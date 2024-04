El delantero de Universitario de Deportes, José Rivera, más conocido como ‘El Tunche’, pese a estar lesionado y fuera de las canchas desde el partido ante Sport Boys, es de los más destacados de la temporada y su futuro genera expectativa.

Al respecto, el también seleccionado nacional dijo que no tiene nada definido y me prefiere tomar con calma el tema de su posible renovación o alguna oportunidad fuera del Perú.

“La verdad no sé nada, todavía. Ojalá se dé, Dios mediante. Aún no tengo nada definido. Me gustaría seguir creciendo, no me adelanto a nada”, dijo en declaraciones a América Deportes.

“Creo que todos los futbolistas que juegan en la Liga, los niños que van creciendo, sueñan en grande. He tenido buenas actuaciones, pero nada, no defino todavía mi futuro”, agregó.

Cabe mencionar que una luxación en el hombro lo tiene alejado de los terrenos de juego y se espera la evolución de la mencionada lesión para que siga compitiendo tanto en el torneo local como en Copa Libertadores.