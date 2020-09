Conforme a los criterios de Saber más

Binacional ya hizo historia. Ningún club peruano fue víctima de un resultado global de 14-0 en los sesenta años de la Copa Libertadores. El apabullante marcador de River Plate en fae de grupos (8-0 en la ida, 6-0 en la vuelta) ha generado que, por ejemplo, en Argentina el ex jugador y campeón del mundo Óscar Ruggeri catalogue al club de Juliaca como “un equipo de intercountry”, es decir, con un nivel muy pobre. El cuadro que saltó al Estadio Nacional el martes pasado tiene el mismo nombre que el que mañana podría vencer al Ayacucho FC y ponerse a cinco puntos de Universitario en el segundo lugar de la Liga 1 2020.

Cuando Agustín Lozano declaró en octubre del año pasado que “Real Garcilaso y Binacional son clubes modelos que salieron de la Copa Perú” generó una gran incertidumbre por sus palabras. A vista de todo el mundo, las decisiones que toman los directivos de ambos clubes siempre generan críticas. Hoy, en el ojo de la tormenta, el foco está puesto sobre la plana mayor del club de Juliaca, que solo este año ha designado tres entrenadores distintos para el primer equipo.

Lejano se ve el único acierto del club en su corta vida en Primera División del Perú (2018-2020): elegir a Juliaca como su localía. Tras un 2018 donde terminó en octavo puesto y consiguió el boleto a la Copa Sudamericana, los directivos acercaron al equipo a sus raíces. Cambiaron Moquegua, sede en su año debut en la Liga 1, por el estadio Guillermo Briceño Rosamedina a 3.824 metros sobre el nivel del mar.

La contratación de un plantel que respondió a la altura, más la dura plaza fueron la combinación ideal para conquistar el Apertura 2019 y conseguir el boleto a los Playoffs por el título nacional, donde no solo tuvieron que vencer la adversidad del fallecimiento de Juan Pablo Vergara, por un accidente automovilístico, días antes de arrancar la definición, sino que el comando técnico liderado por Roberto Mosquera se negó a iniciar la llave definición contra Alianza Lima en la capital.

Óscar Ruggeri y criticó la marca de Binacional ante River Plate. (Fuente: ESPN)

El recuento de polémicas en Binacional ya son parte de la historia moderna del fútbol peruano. Sin embargo, sus ‘perlas’ no han dejado de brillar antes, durante y después de la paralización de la Liga 1 por la cuarentena del coronavirus. Pase, adelante, revise el expediente.

Movidas en el banco

Javier Arce encontró en el primer semestre del 2019 la fórmula ganadora en Binacional. Con Donald Millán de hombre orquesta y Andy Polar como grata aparición, los juliaqueños conquistaron el torneo Apertura, título que no lo aseguró el puesto al entrenador del plantel. Pronto, Arce abandonó el cargo y, tras el interinato de Javier Uturunco, el elegido para dirigir al ‘Poderoso del Sur’ hacia el título fue Roberto Mosquera.

Campeón con Sporting Cristal el 2012 y subcampeón con Juan Aurich el 2014, Mosquera asumió el banco de Binacional en setiembre del 2019. Doce partidos (siete victorias, dos empates y dos derrotas) sirvieron para que el equipo levantara el trofeo de la Liga.

Javier Arce habló sobre su regreso a Binacional. (Foto: GEC)

Sin embargo, los desacuerdos entre la dirigencia y el comando técnico se volvieron insostenibles. Antes de la final contra Alianza Lima, los dirigentes querían iniciar los ‘Playoffs’ en Matute y terminar la lleve en Juliaca, pero Mosquera tenía otros planes. Al final, la definición arrancó en altura con una goleada 4-1 en la altura y, a pesar del 2-0 en Lima, Binacional gritó como campeón.

Fuera Mosquera del puesto, llegó la contratación de César Vigevani, con quien el plantel realizó la pretemporada. Su gestión duró apenas dos partidos. Debutaron con una victoria (2-0) de visita contra Cusco FC, pero el tropezón de caer 4-2 ante Melgar en Juliaca le costó la cabeza al entrenador argentino.

Binacional 0-6 River Plate: Resumen del partido | Video: ESPN

Ficharon, entonces, al colombiano Flabio Torres, quien dirigió ocho partidos (dos victorias, tres empates y tres derrotas). Los más de seis meses en el cargo del estratega cafetero se deben a que llegó la pandemia del coronavirus, sino sus malos resultados (perdió 8-0 ante River Plate en Buenos Aires) ya hubiesen hecho efecto en el mando riguroso con que se manejan los directivos de Binacional.

Sacado Torres del banco, la dirigencia le dio el buzo a Javier Arce. Con el técnico peruano, el equipo no encontró los medios para frenar al tranvía River Plate, que lo volvió a arrollar en la Copa Libertadores 2020 llevándose una goleada por 6-0 del Estadio Nacional de Lima.

Rebelión interna

Con la pandemia asfixiando al país entero, y con el reinicio de la Liga 1 aún muy lejano, el 22 de mayo Binacional dio a conocer a todos sus jugadores que aplicaría la suspensión perfecta de labores por encontrarse en una complicada situación económica. La situación tomó color gris cuando el plantel convocó a la prensa y expuso su punto de vista respecto a la decisión. Jugadores como Reimond Manco y Alexander Araujo optaron por resolver sus contratos y dieron un paso al costado.

El caso fue elevado al Ministerio del Trabajo (MINTRA), que el 7 de agosto se pronunció y resolvió el tema dándole la razón a los jugadores. “Desaprobar la solicitud de la suspensión perfecta de labores de veintitrés (23) trabajadores presentada por CLUB ESCUELA MUNICIPAL DEPORTIVA BINACIONAL FC., con RUC N° 20601250323 y correo electrónico club.dep.binacionalfc@gmail.com, por el periodo: del 22 de Mayo hasta el 09 de julio de 2020; por lo expuesto en los considerandos de la presente”, suscribió el documento publicado.

“DISPONER la reanudación de las labores y el pago de las remuneraciones de los trabajadores afectados con la medida por el tiempo de suspensión transcurrido, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.4. del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020”, agregó.

Binacional fue el último plantel en integrarse a la vuelta de los entrenamientos en la fase 1 del protocolo de sanidad publicado por la FPF.

La contratación de Jean Deza

Mientras el Mintra resolvía el tema de la suspensión perfecta de labores aplicada por la dirigencia de Binacional, el 24 de junio se conoció que el club contrató a Jean Deza, jugador que no acabó su contrato con Alianza Lima en buenos términos.

“Estoy muy contento, me han trato bien. Recién llegué y estoy feliz y tranquilo, y eso hace que reflexione sobre las cosas que he pasado. Agradezco a la institución que me da la oportunidad, espero sumar mucho”, declaró Deza a Diario Sin Fronteras de Juliaca apenas se integró a los entrenamientos del equipo.

Jean Deza terminó llorando por fuerte lesión en Binacional vs LDU de Quito por Libertadores (ESPN)

Los líos amorosos del jugador escapan al plano deportivo. En la cancha lleva jugados cuatro partidos y no ha podido anotar ningún gol. Y ya protagonizó una escena polémica tras reclamarle al entonces técnico Flabio torres por haberlo cambiado durante el partido.

A inicios de setiembre, el jugador fue captado en un supermercado, supuestamente, comprando cerveza, según Bolavip.

Protocolo de viaje

Edson López, Andy Polar, Diego Ángeles y Joaquin Astorga son los nombres de los cuatro jugadores que, por unos días, pusieron en jaque la vuelta de la Liga 1 en Perú. ¿La razón? Rompieron el protocolo de sanidad de la FPF y fueron captados almorzando en una cebichería de La Victoria.

El tema destapó aún más problemas en Binacional. Se conoció que la dirigencia juliaqueña no coordinó de forma concreta el traslado del plantel del primer equipo hacia Lima. Algunos jugadores arribaron vía aérea y, otro grupo, lo hizo por vía terrestre. Al llegar a la capital, se movilizaron en vehículos propios buscando una vivienda donde alojarse en el tiempo que dure el campeonato.

Futbolistas de Binacional fueron captados en una conocida cevichería de Lima. (Foto: Twitter)

“Las personas involucradas en los actos difundidos en redes sociales fueron trasladas hacia otro hotel. Ellos se encuentran en aislamiento y en las próximas horas serán sometidos a las pruebas de descarte de COVID-19, en cumplimiento con los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud y la FPF”, informó el club en un comunicado sobre los jugadores involucrados.

“La directiva tiene el compromiso de cumplir con las normas y procedimientos aprobados por el Ministerio de Salud y la FPF con la finalidad de asegurar la salud y vida de cada uno de los integrantes del club”, finaliza el anuncio.

La polémica les impidió jugar contra Alianza Lima en la vuelta de la Liga 1. Se abrió un expediente contra los jugadores y se suspendió de forma provisional al presidente del club Juan Aquino, al técnico Flabio Torres, y a Richard Muñoz y José Muchica, jefe de equipo y médico del club puneño, respectivamente.

Alianza Lima, entonces, decidió pedir los puntos del partido y la Comisión de Justicia de la FPF le dio la razón y le otorgó la victoria por 3-0.

Binacional es una caja de Pandora que cada cierto tiempo se renueva con una nueva polémica. Esta historia (como en películas de terror) continuará...

