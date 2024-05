El administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, expresó sus sensaciones tras el triunfo 4-0 del cuadro crema ante Los Chankas, el cual le permitió consagrarse como ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2024.

En declaraciones para Gol Perú, el directivo destacó el esfuerzo que hicieron los jugadores de su equipo para sacar adelante el partido, teniendo en cuenta que necesitaba ganar por un amplio marcador para lograr el primer torneo del año.

¡DE INFARTO! Jean Ferrari 👤, administrador de @Universitario 🟠, habló sobre la definición de la competencia 🔥: "No hay palabras para describir lo que se vivió. La forma de estar en paralelo con el otro partido fue única". #TorneoAperturaXGOLPERU 🏆🇵🇪 pic.twitter.com/ByRHGNed9c — GOLPERU (@GOLPERUoficial) May 25, 2024

“No hay palabras para describir lo que se ha vivido el día de hoy, la forma, el estar escuchando en paralelo el otro partido, con 60 mil personas en el estadio, y con un equipo de fieras. Todas las adversidades, cómo se presentó el partido, con diez hombres, haber hecho dos goles con diez hombres, con penales que no nos cobraron. Pero con todo eso, el disfrutarlo hoy, no tiene nombre, no tiene precio”, dijo a Gol Perú.

“Hemos demostrado durante todo este torneo que hemos sido el equipo más regular, más compacto, más sólido de todo este torneo y con un desgaste importante jugando dos torneos en paralelo”, acotó.

Ferrari agradeció y reconoció el trabajo de los jugadores y cuerpo técnico, y también tuvo palabras de elogio para la hinchada merengue.