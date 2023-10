Sporting Cristal vs. Cienciano: sigue el partido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson que se disputará este domingo 22 de octubre de 2023, desde las 8:00 de la noche en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión del encuentro se puede ver por televisión a través del canal Liga 1 MAX, que se emite a través de DirecTV, Claro TV y Best Cable. Y el duelo también se podrá seguir vía streaming en DGO (DirecTV GO) y Liga 1 Play.

