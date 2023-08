La noche del miércoles, 02 de agosto, Alianza Lima oficializó a Mauricio Larriera como su nuevo técnico. El uruguayo regresa al equipo blanquiazul después de 16 años. Y es que el 2007 fue asistente técnico de Gerardo Pelusso, quien se mostró contento por lo que viene sucediendo con los íntimos en la Liga 1 Betsson.

“Alianza lleva un gran técnico, él (Mauricio Larriera) ha madurado, ha hecho toda la etapa del aprendizaje y ya lo ha demostrado inclusive en su último trabajo en Peñarol. El acierto ahí fue de Pablo Bengoechea (NdR: Extécnico de Alianza Lima), director deportivo en Peñarol, que lo lleva a Mauricio Larriera como un técnico joven que creía que podría hacer un buen trabajo. Bengoechea se la jugó y los hechos le dieron la razón”, dijo Pelusso en diálogo con el programa de YouTube ‘Mano a mano’.

Por otro lado, se mostró muy sorprendido por la salida de Guillermo Salas, pues aseguró que no es un drama la situación de Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.





“Me sorprendió bastante el hecho que Guillermo Salas no se más el técnico de Alianza […] Cuando Chicho asumió en Alianza, el equipo no estaba bien. Sale campeón, vuelve a repetir, está bien posicionado en la tabla, yo no creo que se dramático que Alianza esté a tres puntos de la punta, que juegue un clásico y lo empate, no creo que sea un drama”, comentó.

Cabe mencionar que Mauricio Larriera llegará a Lima este fin de semana y, posiblemente, esté en el partido de Alianza Lima vs UTC de Cajamarca que se llevará a cabo a las 08:00 de la noche en el estadio Armando Villanueva.