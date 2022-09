Con el fútbol en los hombros, algunos personajes están apostando por un cargo público en estas Elecciones Municipales 2022. El caso más relevante es el de George Forsyth, quien postula a la alcaldía de Lima -ha sido alcalde de La Victoria y candidato presidencial-, pero no es el único que tiene un balón como parte de su historia.

El populoso distrito de Villa María del Triunfo tiene entre sus candidatos a David Morales, exárbitro FIFA que hoy busca llegar a la alcaldía del distrito del sur de Lima. Morales dirigió en el fútbol profesional en el 2003, cuando se apartó y empezó su andar por la gestión pública.

“Ya tengo más de 8 años en política y trabajamos en esto”, nos cuenta el ex réferi. No siempre estuvo ligado a la política, pero cuando dejó el arbitraje en el 2003 fue convocado por Alberto Tejada, también ex árbitro, para trabajar en la Municipalidad de San Borja. Ahí empezó su andar por la gestión pública. “El doctor me dio la oportunidad de trabajar con él y ahí pude conocer de cerca el trabajo municipal. También trabajé en la Municipalidad de Surco y también fui funcionario en Villa María del Triunfo”.

Morales en un partido de Sporting Cristal. Amonesta verbalmente al portero Erick Delgado. (Foto: Archivo El Comercio)

Su trabajo en San Borja empezó cuando dejó de ser árbitro. Él renunció a la Conar en el 2003 cuando lo bajaron de categoría, según él, por problemas políticos dentro de la organización que conduce a los árbitros nacionales. “Cuando me bajan de categoría, pido mi licencia porque fue injusto. Mi cupo FIFA lo dejaron libre. En ese momento, a nivel de Conmebol, estaba catalogado como el tercer mejor árbitro de Perú, con Gilberto Hidalgo y Eduardo Lecca por delante”; nos cuenta.

David Morales encuentra un paralelo entre el arbitraje y la gestión pública. “Creo que el tema de la justicia, de ser justo con los vecinos, de trabajar de forma honrada, de ser transparente en las decisiones que uno toma ”, nos dice.

La presión también puede ser un punto en común, pero Morales asegura que así como el arbitraje necesita mucha formación, también se ha preparado para la función de alcalde. “Soy especialista en gestión municipal en la Universidad de Ica, he estudiado diplomados y muchos cursos. Además, muchos años he sido funcionario”, asegura.

Y sin duda, otro punto en común es las críticas a las que están expuestos. Justo actualmente la Conar vive un tenso momento por los errores que comenten los árbitros fecha a fecha. Morales también lo vivió en su momento. “La política te pone al frente de muchas críticas, pero el arbitraje te enseña a eso, uno aprende a que todo resbale y seguir adelante. Ahora en política ya sé que cuando hablan de ti es porque estás avanzando”, sentencia.

Morales en su campaña a la alcaldía. Postula por Somos Perú. (Foto: Facebook David Morales)

El complejo de Villa María

Candidato en Villa María del Triunfo, David Morales también piensa en lo que se pueda hacer con el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres que administra Legado 2019 que se ubica en el distrito. “Lo que se debe hacer es un convenio con el IPD para que no se convierta en un elefante blanco. Una cooadminstración, puede ser”, nos dice.

El exárbitro destaca que en su distrito existen clubes de rugby, pero también alienta a que salgan nuevos clubes en otros deportes para que se pueda sacar el máximo uso a la sede que se construyó para los Panamericanos Lima 2019.

Ese es el caso de David Morales, un exárbitro que ahora busca un cargo de alcalde. Ya impartió justicia dentro de un campo de fútbol y ahora busca tomar decisiones en el ámbito político.

Campos deportivos en Villa María. (Foto: Legado 2019)

OTROS CANDIDATOS Y EL BALÓN

Pero el caso de Morales no es el único en el que un exárbitro que busca llegar a un cargo de alcalde. Víctor Hugo Rivera, ex árbitro profesional FIFA también está en plena campaña. El ex hombre de negro postula a la Alcaldía Provincial de Arequipa.

No será la primera vez que ambos postulen. Víctor Hugo Rivera postuló al mismo cargo sin éxito, además de tentar un lugar en el Congreso de la República. Él es líder y fundador del movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa, y en su formación académica figura como Ingeniero electrónico y magister en ingeniería de sistemas. Es docente en las Universidad Católica de Santa María y en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.

Hincha de Melgar, como él mismo lo contó, la afición del cuadro rojinegro no le tiene mucho cariño por el episodio de la final de la Liga 2016, cuando Melgar cayó ante Sporting Cristal. “Cuando fui presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), se jugaba la final de Sporting Cristal con el Melgar. Siempre fui muy abierto, en esa época a Reynoso y a Mosquera les dije, hay dos árbitros para la final, Henry Gambetta y Víctor Hugo Carrillo. Al final se decidió a Carrillo. El partido terminó 1-1 en Arequipa. Hubo una jugada que terminó en gol, pero para eso Carrillo tocó un pitazo antes. En la vuelta en Lima, el partido terminó empatado y por cosas del estatuto Cristal campeonó. Y de eso siempre me echan la culpa, dicen que no apoyé al Melgar”, contó en una reciente entrevista con La República.

Víctor Hugo Rivera en un clásico del 2010. (Foto: Archivo El Comercio) / LINO CHIPANA

Así como ellos, el deporte ‘está representado’ en las Elecciones Municipales 2022. Ellos buscan repetir la historia que alguna vez lograron Freddy Ternero en San Martín de Porres, Paulo Hinostroza en San Juan de Miraflores y el más reciente, George Forsyth en La Victoria.

El fútbol les dio la oportunidad que generen cierto vínculo con la población, pero muchas veces eso no es suficiente para lograr el éxito en la gestión público. Hace falta que sean buenos dirigentes.