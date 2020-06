En quincena de mayo de 1930, Hermenegildo Lores Espinoza dudaba si asistir o no a las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol. El ex alcalde de Huaral había recibido una carta de su hijo, Julio Lores Colán, goleador y figura del Necaxa mexicano, en donde avisaba que la selección de ese país lo quería convocar para el Mundial de Uruguay 1930. Aún así, él buscaba jugar por la bicolor.

“El 18 termina el campeonato y mis jefes me han dado unas vacaciones de tres meses”, empieza la misiva. Desde un año antes, Julio Lores era auxiliar del Jefe de tráfico en las oficinas de Tracción y Fuerza Eléctrica de México, alternando como futbolista del Necaxa, club de dicha empresa. “Para mí sería muy gustoso marchar a mi tierra, a abrazarte a ti y ver si la Federación acepta mi concurso para participar en la selección nacional”, escribió.

“Papá, te comunicaré que la Federación Mexicana ha pedido mi concurso para que integre las filas del equipo que va a ir a Montevideo. Tácitamente no he aceptado. Mi país antes que otro y si me necesita, acudiré a la cita para demostrar que soy un buen hijo tuyo”, reveló Julio Lores. Según él, también le había escrito a la Federación Peruana, pero no le habían respondido.

Julio Lores fue uno de los jugadores más jóvenes del Mundial 1930 con 21 años. (Foto: FPF).

Para el ‘Chino’, los dirigentes lo veían como un “bebé”. “Yo sé lo que me dirán, ‘eres aún un niño’ (Lores tenía 21 años), lo mismo de siempre para postergarme y lo que me hizo venir a México, donde se me tiene como ídolo, al extremo que no hay tarde que no salga en hombros”, agregó. No ocultó su fastidio al creer que esperaban que recién sea un “treintón” para ser llamado.

Hermenegildo le respondió que no acepte la oferta de México, pero en esos años las cartas demoraban en llegar y tenía miedo que su hijo no la reciba a tiempo. A su papá le llegó un cable en donde Julio Lores le confirmó que el 1 de junio partía hacia La Habana, a bordo del vapor Oroya. Luego, vendría a Lima. Por las fechas, llegaría en la fase final de la preparación a la Copa del Mundo.

Julio Lores salta en busca de anotar un gol para la selección peruana en el Mundial 1930. (Foto: La Crónica).

El huaralino Julio Lores era el mejor centro forward del Necaxa, reciente campeón del fútbol mexicano. El título lo logró al golear 4-1 al España, club integrado por futbolista de ese país. Se hizo conocido jugando para su colegio, Guadalupe, y tres años antes, había debutado como futbolista en el Association. Hasta esa fecha, no había sido convocado nunca a la selección peruana.

La buena disposición de Lores tuvo sus frutos. Prácticamente sin verlo, Paco Bru lo convocó al Mundial. El atacante fue titular en los dos partidos de la bicolor en el torneo, ante Rumanía y Uruguay, convirtiéndose en nuestro primer convocado de un equipo del exterior. Fueron sus únicos dos partidos por Perú. Años después, aceptó vestir la camiseta azteca. Falleció en la década siguiente, ya como un mexicano más.

Diario Excelsior de México informa del fallecimiento de Julio Lores el 15 de agosto de 1947.

-EL PLANTEL-

Hace 90 años, 22 futbolistas peruanos partieron hacia Montevideo para participar en el primer Mundial de la historia. Partieron desde el Callao vía marítima, para llegar al Río de la Plata por tren. No fue un viaje fácil, por la misma dificultad que tuvo el español Paco Bru para elegir a su plantel.

Con un límite de 22, y con puestos fijos en esa época, no es ningún secreto afirmar que se convocaba a dos por jugadores por posición. A diferencia del fútbol actual, esto se dividía en cuatro defensas, volantes, aleros y entre alas (un par por derecha y otro por izquierda), así como dos arqueros, volantes de marca y centro delanteros. Por temas económicos, Perú estuvo cerca de solo contar con veinte.

Alianza Lima fue el club que más futbolistas aportó en la bicolor, con nueve. De manera curiosa, un año antes, sus siete convocados fueron suspendidos por la FPF, al abandonar la concentración previo a la Copa América. Los dos blanquiazules restantes, Alberto Montellanos y Juan Rostaing, quedaron en la pre-lista.

Universitario de Deportes lo seguía con dos jugadores menos. Eso sí, el cuadro estudiantil tuvo a uno de los capitanes del equipo, Plácido Galindo, y a quien anotó el único gol, Luis de Souza Ferreira. Aportaron solo un convocado, Ciclista Lima, Lawn Tennis, Sport Progreso, Sporting Tabaco, Tarapacá Ferroviario y Necaxa de México.

El plantel completo de Perú en el Mundial Uruguay 1930. (Foto: Sport).





-LA DELEGACIÓN BLANQUIRROJA-

Eduardo ASTENGO Volante Universitario

Debut: Argentina 3-0 Perú, 3 de noviembre de 1929

Partidos / Goles en la selección: 2 / 0

Solo jugó ante Uruguay. Lo hizo de Half por izquierda.

Julio CILLONIZ

Delantero

Universitario

Debut: No debutaba

Partidos / Goles en la selección: 0 / 0

No jugó ningún partido en el Mundial.

Mario DE LAS CASAS

Defensa

Lawn Tennis FC

Debut: No debutaba

Partidos / Goles en la selección: 0 / 0

Titular en los dos partidos. Jugaba en la zona derecha de la defensa.

Luis DE SOUZA FERREIRA

Delantero

Universitario

Debut: No debutaba

Partidos / Goles en la selección: 0 / 0

Titular en los dos partidos. Era el wing por izquierda. Anotó el primer gol de Perú en Mundiales.

Alberto DENEGRI

Volante

Alianza Lima

Debut: Argentina 3-0 Perú, 3 de noviembre de 1929

Partidos / Goles en la selección: 3 / 0

Titular en los dos partidos. Era el half derecho.

Arturo FERNÁNDEZ

Defensa

Universitario

Debut: No debutaba

Partidos / Goles en la selección: 0 / 0

No jugó ningún partido en el Mundial. Es el hermano mayor de ‘Lolo’ Fernández.

Plácido GALINDO

Volante

Universitario

Debut: Argentina 3-0 Perú, 3 de noviembre de 1929

Partidos / Goles en la selección: 1 / 0

Era el volante de marca. Primer capitán de Perú en la historia de los Mundiales.

Domingo GARCÍA

Volante

Alianza Lima

Debut: No debutaba

Partidos / Goles en la selección: 0 / 0

Fue titular ante Rumanía como Half izquierdo.

Jorge GÓNGORA

Delantero

Universitario

Debut: Argentina 3-0 Perú, 3 de noviembre de 1929

Partidos / Goles en la selección: 1 / 0

No jugó ningún partido en el Mundial.

Jorge KOOCHOI

Delantero

Alianza Lima

Debut: Perú 3-2 Bolivia, 13 de noviembre de 1927

Partidos / Goles en la selección: 2 / 1

No jugó ningún partido en el Mundial.

José María LAVALLE

Delantero

Alianza Lima

Debut: Perú 0-4 Uruguay, 1 de noviembre de 1927

Partidos / Goles en la selección: 3 / 0

Titular en los dos partidos como wing derecho.

Julio LORES

Delantero

Necaxa (MEX)

Debut: No debutaba

Partidos / Goles en la selección: 0 / 0

Titular en los dos partidos como interior (o entre ala) derecho.

Antonio MAQUILÓN

Defensa

Tarapacá Ferroviario

Debut: Perú 3-2 Bolivia, 13 de noviembre de 1927

Partidos / Goles en la selección: 5 / 0

Capitán en el partido ante Uruguay. Era defensor por izquierda. En 1981, donó su camiseta para el Museo del Fútbol del Estadio Centenario.

Demetrio NEYRA

Delantero

Alianza Lima

Debut: Perú 3-2 Bolivia, 13 de noviembre de 1927

Partidos / Goles en la selección: 2 / 1

Titular en los dos partidos como interior izquierdo.

Lizardo NUÉ

Delantero

Sport Progreso

Debut: No debutaba

Partidos / Goles en la selección: 0 / 0

No jugó ningún partido en el Mundial.

Pablo PACHECO

Delantero

Universitario

Debut: No debutaba

Partidos / Goles en la selección: 0 / 0

No jugó ningún partido en el Mundial.

Jorge PARDÓN

Arquero

Sporting Tabaco

Debut: Perú 0-4 Uruguay, 1 de noviembre de 1927

Partidos / Goles en la selección: 5 / -18

Arquero titular ante Uruguay. El arequipeño fue la gran figura de ese partido.

Julio QUINTANA

Volante

Alianza Lima

Debut: No debutaba

Partidos / Goles en la selección: 0 / 0

No jugó ningún partido en el Mundial.

Alberto SORIA

Defensa

Alianza Lima

Debut: No debutaba

Partidos / Goles en la selección: 0 / 0

Titular en el debut, como defensa por izquierda.

Juan VALDIVIESO

Arquero

Alianza Lima

Debut: No debutaba

Partidos / Goles en la selección: 0 / 0

Titular ante Rumanía. Era el más joven de todo el plantel, con 20 años.

Juan VALLE

Volante

Circolo Sportivo Italiano

Debut: No debutaba

Partidos / Goles en la selección: 0 / 0

No jugó ningún partido en el Mundial.

Alejandro VILLANUEVA

Delantero

Alianza Lima

Debut: Perú 0-4 Uruguay, 1 de noviembre de 1927

Partidos / Goles en la selección: 2 / 1

Titular en los dos partidos como centro forward.

