Sin embargo, desde anoche corrió la información de que 1190 había desistido de este acuerdo, una bomba de gran alcance que transformaría lo que hasta hoy uno tenía más o menos mapeado sobre la transmisión de los partidos de la Liga 1 2023 en el Perú.

Primero, Deporte Total buscó a 1190 a través de intermediarios para conocer su versión. “Hasta ayer -explica esta fuente- se han dado reuniones sobre el tema y es falso. El tema sigue en pie”. Consultados sobre si darán o no declaraciones, confirmaron a DT que no. Que por ahora, no lo harán.

Este suplemento tuvo comunicación con el entorno más cercano a Agustín Lozano, criticado presidente de la FPF, y a partir de dos charlas, pudimos tener estas conclusiones. La más dura, sin duda, que si los clubes que aún no firman la carta de garantía insisten en su decisión, no podrán jugar el campeonato del próximo año.

Alianza Lima y Melgar son la piedra en el zapato de la FPF. (Foto: GEC)

1. No es verdad que el acuerdo con 1190 se vaya resuelto. De hecho, lo único cierto es que se busca el momento ideal para anunciar los compromisos y cómo será todo con la TV en 2023. Quizá eso alimenta el rumor.

2. Son 5 clubes los que aun no han firmado la carta de garantía para poder jugar el torneo: Alianza Lima, Cienciano, Melgar, Binacional y Cusco FC. El más polémico caso es, obvio, Alianza.

3. Sobre el caso Alianza hay un tema: existirían, según versión de la FPF, dos facciones al interior del Fondo Blanquiazul. Por un lado, quienes creen que el actual bicampeón del fútbol peruano debe firmar el acuerdo y otro sector, llamado fundamentalista, que no acepta. El gran factor para esta disidencia es, sin duda, Agustín Lozano.

4. A más tardar, este lunes o martes esos cinco clubes deben presentar la carta de garantía ante la FPF. El 22 o 23 sería el sorteo del fixture y si no la presentan, no podrán participar del fixture. Esta información la manejan los clubes y está adecuada a los estatutos de la FPF. Es posible que en las próximas horas, haya un pronunciamiento oficial.

Mientras todo esto ocurre, 1190 no decide aún con quién va a transmitir el campeonato. Hasta ayer sigue negociando con el Consorcio -es decir, con Paco Casal- y con DirecTV. Y hasta que no haya anuncio oficial, seguirá todo en el desierto de la especulación.