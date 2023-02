El fútbol peruano se desangra y ninguno de los bandos parece ceder. De un lado, la Federación Peruana de Fútbol mantiene su postura sin importarle que su producto sea vergonzoso. Del otro, los siete clubes (Alianza, Melgar, Cienciano, Cusco FC, Binacional, Municipal y Boys), que podrían ser cinco si los dos últimos dan su brazo a torcer y juegan sus partidos, a los que no les interesa mantener en la incertidumbre a sus hinchas.

Final del partido: Cristal derrotó por W.O. a Alianza Lima por la fecha 3 de la Liga 1 2023. pic.twitter.com/ZEy1xzXy1u — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) February 5, 2023

Este lunes, Sport Boys jugaría su partido ante Unión Comercio, pese a que firmó la carta pública junto a los otros clubes opositores. El plantel rosado está concentrado, el técnico Guillermo Sanguinetti ya tiene el once definido, pero el celular del administrador Alfredo Mitoyashi no para de sonar. Del otro lado de la línea están las voces que le piden resistir y no abandonar el barco.

Por su parte, en Municipal hay una lucha interna. Samuel Astudillo, presidente del club, exige que el equipo juegue este martes frente a Mannucci; sin embargo, hace poco Franja Edil, administradora de la institución, desacreditó cualquier pronunciamiento de Astudillo informando que él no tiene nada que ver en las decisiones que se tomen.

Y a todo esto, parece que GolPeru seguirá impedido de transmitir los partidos de Boys y Municipal, pese a que en el papel tienen contrato hasta 2025. ¿El motivo? El mismo que con Universitario: ambos clubes renovaron más allá de 2025, por lo que el Consorcio siente que no está en facultad de transmitir los encuentros porque estarían violando la medida cautelar a favor de la FPF.

El lío, con muchas palabras técnicas y en la que los abogados son las grandes figuras, ha generado incertidumbre. Según pudo conocer El Comercio, la empresa internacional “1190 Sports” le ha mostrado su preocupación a la federación por lo que pueda pasar con los equipos. De hecho, le habrían dicho al propio Agustín Lozano, presidente de la FPF, que sin Alianza Lima no estarían interesados en continuar con el vínculo que los une por los derechos de TV, sabiendo que Universitario, el otro club más popular del país, seguirá con el Consorcio.

El cuadro blanquiazul sufrió su primer ‘walk over’ en su historia. Antes estuvo en el mismo escenario, pero del otro lado: tres veces ante la U, uno ante Cienciano, otro ante Estudiantes Grau y uno más contra Circolo Sportivo; de acuerdo a la página “Memorias de una piel”, sitio especializado en la historia aliancista.

Los íntimos podrían descender automáticamente si no se presentan ante Sport Boys en la fecha 4. Así está estipulado en las bases del campeonato. Una figura inimaginable que en la Federación esperan que no se dé. Y por ende habrían solicitado una reunión con los clubes opositores; sin embargo, Alianza no estará. ¿Por qué? Te lo contamos a continuación:

¿Una reunión sin Alianza?

“Vamos a tener una reunión con la federación y esperamos llegar a un acuerdo” , anunció Sergio Ludeña, administrador de Cienciano hace días. Dicha junta se realizaría la tarde de este lunes con el fin de buscar una salida, aunque desde la Videna nos dijeron que la FPF no tienen ninguna intención de dar su brazo a torcer. Es decir, o los clubes se alinean o todo sigue igual.

Lo llamativo es que Alianza Lima no tiene planeado participar de la asamblea. “Cuando consultamos a la federación de qué se trataría, nos dijeron que era para votar todos los temas legales y la verdad es que nosotros, en temas legales con la FPF, no tenemos mucho más de qué hablar”, nos afirmaron desde Matute.

En un comunicado publicado ayer muy tarde, explican a grandes rasgos sus razones por las que decidieron no competir en el torneo. La principal, la penalidad de 70 millones de dólares que tendrían que pagar al Consorcio si no hacen valer la cláusula de preferencia.

El club íntimo cree clave estos días para resolver la situación, pero tampoco dará su brazos a torcer para darle beneficio a la federación. “Estamos cansados de cómo hacen las cosas allá”, añadieron.

Resulta complicado visualizar un panorama alentador si la reunión se lleva a cabo sin Alianza Lima, el bicampeón nacional. La preocupación principal es que en estos días el fútbol peruano reciba buenas noticias y no más pinchazos para seguir desangrándose. Al final, el que más pierde es el hincha.