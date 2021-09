Conforme a los criterios de Saber más

“Dígale que yo vivo en La Balanza, que el día de hoy juega la San Martín y ese equipo está de baja. Debe ganar sí o sí”. La cobarde amenaza, según la denuncia publicada en RPP, fue contra la madre de Hilbert Villegas, árbitro principal del San Martin vs. Binacional por la fecha 13 de la fase 2, horas antes del choque entre los dos equipos que se juegan la permanencia en Primera. “Se comunicó con la Liga 1 para brindarle garantías de seguridad”, aseveró a la emisora local el presidente de la Conar (Comisión Nacional de Árbitros), Juan Sulca, confirmando el hecho.

El encuentro terminó con victoria para el equipo de Juliaca (1-0, gol de Marlon de Jesús), aunque tuvieron que jugar desde los 50 minutos con un hombre menos por la polémica expulsión de Ángel Romero. Además, de acuerdo a las estadísticas del partido, Villegas cobró 25 faltas en contra de Binacional y apenas cuatro del conjunto de Santa Anita.

Ahora: Madre de árbitro Hilbert Villegas, juez del partido San Martín vs Binacional, presenta denuncia policial indicando que desconocidos la amenazaron en su domicilio. Según la afectada, sujeto preguntó por su hijo y le advirtió "hoy debe ganar San Martín sí o sí" @RPPNoticias pic.twitter.com/nG84Cj20ti — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) September 27, 2021

El triunfo del ‘Poderoso del Sur’ ajustó más la parte baja de la tabla. Con los tres puntos en el bolsillo, se ubica en el puesto 18 y se puso a tres de la San Martín (16°) y Alianza Atlético (15°) -ambos con 21 unidades, en zona de repechaje- y con un partido menos que completarán el próximo 8 de octubre frente a Sporting Cristal.

Sin ningún pronunciamiento hasta el momento de la Liga de Fútbol Profesional, las amenazas contra la madre del árbitro Villegas aún no han encontrado culpable. En semanas en los que la mayoría de equipos se juegan muchas cosas (unos el título, otros acceso a copas internacionales y algunos la permanencia), los árbitros han sido el centro de la polémica, entre errores y aciertos, blanco de críticas y protagonistas de escándalos.

Liga 1: Mira el resumen y los goles de la fecha 13 Universitario de Deportes consiguió su segundo triunfo consecutivo al vencer 2-1 a Sport Huancayo. Por su lado, alianza Lima derrotó 3-1 a Alianza Atlético y se consolida en l apunta de la tabal. (Fuente: América TV)

Miguel Santivañez: acusación de sobornos y una investigación sin fín

En enero de este año una denuncia retumbó los cimientos de la Comisión Nacional de Árbitros. Jean Acevedo, presidente de Sport Chavelines, acusó al árbitro FIFA Miguel Santivañez de haber sido sobornado para favorecer a Alianza Atlético de Sullana en el duelo por las semifinales de la Liga 2. Los ‘Churres’ se llevaron la victoria (4-2), luego vencieron a Juan Aurich en la final y ascendieron a la Liga 1, torneo que disputan actualmente y en el que pelean por no bajar.

“El ‘Capi’, que se apellida Fernández, está involucrado en arreglo de árbitros en Copa Perú. Están involucradas cuatro personas en el amaño del partido entre Chavelines y Alianza Atlético. Tengo pruebas. Me llegaron audios, mensajes de WhatsApp… ha sido algo ya planificado. El que transa con el árbitro le pide que lo acabe a los 90 minutos para no sufrir, porque ya quería cobrar su dinero de las apuestas ”, indicó el directivo.

Santivañez fue suspendido y la Conar empezó las investigaciones del caso. Sin embargo, han pasado nueve meses y aún no hubo ninguna resolución. Incluso el presidente de la Conar, Juan Sulca, señaló hace días que ese tema lo está viendo el Órgano de Integridad de la Federación Peruana de Fútbol.

Miguel Santiváñez, el investigado árbitro por casos de apuestas en la definición de la Segunda División 2020. (Foto: El Comercio)

Kevin Ortega, gestos reprochables

3 de septiembre. Mientras el hincha peruano se preparaba para alentar a la selección en la fecha triple de las Eliminatorias de septiembre, San Martín y Sporting Cristal se medían en el Monumental en un partido de la Liga 1 que se había reprogramado. El encuentro terminó igualado a un gol, aunque en el final tuvo más de una polémica que se desató tras el tanto del empate rimense. Horacio Calcaterra anotó a los 98 minutos de un encuentro que duró 110′.

A los 104′, Diego Penny fue expulsado por una discusión con el árbitro Kevin Ortega. Sin embargo, las cámaras captaron el momento en el que el juez le guiña el ojo al portero luego de haberle sacado la tarjeta roja.

“Yo fui responsable de mi expulsión, pero quiero decir algo concreto. La Liga Profesional es un producto en el que todos debemos trabajar para que sea bonito y vendible para el público. Por eso, el señor Kevin Ortega no puede seguir arbitrando”, explicó inicialmente Penny a GolPerú.

¡TAJANTE! Diego Penny 🧤🇵🇪, arquero de @Club_USMP ⚪️, en #CÓDIGOFÚTBOL: "Kevin Ortega me insultó todo el partido. A José Inga le decía 'Tu arquero es una mazamorra'. Él puede hacer lo que sea y nosotros no podemos hacer nada". #LIGA1BETSSONXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/t0B6dnFxjD — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 3, 2021

“Les falta el respeto a todos los jugadores, me mentó la madre. Gracias a Dios hay imágenes justo cuando me guiña el ojo, todo soberbio . Árbitros así no pueden seguir siendo programados. Por favor, le pido a la Conar que revise el caso”, agregó.

Horas más tarde, Ortega se defendió de las acusaciones del jugador. “Vengo a hablar no como el árbitro, sino como persona. Todas las declaraciones que ha salido a expresar Diego Penny, todas las desmiento totalmente. Para poner un poco en contexto la situación sobre la jugada, principalmente que él alega que yo lo he insultado, le he faltado el respeto y fue una situación que yo no la escucho nunca porque estoy lejos”, señaló.

“Mi asistente me dice que Diego Penny estaba desaprobando la decisión. Yo justo tenía un poco de problemas con los audios. Como se nota en el video del partido, el auricular se me caía y cuando escucho mi asistente me dice que Diego me desaprueba y me dice (tarjeta) roja. Es lo que escuché en primera instancia por lo cual yo procedo a amonestar y cuando me sigo acomodando el auricular mi asistente me dice que no, que me dijo más cosas”, explicó el árbitro respecto a los problemas que tuvo con el audio.

“Lo gritó y me dijo que era roja con una palabra subida de tono, por lo cual yo borro la tarjeta amarilla, como se ve y lo expulso. E n ese momento sucede lo que Diego Penny me dice ‘Te crees guapo’ y una palabra subida de tono; y, yo le digo ‘soy guapo’” , añadió admitiendo que cometió un error al responderle.

🎙️ Kevin Ortega, árbitro FIFA nos comenta sobre el incidente que ocurrió con Diego Penny en el partido entre la USMP y Sporting Cristal. #AlÁngulo 🥅⚽



También con Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/4NMgHCRwE6 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 4, 2021

TE PUEDE INTERESAR: Messi busca su primer gol con el PSG: el registro que está por quitarle a Cristiano

Diego Rebagliati vs. Alejandro Villanueva, una carta notarial de por medio

No midió sus palabras y fue víctima del momento. Diego Rebagliati, comentarista deportivo de GolPerú, insinuó que el “sospechoso arbitraje de Alejandro Villanueva” perjudicó a Ayacucho FC en la derrota (1-0) ante Alianza Atlético de Sullana, equipo que viene peleando por no descender. Sin embargo, el juez no se quedó con las manos cruzadas y le envió una carta notarial pidiendo unas disculpas públicas y se rectifique de sus afirmaciones “en un plazo no mayor de 24 horas”.

Acto seguido, el exjugador aprovechó la previa del duelo entre Carlos A. Mannucci y Cienciano para corregir lo que había dicho. “El día 21 de setiembre de este año durante la transmisión del partido entre Ayacucho y Alianza Atlético de Sullana emití algunos comentarios y calificaciones en relación a la actuación del juez principal Alejandro Villanueva, los cuales pudieron prestarse a malas interpretaciones”, empezó leyendo Rebagliati.

Fecha 9 y fecha 12 Sullana le gana a Manucci y Ayacucho con goles de penal y con el mismo árbitro. Alejandro Villanueva. En un partido da solo 3 minutos de adición en el otro 4. Coincidencias ??? Disimulen un poquito. La gente no es tonta. — Diego Rebagliati (@diegoreba) September 21, 2021

“Mensaje, además, que no tiene relación con la señal de Gol Perú. Por esto pido disculpas al señor Villanueva y me rectifico por lo expresado al respecto”, agregó dando por terminado el tema.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Así les fue a los peruanos que militan en el extranjero A poco de iniciar la fecha triple de las Eliminatorias rumbo a Qatar, los futbolistas peruanos vieron acción con sus respectivos equipos. Gianluca Lapadula completó una buena jornada al marcar el tanto del empate para su equipo el Benevento ante el Como. (Fuente: América TV)