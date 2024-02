Liga 1 MAX en vivo, Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por Liga 1 Te Apuesto: cómo se puede ver

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: ¿Cómo ver? Bajo las órdenes de Alejandro Restrepo, Alianza juega con el aliento de su gente frente a Comerciantes Unidos por la jornada 5 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto 2024. El partido se juega el domingo 25 de febrero, desde las 4:00 de la tarde, en el Estadio Nacional. La transmisión se puede seguir a través de Liga 1 MAX en DirecTV, Claro TV o Best Cable. DirecTV GO y Liga 1 Play pasan el encuentro vía streaming.

VIDEO RECOMENDADO Mira el fixture de la selección peruana en lass Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026