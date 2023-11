Alianza Lima vs Universitario juegan la segunda final de la Liga 1 Betsson después de empatar 1-1 en el Monumental y dejar la definición abierta. El clásico de revancha es este miércoles 8 de noviembre, desde las 8:00 de la noche, en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, donde solo habrá presencia de la afición blanquiazul. El partido solo se puede ver por TV en el canal Liga 1 MAX a través de DirecTV (DSports), Claro TV y Best Cable, mientras que DGO (DirecTV GO) tiene las imágenes en vivo por streaming. No te pierdas este partidazo.

VIDEO RECOMENDADO La Conmebol dio a conocer el fixture de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que por primera vez se realizará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Conoce todos los detalles en este video.