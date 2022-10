“Yo le quiero dedicar el título a todos los entrenadores, porque no siempre ganamos y estamos muy solos cuando no lo hacemos”, exclamó Anselmi luego de completar su primer gran éxito. Ahora el entrenador argentino está reposando sobre laureles, pero no siempre fue así. Para casi nadie lo fue.

Antes de comenzar esta aventura, el DT de 37 años estudió y se dedicó al periodismo deportivo. El fútbol siempre fue su mayor pasión y decidió relacionarlo, en primera instancia, con las comunicaciones. Aunque, claro, sus andanzas actuales en el área técnica le han permitido darse cuenta que algunas cosas no se están haciendo bien desde la prensa.

“El que gana en esta profesión (DT) es el dueño de la verdad y el que pierde es un mentiroso (...) Me gustaría que tengamos calma a la hora de opinar. No opinemos a través del resultado. Tomemos conciencia y no evaluemos procesos a través del resultado; vayamos un poquito más allá”, pidió Anselmi en conferencia de prensa post campeonato.

Esta cautela y sutileza -precisamente en esa línea futbolística- él las adquirió desde el verano del 2015, cuando tuvo su primera experiencia en el banquillo siendo entrenador de juveniles en el Atlético Excursionistas. Siguió el mismo camino el año siguiente en el C.A.I. de Argentina hasta que, meses después, Gabriel Milito le invitó a ser parte de su cuerpo técnico de Independiente de Avellaneda.

En el 2017, Martín Anselmi se sumó al Atlanta Argentino como asistente técnico de Francisco Bersc y, un año después, tuvo su primera experiencia en el extranjero, como entrenador del equipo de reservas de la Universidad Católica de Chile.

Del Cusco a la gloria continental

Antes de empezar su historia triunfal con Independiente del Valle, Anselmi protagonizó un breve paso por la ciudad imperial del Cusco. El estratega argentino, manteniéndose en el trabajo formativo, dirigió a la reserva del Real Garcilaso -hoy Cusco FC- por aproximadamente cinco meses. Luego, instantáneamente recaló en el club ecuatoriano.

“El profesor vino al club a trabajar con un proyecto para las divisiones menores. Llegó para la pretemporada de los chicos de la Reserva. Sin embargo, en el camino se le presentó una opción en el extranjero. Y él decidió por algo mejor”, nos cuenta Rolando Escajadillo, exjefe de equipo del Garcilaso.

Después de un minucioso trabajo de scouting en la interna del Garcilaso, Anselmi fue el elegido entre diferentes opciones para hacer un trabajo a largo plazo. Lamentablemente, su paso fue bastante corto, muchísimo más de lo que se esperaba. Igualmente, el argentino logró dejar huella en el club cusqueño con su notable labor en el banquillo.

“Es una buena persona, que no sabe de límites y que siempre piensa en grande... en crecer. Tiene claro el trabajo a desarrollar. Para nosotros fue una grata experiencia haber tenido al profesor en el fútbol peruano”, reconoce Escajadillo.

Martín Anselmi en Cusco (2019) cuando era DT de Real Garcilaso (5 meses).

Miguel Ángel Ramírez, entonces técnico de IDV, fue quien sumó a Anselmi como su asistente y juntos lograron que el ‘Negriazul’ se siente en el trono internacional por primera vez en su historia (2019), al ganar la Copa Sudamericana en Asunción.

Tras ello, el DT argentino siguió a Ramírez en Internacional de Porto Alegre, pero las cosas no salieron como hubiese querido, pues el técnico español fue despedido tras solo tres meses en el cargo. Eso marcaría el final de una etapa para Martín, pero el inicio de otra.

Anselmi dejó de ser asistente al tomar las riendas de Unión La Calera de Chile en diciembre de 2021. Su estreno oficial en el banquillo no fue nada prometedor. De hecho, el cuadro chileno prescindió de sus servicios al no conseguir resultados óptimos. Si bien en la Sudamericana sus números eran relativamente positivos (dos victorias y dos empates), a nivel local no corría la misma suerte: solo ganó un partido en 11 fechas.

Eso decantó una lastimosa salida que terminó siendo beneficiosa para él. Y es que Independiente del Valle apostó por el argentino, un viejo conocido de la casa, para que asuma la dirección técnica del equipo en reemplazo de Renato Paiva.

“Volvernos a encontrar es un orgullo, con toda la responsabilidad y con las intenciones de seguir creciendo y seguir construyendo a este Independiente que no para de soñar y de crecer”, expresó en su presentación. El resto es historia.

A Martín Anselmi le bastó solo cuatro meses para rubricar su firma en las páginas más gloriosas del club ecuatoriano. El argentino asumió la dirección técnica de un equipo golpeado por la eliminación en Copa Libertadores y consiguió que saboree la miel del éxito en la Sudamericana a pulso.

Independiente del Valle's Argentine coach Martin Anselmi celebrates with the trophy after defeating Sao Paulo during the Copa Sudamericana football tournament final match between Sao Paulo and Independiente del Valle, at the Mario Alberto Kempes stadium in Cordoba, Argentina, on October 1st, 2022. (Photo by DIEGO LIMA / AFP) / DIEGO LIMA

Primero, IDV tuvo que superar a Lanús en octavos de final (2-1 global), luego hizo lo propio con Deportivo Táchira (5-1 global) y después le propinó doble goleada en semifinales a Melgar (3-0 en la ida y en la vuelta). Ya en la gran final le hizo frente al múltiple campeón continental Sao Paulo, ganándole 2-0 en Argentina y celebrando así su segundo título en el torneo.

Para Martín Anselmi esto ha sido la recompensa de su gran empeño y trabajo todo este tiempo. A sus 37 años ya está viendo frutos en su carrera y, seguramente, seguirá por ese mismo camino. Lo cierto es que ya es parte de la historia del club ecuatoriano. Pero eso no queda ahí. “Independiente del Valle ya no es un ‘matagigantes’; es colosal. Ahora tienen que ganarle a IDV”, sentenció. Que el festejo, entonces, se extienda.