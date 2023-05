Criado en las entrañas de Independiente del Valle, uno de los clubes que mejor forma en Sudamérica; Kendry lleva cinco asistencias en el Sudamericano y ha puesto a su selección en lo más alto de la tabla de posiciones de la ronda final junto a Argentina y Brasil.

Kendry Páez 🇪🇨. Arte y caviar en espacio reducido. Se sumará a Chelsea cuando cumpla 18. 🎩⚽️pic.twitter.com/gZPs5nBF6h — VarskySports (@VarskySports) April 15, 2023

“En Kendry encontramos un atrevido. Un chico que la pide, y tiene 15 años y le da igual el que esté enfrente, y la pide. Es otro tipo de jugador. Es la primera vez que me toca ver un chico tan chico y que... ‘Bueno a ver, para qué estás hecho’, y te demuestra, te desafía” , comentó en una entrevista con el medio argentino “Diario Olé”, Martín Anselmi, técnico de IDV que lo hizo debutar este año en la primera división ecuatoriana ante Mushuc Runa y terminó haciendo un gol.

Paez es una de las figuras del Sudamericano Sub 17, pero desde antes ya estaba en la mirada de clubes como Manchester United, Borussia Dortmund y Chelsea. Justamente este último es el club que tendría todo acordado para llevárselo una vez que cumpla la mayoría de edad. Así lo informó el reconocido periodista italiano, Fabrizio Romano, en febrero de este año.

“La FA y la Premier League están listas para aprobar la transferencia del talentoso mediocampista Kendry Paéz, nacido en 2007, al Chelsea, que se firmará pronto. Paquete de 20 millones de euros: la parte principal depende de los complementos. Acuerdo completo desde marzo: Kendry se unirá en 2025 cuando cumpla 18 años”, tuiteó este lunes Romano.

El de Páez no es el primer caso de un juvenil comprado por un poderoso club europeo antes de cumplir la mayoría de edad. En diciembre del año pasado se hizo conocido que el Real Madrid pagó cerca de 60 millones de euros por el brasileño Endrick (16 años, Palmeiras).

Sin embargo, son hechos que no se ven casi nunca en el fútbol peruano. ¿Por qué no estamos acostumbrados a este tipo de ventas? ¿Cuál es el problema que nos tiene como el segundo país, detrás de Bolivia, que menos jugadores vende al exterior? Deporte Total conversó con dos especialistas para intentar dar con la respuesta.

🇧🇷 ¿El autor del PRIMER GOL del Brasileirão 2023?



Sí, Endrick, el muchachito del Palmeiras, que cuando cumpla 18 años jugará en Real Madrid. 💎 pic.twitter.com/sqU9lxnoOc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 15, 2023

¿Por qué nos cuesta tanto vender jugadores juveniles?

De las últimas ventas que registra el fútbol peruano, solo la de Kluiverth Aguilar es similar al de Kendry Paez. Con 17 años, el lateral fue vendido por Alianza Lima al City Group por 2.8 millones de dólares en abril de 2020 , pero recién se fue en 2021 al cumplir la mayoría de edad. Aunque se rumoreaba que podía ir al Manchester City, el peruano cayó en el Lommel SK de la segunda división de Bélgica, club donde milita hasta la actualidad. También podría entrar en esta pequeña lista Sebastien Pineau (20 años) que dejó Alianza para firmar por Austin FC a inicos de este año.

“Generalmente sucede que los jóvenes peruanos son invitados a prueba a los clubes europeos. Hay muchos casos. Así nomás no compran peruanos jóvenes. Renato Tapia, siendo jugador del EGB, se probó en Europa y se quedó en el Twente. Se había probado en Tottenham. Estamos muy lejos de eso por la formación y competencia precaria”, nos dice Victor Zaferson, reconocido scout nacional.

Para Sebastián Morales, expreparador físico de San Martín, existe un gran déficit en la preparación física de los futbolistas en el Perú. “El nivel del jugador peruano en cuanto a su físico es preocupante. No hay cultura de entrenamiento. Los menores trabajan muy mal. Se alimentan mal, les gustan las fiestas y creen que ir al gimnasio te hace más lento. Esto último es realmente increíble”.

Últimas ventas

del fútbol peruano Club al que fue

traspasado Precio Edad en la que

fue fichado Club actual Sebastien Pineau Austin FC (EE. UU.) - 20 años Austin FC (EE. UU.) Alex Valera Al Fateh (Arabia) 1.2 millones 28 años Universitario (Perú) Christofer Gonzales Al-Adalah (Arabia) 450 mil 29 años Al-Adalah (Arabia) Raziel García Tolima (Colombia) Libre 27 años Mannucci (Perú) Jordan Guivin Celaya (México) Libre 23 años Universitario (Perú) Kluiverth Aguilar Lommel SK (Bélgica) 2.8 millones 17 años Lommel SK (Bélgica)

“Cuando estuve allí, tuvimos una reunión con el preparador físico de la selección peruana. Hicieron un estudio y más del 60% de los jugadores de A y B estaban con los pliegues por encima de lo correcto para el alto rendimiento. Es muy nefasto ese dato” , añade Morales.

El Sudamericano Sub 17 -y los torneos de menores- es muy importante para darle vitrina a los jugadores. Así lo confirma Zaferson. “Reimond Manco fue el mejor del Sub 17 de 2007 y fue vendido al PSV. Yordy Reyna fue goleador de Perú en el Sub 20 de 2013 y fue fichado por el Red Bull Salzburgo. Tienen que hacer una gran campaña para dar el salto”, ejemplifica el scout.

En este Sudamericano que se viene desarrollando en Ecuador, Perú tuvo una penosa participación perdiendo tres partidos y empatando uno solo, además de anotar solo un gol y recibir nueve. De hecho, para periodistas que cubren menores como Gonzalo Landacay, Bassco Soyer (cat. 2006, Alianza Lima) es uno de los pocos que se salvan si se trata de hacer un balance de los jugadores del medio local. “De los formados en Perú, Soyer demostró estar un escalón más arriba, pero tampoco marcó gran diferencia”, añade Zaferson.

Si bien es cierto es difícil proyectar el futuro de un juvenil que aún no cumple la mayoría de edad. Pueden pasar muchas cosas en el camino. Sin embargo, gracias a la buena formación de jugadores, otros países que no son Argentina y Brasil han empezado a vender pequeñas joyas. Uno de ellos: Kendry Páez.

🔜 𝙐𝙣 𝙈𝙖𝙜𝙤 🎩 𝙖𝙡 𝙑𝙞𝙚𝙟𝙤 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙚𝙣𝙩𝙚



🇵🇪 Bassco Soyer (2006) se encuentra en el radar de #𝗦𝗰𝗼𝘂𝘁𝘀 Europeos que pretenden llevarselo.



A pesar de un mal Torneo a Nivel de Equipo, fue lo más destacable junto a Felipe Chavez 🇩🇪 🇵🇪



✍🏻 Vía @manuelbrachoz_ pic.twitter.com/kPmKFHpYJK — Proyecto Blanquirrojo | (OFICIAL) (@JesusMogollonPB) April 11, 2023