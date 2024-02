Paolo Guerrero tuvo un 2023 soñado con camiseta de LDU de Quito, donde conquistó el campeonato nacional de ese país y la Copa Sudamericana.

Pese a la buena campaña, el capitán de la blanquirroja decidió no extender su vínculo con el cuadro albo para el 2024 y, según informó la dirigencia de la Universidad César Vallejo de Trujillo iniciaron conversaciones para sumarlo al plantel.

Guerrero no ha jugado el torneo peruano, pero sí se ha referido a él y aquí te contamos qué dijo sobre el particular.

“Estoy jugando en un futbol competitivo, si me dices mi edad no jugaría en un futbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un futbol que no es competitivo que es el peruano y otros más; pero yo me mantengo jugando en un futbol competitivo y con 39 años”, dijo el delantero en junio de 2023 a su llegada a Corea para un duelo de la selección.

Cabe mencionar que al poco tiempo, una vez que fue fichado por LDU, fue consultado por estas declaraciones.

“La gente lo va a entender mal, pero yo no quiero hablar más de ese tema, estoy tranquilo. No voy a explicar. Yo dejo a la gente que hable y me preocupo por estar bien futbolísticamente y con mi familia. El resto, solo se ve en el campo”, apuntó ya en Ecuador.

NO LLEGARÍA A TRUJILLO

Si bien no existe nada oficial, en Trujillo existe mucha expectativa y plena confianza de que Paolo debute en la Liga 1, aunque en las últimas horas se informó que la negociación se caería.

El periodista Luis Carrillo Pinto informó que el delantero que sí llegaría al equipo que dirige Roberto Mosquera sería el español Jesé, formado en Real Madrid, ha jugado por la Sub 21 de España, y clubes como el PSG, Sporting Lisboa, Y Sampdoria.