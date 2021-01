Conforme a los criterios de Saber más

La tendencia se mantiene. Los 18 equipos de la Liga 1 van dando inicio a sus pretemporadas para lo que será la edición de 2021. Con sus directores técnicos confirmados desde finales del año pasado, cada uno lucha por sus objetivos. Por cuarta temporada consecutiva, los banquillos contarán con igual o más directores técnicos del exterior, con los estrategas argentinos como protagonistas.

Son nueve, es decir la mitad, equipos que contarán con peruanos como entrenadores: Academia Cantolao, Alianza Atlético, Binacional, Deportivo Municipal, Sport Boys, Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universidad César Vallejo. Todos estos equipos cerraron el año anterior con un compatriota al mando, pero solo uno (Municipal) cambió de nombre.

Es más, Ronny Revollar, Wilmar Valencia, José del Solar y Jahir Butrón ya eran dueños del buzo desde inicios de 2020. Incluso, ‘Chemo’ y Revollar están al mando desde el ascenso de 2018. Los exfutbolistas de Universitario y Alianza Lima, respectivamente, cumplirán su tercer campeonato consecutivo en la máxima categoría dirigiendo al mismo equipo. Víctor Rivera iba por el cuarto, pero no sigue más en el cuadro ‘edil’.

Ojo, solo en la Liga 1 pasada, trece de veinte equipos cerraron el torneo con técnicos nacionales, cuatro más que en el inicio. Uno (Deportivo Llacuabamba) no pudo conseguir buenos resultados y se fue al descenso. La última pretemporada en la que los conjuntos del torneo local contaban con más peruanos que foráneos como entrenadores sucedió en 2017, con diez de Perú ante seis extranjeros.

“Siempre en las pretemporadas empiezan muchos técnicos extranjeros, pero luego empiezan a salir y a ser cesados de los cargos porque no tienen los tiene los resultados necesarios, no conocen la geografía o los jugadores en mención. Al final sale más caro, pues le deben pagar una indemnización a ese entrenador que se fue y contratar a otro”, nos dice Carlos Cortijo, técnico dos veces campeón de la Liga 2.

Entrenadores de la Liga 1 2021 18 equipos

Nacionalidad Nombres Perú 9: Jahir Butrón, Teddy Cardama, José del Solar, Jorge Espajo, Luis Flores, Roberto Mosquera, Franco Navarro, Ronny Revollar y Wilmar Valencia Argentina 8: Héctor Bidoglio, Ángel Comizzo, Walter Fiori, Pablo Garabello, Marcelo Grioni, Néstor Lorenzo, Carlos Ramacciotti, Miguel Zahzú Uruguay 1: Pablo Peirano

- DEL EXTERIOR -

Como se mencionó, la Liga 1 2020 empezará con la mitad de sus equipos con directores técnicos de afuera. Ocho nacieron en Argentina y uno en Uruguay. Tres de los rioplatenses harán su debut en el fútbol nacional, Pablo Garabello (UTC), Néstor Lorenzo (FBC Melgar) y Miguel Zahzú (Carlos Stein). En las últimas temporadas, varios entrenadores del exterior que hacían su debut en nuestro país salieron campeones.

Como muestra están el uruguayo Aníbal Ruíz (2010), el colombiano Diego Umaña (2011), los argentinos Ángel Comizzo (2013) y Daniel Ahmed (2014), el uruguayo Pablo Bengoechea (2017) y el chileno Mario Salas (2018). Todos ellos dieron la vuelta olímpica en su debut en el torneo local, muchos de ellos sin contacto previo alguno con el Perú.

Eso sí, una gran mayoría no la pasa bien en su primer intento, dejando el cargo en las primeras fechas. Varios casos se suman a la lista de debut y despedida en el fútbol peruano. Otros regresan y son frecuentes en diversos clubes con el paso de los años. En su reemplazo, generalmente ya en búsqueda de dejar de pelear por el descenso, es muy frecuente que asuma un peruano con experiencia.

Carlos Cortijo nos da su opinión de por qué hay más foráneos. “El dirigente piensa que el técnico peruano no tiene la capacidad para dirigir en Liga 1 o Liga 2. Nosotros sabemos hacer tan buenos proyectos como el extranjero, la diferencia es que ellos vienen con menos plata porque llegan para hacer su experiencia en el Perú. El dirigente no se da cuenta también que deben cumplirle alimentación y hospedaje, más un sueldo y bonificación. Si sumas, es más caro. No es un tema de nacionalidad sino de capacidad”, comentó.

Nacionalidad de entrenadores en Liga 1 - últimos años Se cuenta en la primera fecha del torneo / *Nacionalizados son considerados peruanos





Año Equipos Peruanos Extranjeros Campeón 2021 18 9 9: 8 de Argentina, 1 de Uruguay - 2020 20 9 11: 9 de Argentina, 2 de Uruguay Perú 2019 18 9 9: 6 de Argentina, 2 de Chile, 1 de Uruguay Perú 2018 16 5 11: 5 de Argentina, 2 de Uruguay, 1 de Chile, Colombia, México y Paraguay Chile 2017 16 10 6: 3 de Argentina, 1 de Chile, Colombia y Uruguay Uruguay 2016 16 12 4: 3 de Colombia, 1 de Argentina Argentina 2015 17 6 11: 6 de Argentina, 3 de Colombia, 1 de Paraguay y Uruguay Perú

- LA TENDENCIA -

Por cuarto año seguido, habrá más entrenadores extranjeros que peruanos en el fútbol peruano, con los argentinos en gran número. Este 2021, nueve de 18 equipos contarán con compatriotas nuestros en el puesto, igual que los del exterior. En cara al inicio de la Liga 1 2020, eran nueve ante once, es decir, menos de la mitad. De ese grupo, todos eran del Atlántico 9 de Argentina (uno más que esta temporada) y dos de Uruguay.

A inicios de 2019, también con 18 equipos, se repitió la tendencia actual. La mitad eran de Perú y la otra, de afuera, con supremacía de los argentinos con seis. A esto debemos sumar dos de Chile y uno de Uruguay. Una temporada atrás, la diferencia fue mayor, con tan solo cinco nacionales contra once extranjeros. Es decir, uno de Perú contra dos que no, sobrando inclusive uno.

Pero en 2017 la situación fue a la inversa, diez entrenadores peruanos y seis no peruanos empezaron en el torneo local, con doce y cuatro el año anterior. Tan solo uno era de Argentina, en comparación a los ocho del 2021. En promedio, por cada tres directores técnico nacido en nuestro país, había uno del exterior al inicio de ese campeonato. Pese a las cifras, los campeones llegaron del Río de La Plata.

Eso sí, el último director técnico argentino que alzó el título fue Mariano Soso en 2016. Llama la atención que luego no pudo ninguno, más allá que Ángel Comizzo llegó a la final en 2020. El desarrollo de esta Liga 1 nos dirá cómo le irá a nuestros compatriotas, que se quedaron con los dos últimos campeonatos gracias a Roberto Mosquera.

