El entrenador brasileño Tiago Nunes, que dirigió a Sporting Cristal durante la temporada 2023, se pronunció sobre las razones que motivaron su no renovación con el club celeste.

“Me gusta trabajar a largo plazo, pero también me gusta ver resultados inmediatos. Entonces cuando veo que no hay una oportunidad de conseguir algo importante dentro de un determinado tiempo, no hay mucho sentido que yo continúe”, dijo en declaraciones a TNT Sports.

“Yo quiero ser parte de algo que realmente tenga sentido y se pueda lograr un crecimiento general del club, del equipo, pero que también se puedan lograr resultados no solo a nivel local, sino también internacional”, agregó el entrenador de la Universidad Católica.

-Tiago Nunes opina su paso por Sporting Cristal.



🎥 TNT SPORTS pic.twitter.com/vowcsMSDuR — Luciano Paredes (@69klucian) April 22, 2024

Para la temporada 2024, Cristal nuevamente apostó por la escuela brasileña y actualmente es dirigido por Enderson Moreira, con quien no pudieron acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Aunque están cerca de ganar el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, con lo que asegurarían su presencia internacional en 2024 y jugarían, por lo menos, la final nacional de este año.