Alberto Quintero llegó a Universitario de Deportes en 2017 y desde entonces se ha erigido como una de los jugadores más importantes del conjunto crema. El panameño siempre se mostró encarador y le dio más de una alegría a los hinchas merengues. Pese a sentirse cómodo en la institución, ‘Chiquitín’ dejó entrever que el triunfo frente a Real Garcilaso marcó su despedida del fútbol peruano.

►Liga 1: resultados y tabla de posiciones de la fecha 17° del Torneo Clausura 2019

►Alianza Lima venció a Unión Comercio y es el campeón del Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario venció a Real Garcilaso por la mínima diferencia con gol de Aldo Corzo; sin embargo, no fue suficiente para forzar una definición por el Torneo Clausura, ya que Alianza Lima venció a Unión Comercio en Moyobamba y se consagró campeón del segundo certamen del año.

El panameño Quintero jugó todo el partido y asistió a Corzo para el único gol del partido, demostrando su valía en el conjunto de Ate; como lo ha venido haciendo desde que arribó.

No obstante, tras culminar el juego, Alberto Quintero posteó en su cuenta de Instagram un mensaje que dejó atónitos a los hinchas cremas. “Los llevo en mi corazón..hoy no se dio el resultado pero hicimos y dimos lo mejor por la crema.. Esto no acaba aqui.. Universitario seguirá dando de qué hablar por la calidad de Fútbol y lo mejor de lo mejor el Amor y el gran Apoyo de su Fanáticada”, escribió.

De inmediato se comenzó a especular con una posible salida del panameño de Universitario de Deportes. Se desconoce si es que ya tomó una decisión en torno a su futuro.