pudimos sacar un presidente, ¿por qué no podemos sacar a esa gente de Alianza?”, aseguró Waldir Sáenz, en entrevista con Exitosa Deportes.

El máximo artillero de Alianza Lima, con 178 dianas, insistió en que los miembros del grupo que maneja la institución se aparten. “Ellos tienen que irse. No creo que tengan cara como para seguir. No hay forma. Hay que ser conscientes. Ellos, al tener las mayores acreencias, no les da derecho a hacer y deshacer en el club”, añadió Sáenz.

“Si Alianza me debe, entonces, yo también puede ir a hacer lo que me da la gana a Matute. Acá se tiene que tratar a todos por igual. Al que tiene más y al que tiene menos”, finalizó Waldir Sáenz, quien cerró su etapa como futbolista profesional en el 2013.

En Alianza Lima, Waldir Sáenz ha sido parte de los planteles que se coronaron campeones en las temporadas 1997, 2001, 2003 y 2004.

