Silva Pro conversó con Deporte Total horas antes de que este último martes se lleve a cabo la primera reunión entre los seis clubes opositores (Alianza Lima, Cienciano, Melgar, Cusco FC, Binacional y Municipal) con la Federación Peruana de Fútbol en busca de una salida. ¿La hay? Eso lo sabremos en estos días.

—¿Por qué la Safap está dentro de la lucha por los derechos televisivos? ¿Qué defiende?

Porque tenemos intereses indirectos. Nosotros no estamos en el pleito, estamos mirando de cerca desde hace ocho meses más o menos, cuando sacamos el primer comunicado advirtiendo que sucedería esto. Finalmente tenemos que defender el interés de los futbolistas en general y de la continuidad de su profesión. Por eso estamos metidos. Nos interesa que el fútbol no se vaya a caer o no termine destruido.

—Ha generado polémica que usted, como presidente de la Safap, esté en la reunión de los seis clubes opositores con el Premier, Alberto Otárola, el último lunes.

Nosotros estamos donde nos abren la puerta y nos invitan para escuchar y opinar.

—Es decir, la Safap fue invitada a la reunión…

Sí. En las últimas semanas hemos sido invitados al grupo de los clubes que decidieron parar. Y del otro lado dicen que hemos tomado una sola postura, pero si los otros once clubes (los que están del lado de la FPF) nos invitaran a participar en sus reuniones, iríamos.

—¿La Safap nunca se ha reunido con los once clubes afines a la FPF?

No. Lo que sí he tenido es reuniones con Joel Raffo (presidente de Sporting Cristal) y Lander Aleman (presidente de A. Atlético). De hecho, con Raffo me he reunido más veces de las que te puedas imaginar. Horas y horas de conversación. Cada uno conoce los puntos de vista del otro. Y está bien.

—¿Le sorprende o le dolió, entonces, el comunicado en conjunto que firmó Cristal en contra de la Safap, pese a que tiene o tenía una conversación fluida con Joel Raffo?

La verdad es que no entiendo qué busca Joel con ese comunicado. No sé si me duele, pero me sorprende. Me hace pensar cómo el fútbol cambia a la gente. Porque ese comunicado está claramente redactado por Sporting Cristal, por Joel Raffo en particular. No me cabe duda de eso.

—¿Qué conclusión tiene luego de ese comunicado y sabiendo que Raffo conoce su postura en este conflicto?

Esto se ha vuelto una guerra y en la guerra, al que se asoma, le puede caer una piedra. Y la verdad es que nosotros no podemos no asomarnos porque nos interesa el resultado. O mejor dicho, el final de esta guerra. Y es lo que venimos pidiendo hace tiempo. Es lamentable que no hayamos sido capaces de frenar este pleito antes. Nosotros tenemos una posición firme después de haber hecho nuestro análisis.

—¿Y cuál es la postura tomada de la Safap?

Creemos que el proceso de cómo se llevaron las cosas no fue el adecuado y por eso hemos colapsado de esta manera. No el fondo, no la propuesta, que se puede discutir; sino que ese cambio de sistema, de forma de trabajar, tenía que ser acompañado de una estrategia para no llegar a imponer a la fuerza. Entonces si no hiciste el proceso de cambio correcto en el tiempo para que todos estén alineados, tienen el problema que tienes. Por eso creemos que lo mejor para los futbolistas es que evidentemente no exista la guerra y que todos los clubes tengan los ingresos que tienen presupuestados para este año.

—El último lunes se dio la reunión comentada entre los seis clubes opositores y el Premier, con dos invitados: usted y Óscar Romero, presidente de la ADFP. ¿Qué se puede saber de dicha reunión?

Me agradó la disposición del gobierno, o en todo caso del Premier, de que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Es decir, apoyará la vuelta al fútbol con todos sus elementos. No soluciona la coyuntura actual, pero me dio buen aire porque tienen presente la importancia del deporte y el efecto que genera el fútbol socialmente. Siempre sentí que el gobierno se paraba de espaldas al deporte y no es así.

—¿Y cuál fue la postura y petición de los clubes?

Compartieron su versión de la historia, sabiendo que la FPF fue a pedir la continuidad del fútbol con su versión de los hechos. Entonces los clubes comentaron sus motivaciones para tomar las medidas. Además preguntaron por qué no se detiene el torneo hasta encontrar una solución.

—¿Es cierto que llamó a los jugadores de Sport Boys para que no se presenten ante U. Comercio?

Nosotros nos debemos a los jugadores y ellos lo saben. Los jugadores tienen que hacer lo que el club les diga, salvo que en conjunto decidamos tomar una postura diferente.

—¿Cómo toma que en el comunicado de los once clubes se lee textualmente que la “Safap estaría propiciando ilegalmente, junto con algunos clubes y con el Consorcio Fútbol Perú, una huelga de jugadores”?

Hacer un comunicado sobre trascendidos es muy bajo. Nosotros también lo podríamos hacer y no solo por trascendidos. Podríamos hacer comunicados sobre los clubes que hacen doble contrato, que evaden a la Sunat porque ocultan los salarios con la figura de no remunerativos o que ponen cláusulas en los contratos que van en contra de lo que la Sunafil exige. Es irresponsable que esos once clubes hayan firmado ese comunicado.

—Es fuerte lo que dice…

Y sí, pero te digo, nosotros tenemos el trascendido que algunos clubes que están dentro de los once que firmaron el documento llamaron a clubes opositores para ofrecerles dinero para que se presenten.

—¿Por qué cree que se escribió ese comunicado?

Creo que ese comunicado lo que está intentando decir, de manera un poco nerviosa y desesperada, es: ‘tú no te metas’. Ese es el mensaje. Por otro lado, los trascendidos son acusaciones que después me voy a tomar el tiempo, la paciencia y la frialdad, para conversar con Joel Raffo porque me parece una jugada muy baja, pero es parte de la guerra y ellos están peleando por su lado.

ROBERTO SILVA PRÓ, PRESIDENTE DE LA SAFAP

—¿Cree que los once clubes que suscribieron el comunicado no quieren que los opositores lleguen a un acuerdo con la FPF?

Eso me preocupa. El comunicado donde esos clubes dicen que no debería parar el torneo porque eso perjudica a todos. Eso significa que los once clubes están contentos con el torneo que tienen con seis ‘walk over’. Pareciera como que quisieran continuar en el mismo mamarracho.

—Aún no se ha llegado a un acuerdo total. En el peor de los casos, ¿la huelga es una opción?

Dudo que se llegue a una situación así, aunque la huelga siempre es y será un derecho de los futbolistas. Pero la pregunta sería: ¿Qué se resolverá con una huelga? Porque si llega a pasar de que los siete equipos pierden por ‘walk over’ y descienden, no hay nada que resolver. Todo se habría caído, todo desaparecería. No existe la posibilidad de un torneo con once clubes, se tendría que rehacer el campeonato. A ‘1190 Sports’ no le serviría una liga así, se iría, porque si no tiene a Alianza Lima en su parrilla y tampoco a la ‘U’ que mantiene contrato con el Consorcio, ¿qué va a vender? Esa es la verdad. Con respeto a los demás clubes, acá los que venden son los equipos más grandes, son los que generan el motor de la economía del fútbol. Es así de sencillo aunque le duela a la gente.

—Entonces sí es una opción

Te pongo como ejemplo lo que pasó en 2012. Ese año, los clubes decidieron arbitrariamente cómo iba a pagar sus deudas y los jugadores dijeron que no. Ahora la situación es incierta y hay instituciones enfrentadas. Por eso nosotros estamos observando porque no es un pleito nuestro. Lo será recién cuando nos afecte directamente y ahí sí la huelga será una opción dentro de la búsqueda de soluciones.

—¿Cuál debería ser la solución al problema? Es fácil preguntarlo, difícil responder…

Soy de los que confían en el razonamiento de las personas. Lo ideal sería encontrar un espacio intermedio, pero si no se da, que lo decida un tercero, que será un juez o árbitro. Pero mientras se resuelve, tiene que haber una tregua. no vamos a esperar un proceso sentados, sin fútbol. Se debe dejar a los clubes funcionar. Eso es lo que nosotros, como Safap, planteamos. La FPF debe darle permiso a los clubes de continuar sus contratos hasta que un juez decida si tiene o no razón en el conflicto. Cuando esté la sentencia, cada uno asumirá la responsabilidad del camino que tomó.