En esta historia aún tiene mucho por escribirse y el especialista en derecho deportivo Jhonny Baldovino nos explica paso por paso lo que se pueda presentar en esta situación entre el delantero y el club, si se puede ir a la vía civil o en qué caso interviene la FIFA.

Paolo y Vallejo tienen un contrato firmado que obliga a ambos…

Cuando firmas un contrato las partes se obligan a cumplirlo. Eso es obvio. Pero cuando es un contrato de trabajo una posibilidad de que el empleador en algún momento te diga que ya no quiere contar contigo y también que el trabajador diga “ya no quiero trabajar acá, me voy”. Eso es válido. Esto es un tema laborar y hay un artículo de la Constitución que dice que nadie está obligado a trabajar contra su voluntad.

Pero se puede romper de cualquier lado

Cuando un club rompe un contrato debe pagar una indemnización por despido y cuando el jugador rompe el contrato también debe someterse a la decisión de un tribunal si corresponde pagar una indemnización o no. El club tiene el derecho de decir que está causando un perjuicio, un daño, pero tiene que cuantificarlo y tiene todo el derecho de demandar.

¿Hoy, la primera opción es que se pongan de acuerdo para anular ese acuerdo?

Exactamente, que es el mutuo acuerdo que también existe. Acá el tema es que Vallejo no lo querría liberar. Está bien, es su posición, su derecho porque ellos han invertido, se han movido. En 30 días Paolo puede presentar su pedido de inscripción de fenecimiento contractual a la Cámara de Disputas de la FPF y lo van a liberar, pero el mercado de pases del Perú estará cerrado. Si viene [una oferta de] un equipo extranjero, las reglas son distintas y en dos semanas está jugando ya que se puede habilitar a través de la FIFA y ya después Vallejo puede demandar a Paolo y al nuevo equipo, como es el caso de Cauteruccio con Cristal e Independiente.

¿Paolo no puede ir a la FIFA ahora?

Ahí al intervenir partes de distintas nacionalidades. En el caso de Paolo con Vallejo, si Paolo quiere jugar en un equipo peruano, ahí no interviene la FIFA. Si viene un equipo de fuera se lo lleva y recién la FIFA interviene.

Por ahora todo con la Cámara de Disputas...

Todavía no puede ingresar su caso. Lo que va a pedir es que se inscriba su término de contrato, su renuncia, pero eso lo va a tener que hacer cuando venzan los 30 días de aviso , estamos hablando de marzo. Si lo presenta antes lo van a rechazar porque no se han cumplido los plazos.

Bajo ese tiempo de espera, casi imposible que pueda quedar liberado para jugar en la Liga 1

Si Paolo quiere jugar en Perú la única opción es que Vallejo lo libere.

Y en caso de esperar esos 30 días para liberarse, ¿qué sigue después?

La Cámara de Disputas va a demorar unos cinco días en resolver y la ficha de Paolo en la FPF va a quedar registrada como jugador libre y ahí puede firmar por cualquier, pero el mercado peruano ya estará cerrado.

Entonces, para que juegue sin tener que esperar seis meses, su esperanza es que tenga una oferta del exterior

Pongamos que viene un equipo X del extranjero. El equipo va a pedir el certificado de transferencias. La FPF le va a decir que es un jugador inscrito en Vallejo. Ahí ese caso se eleva a la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA. Esta va a decir: liberen a Paolo, entréguenle al club X el certificado de transferencia internacional, pero va a dejar a cargo el derecho de Vallejo de reclamar, de demandar a Paolo y al equipo X ante la Cámara de Disputas de la FIFA . Ahí ya resolverá esa Cámara y en segunda instancia el TAS. Eso es solo si interviene un equipo del extranjero.

En caso Vallejo. Espera para este martes Guerrero… sabemos que no va a ir. ¿Qué pasa si sigue sin acudir?

Lo que correspondería legalmente en el mundo empresarial es que Vallejo lo despida por faltas injustificadas, pero eso no va a pasar. Si lo despide lo habilita automáticamente y puede ser inscrito por otro equipo. Pero hoy Guerrero es un jugador inscrito que no puede utilizar porque Vallejo no ha presentado los exámenes médicos para que se emita su carnet de cancha.

¿Esto puede llegar a la vía civil por alguna de las partes?

Eso solo si hay un reclamo por indemnización por daños y perjuicios de carácter comercial. Que Vallejo diga que ha tenido perjuicios en preparar infraestructura para él. Tendría que probar el daño cuantificable. Esa parte va a la justicia civil, pero la parte laboral no porque está prohibido por la FIFA. Para eso está la Cámara de Disputas.

¿Hoy Vallejo qué puede hacer?

Esperar que pasen los 30 días y tratar de demandar a Paolo por daños y perjuicios ante la Cámara por gastos de manera objetiva. Por temas de sponsors, taquilla, eso se tendrá que ir a lo civil. O esperar a que Paolo cumpla o no cumple el contrato, pero no lo despediría.

