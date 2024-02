A Paolo, goleador histórico de la selección y multicampeón en el extranjero, no le importa que en Trujillo le espera un contrato que lo convertiría en el jugador mejor pagado en la historia de la Liga 1. Mucho menos le interesa, en estos momentos, ponerle broche de oro al cierre de su carrera. Con 40 años, lo único que le preocupa es la tranquilidad de su familia.

Sin embargo, en el plano futbolístico, Guerrero tiene una carrera contra el tiempo. No solo porque -como señalamos en la edición impresa y digital del último viernes- algunas ligas están por cerrar su libro de pases (en Uruguay, como en Perú, finaliza el 26 de febrero; en Colombia, 1 de marzo; en Brasil, 7 de marzo; en Chile, 8 de marzo; y en la Major League Soccer, 23 de marzo), sino también por la selección. Jorge Fossati, el técnico de la Bicolor, ha sido claro: “En general, Paolo o cualquiera que no esté entrenando, para marzo está fuera de la convocatoria”.

Cada día es clave para el delantero nacional. Necesita resolver su vínculo con el club Poeta y luego buscar la mejor opción para continuar su carrera. ¿El fútbol peruano es una opción? Claro que sí. “No puede darse el lujo de descartar Perú”, afirmó Julio García, su abogado. Y sus palabras empezamos a vincularse a Alianza Lima, el equipo del que el ‘Depredador’ es hincha. ¿Cumplirá su sueño?

La postura de Alianza Lima

“Si una de las condiciones de la Vallejo es ‘te doy las facilidades, siempre y cuando no juegues en otro club peruano’, ¿aceptaría Paolo Guerrero?”, le preguntó Michael Succar a García en una entrevista para el programa “Mano a Mano”. “No puede aceptarlo porque puede ser la última opción que tenga” , respondió el abogado.

¿Esa “última opción” de la que habla García está en el corazón de La Victoria? DT pudo conocer que en Alianza Lima no han movido ni un centímetro su postura con respecto al caso Paolo. Es decir, no está en los planes. Hace unos días la respuesta de nuestra fuente fue: “mientras tenga contrato, no hay posibilidad”. Sin embargo, esta vez fue más directo: no lo tienen en cuenta. Aunque, claro, esto es fútbol y ante las necesidades, todo puede cambiar.

A esta hora -supongo que todo se manejará así en esta novela-, Alianza Lima no tiene intención de contar con Paolo Guerrero. Los íntimos continúan en conversaciones con Boavista (Jeriel de Santis) y Al Qadisiyah (André Carrillo).



¿Por qué hablamos de necesidades? Porque Alianza hoy está en busca de un atacante para reforzar una zona que se ha visto mermada por la lesión de Pablo Sabbag y la salida de Bryan Reyna. La principal opción es Jeriel de Santis, venezolano de madre peruana que juega en Boavista. Las conversaciones entre clubes está activa, aunque no se ha avanzando mucho desde el primer día.

“Paolo Guerrero está descartado porque hoy está con contrato en otro club, hoy no es una posibilidad. Nosotros y en esto quiero ser muy claro conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos, no vamos a hablar con un jugador mientras no esté libre”, señaló Bruno Marioni, director deportivo de la institución blanquiazul.

André Carrillo también está en los planes, aunque es una operación más complicada. Alianza busca el préstamo de la ‘Culebra’ y se lo hizo saber al Al Qadsiyah, club del peruano. Sin embargo, André es importante para el equipo que marcha puntero en la segunda división del fútbol saudí.