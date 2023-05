Los compadres son los claros animadores de la primera parte de la Liga 1, por tal razón, El Comercio buscó la opinión de cinco reconocidos periodistas deportivos nacionales para que respondan tres interrogantes sobre el grato momento que vive el torneo peruano con Alianza Lima y Universitario compitiendo codo a codo.

¿Alianza Lima es el gran favorito del año? ¿Por qué?

¿Les gustaría una final entre U y AL en diciembre. ¿Por qué?

¿Sporting Cristal podrá remontar o a qué otro equipo ve peleando los ‘Play-offs’ de la Liga 1?

Eddie Fleischman - Willax TV

1. Es el favorito porque está cerca de ganar el Apertura, con lo cual estaría cerca de la definición por el título y porque tiene el mejor plantel del medio.

2. Me gustaría una final entre dos equipos que hayan tenido -en nuestro contexto- los mejores rendimientos y regularidad. Si resulta ser un clásico adquiriría un atractivo mayor, sin duda por la rivalidad histórica entre ambos.

3. Cristal, Melgar, Cusco, Vallejo -aparte de AL y la U- pueden pelear el Clausura. En el acumulado me parece que AL y la U llevan ventaja por tener planteles más calificados y haber sacado ya cierta ventaja.

Michael Succar - Movistar Deportes

1. Yo creo que Alianza Lima partió el año como gran favorito por el plantel que armó y cómo empezó, pero ya no me parece que fuera el único favorito, se lo reparte con la ‘U’, puesto que está muy parejo. Desde que llegó Fossati y con los últimos altibajos que está mostrando Alianza la cosa se emparejó un montón y ya no me la juego porque es el gran favorito del año, pero sí pensaba eso cuando inició la temporada. Ahora es 50 y 50 con Universitario de Deportes.

2. Una final entre la ‘U’ y Alianza hace un partido muy especial, que te potencia todo: emociones, cantidad de gente pendiente del partido, rivalidad, análisis, polémicas, conversación en la calle. Eso explicará que ha sido una temporada en la cual los dos han estado peleando arriba. Entonces, no solo es el partido, la previa, el post partido, la temporada en sí, todo se vuelve más intenso. Pero no es que quiero que lleguen a la final por ser la ‘U’ o Alianza Lima, sino que quiero que lleguen a la final los mejores y si ambos son los mejores, te ofrecen no solo un partido especial, sino todo un contexto especial. Decirte que lleguen los dos, me parece injusto para los demás clubes, pero si te describo lo que generaría verlos en una final, cosa que no pasa hace un montón de tiempo.

3. Yo creo que Cristal va a mejorar de todas maneras, si tengo un candidato que va a acercarse a la ‘U’ o Alianza Lima. No sé si le alcance para pelear a la par, pero dependerá de los refuerzos que traiga a mitad de temporada, porque me parece que sí puede mejorar y no va a estar tan lejos como ahora, se va a acercar como mínimo. Pero si se acercará a la ‘U’ o Alianza dependerá de los refuerzos que traiga, por lo que tiene ahora, me parece que sí puede mejorar, jugar mejor, pero para estar a la altura de los otros clubes tiene que reforzarse y eso va a depender que tanto se puede acercar, corta distancia o pelea el título.

Alianza Lima tendrá cinco bajas para el partido contra Melgar. (Foto: Liga 1)

Jampool Cuadros - América TV

1. Al ritmo que van Alianza y Universitario, el margen de error será mínimo para los dos. Empezando de cero el Clausura, los candidatos a campeón nacional son ambos.

2. Siempre es atractivo un clásico en una final, pero hay que ser cautos. En Alianza está impedir esa situación.

3. Cristal podría ser un gran animador si se centra únicamente en el torneo local. Primero debe quitarse la imagen de ser todavía un equipo irregular. Vallejo es otro equipo que puede dar pelea.

Rodrigo Morales - DirecTV Sports

1. Sí, es el gran favorito por el plantel que armó y la confianza que se tienen en sí mismos. El techo es muy alto para Alianza Lima.

2. Siempre tiene un encanto especial, un clásico, más aún en instancias definitivas. El principal ganador sería, sin duda, el hincha del fútbol.

3. Cristal va a tener que reforzarse para el Clausura si quiere ponerse al nivel de Alianza y la ‘U’. No descartemos a Cusco FC, Vallejo y Deportivo Garcilaso con Jorge Célico.

(Foto: Julio Reaño / GEC)

Fernanda Huapaya - RPP

1. Alianza Lima es el favorito del año por haber potenciado lo que venía trabajando en el 2021 y 2022. Su diferencial es tener el mejor plantel de la Liga 1 y un juego eficaz que se refleja en las marcas importantes como el invicto en Matute y apenas dos derrotas en el torneo local hasta el momento.

2. Sí me gustaría una final entre U y Alianza Lima porque, desde la llegada de Fossati, la ‘U’ engranó un buen equipo, encontró una fórmula y se convirtió en el mejor equipo de la Liga 1 junto con los blanquiazules. Más allá de rivalidades fuera del campo que le dan una carga emotiva, histórica y considerable. Una final clásica que no se vive desde el 2009 los encontraría a ambos muy competitivos si continúan por la misma línea en el Torneo Clausura.

3. Cristal es un equipo irregular en el Torneo Apertura. Pero si tiene chances de pelear los ‘Playoffs’, considerando que pueden potenciarse en el mercado de medio año y porque Tiago Nunes es un entrenador que ha sabido sacar la buena cara del equipo tal como ocurrió en la fase previa de la Copa Libertadores. Otras chances las pueden tener Cusco FC y César Vallejo, en mi opinión.