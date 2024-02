Ante esta situación, El Comercio realizó dos preguntas a destacados periodistas deportivos para que analicen sobre el presente y futuro del ‘9′ de la selección peruana.

¿Cómo cree que resolverá el caso Paolo Guerrero? ¿Se quedará sin jugar al fútbol? ¿Cuánto afecta esto a la selección, que jugará en marzo dos amistosos en el inicio de la era Fossati?

Daniel Kanashiro - L1 Max

1. Es complejo, se acaba el tiempo y si de por sí fue complicada su llegada a Vallejo, imagino que será más difícil encontrar un equipo ya casi en marzo. No me atrevo a pronosticar algo cuando de por medio está por romperse un contrato que quedó trunco casi el mismo día que se firmó.

2.- Afecta y mucho. Fossati habló con él y le manifestó lo importante que es para la selección, con la salvedad que lo quiere jugando. Si Paolo no está jugando en Marzo no va estar en la primera convocatoria y Fossati tendrá que ir construyendo nuevos liderazgos de manera urgente para la Copa América.

Pedro Ortiz Bisso - Columnista de DT El Comercio

1. Hay un aspecto que no debemos olvidar: César Acuña es un político. Por un lado, que no vaya Paolo a Trujillo es la demostración más elocuente del trabajo de su partido en la región y en la ciudad. Por otro, no le conviene enfrentarse al jugador más querido del país. Creo que al final lo va a liberar antes de que se cierre el libro de pases, pero necesita conversar para no quedar tan mal. Y no solo plata.

2. Paolo necesita jugar. Pero entendamos que si aún está considerado como alternativa en la selección es porque no hay otro más. Desde mi punto de vista, Guerrero está muy lejos del jugador que alguna vez fue. Sin embargo, la situación de Perú es tan crítica que no nos podemos dar el lujo de despreciar a nadie.

Paolo posando con la camiseta de César Vallejo. (Foto: Facebook UCV)

Omar Dávila - Periodista y exfundador del diario El Bocón

1. César Vallejo dejará sin efecto el contrato.

2. Paolo no será convocado a los amistosos hasta conseguir equipo. Afectará en la falta de presencia ofensiva, mientras Fossati no encuentre otras nuevas alternativas.

Ornella Palumbo - TV Perú

1. Pienso que en estos días tendría que investigarse la procedencia de los mensajes de extorsión que recibió la madre de Paolo Guerrero. Sería esclarecedor saber si realmente hay una banda criminal detrás de ellos o si se trata de un aficionado. Sin embargo, hay elementos para creer que aquello no es prioritario para las fuerzas de seguridad. Ya el ministro del Interior le sugirió a Paolo seguridad privada, si es que llega a Trujillo, y la provincia acaba de entrar en estado de emergencia, justamente, por el aumento de la delincuencia.

Desde mi punto de vista, correspondería la resolución del contrato, ya que se trataría de un evento de fuerza mayor. Entiendo que Vallejo ya ha firmado contratos con marcas por montos altos de dinero que tendría que asimismo resolver.

Si Paolo queda libre pronto, tiene hasta el 26 de febrero para recolocarse en otro club peruano. Aquello, ciertamente, desataría una gran polémica. En algún momento se habló de una oferta de Uruguay, sin embargo, el mercado de transferencias charrúa ya ha cerrado. En Brasil, tiene chances hasta el 7 de marzo.

2. Fossati ha sido claro con el tema. Si no hay ritmo de entrenamiento, no hay convocatoria.

A tope 💥



Paolo Guerrero se entrega al entrenamiento de la mano de nuestro preparador físico y llegar listo para el próximo fin de semana 🫂🤩



¡Vamos con todo Guerrero! 🧡#FuerzaVallejo #VallejoEsTrujillo #UnSoloCorazón pic.twitter.com/48NwUEA0CH — UCV - Club Deportivo (@clubucv) February 7, 2024

Eddie Fleischman - Willax TV y Full Deportes

1. Creo que tendría que haber un acuerdo para que Paolo pague una indemnización que no necesariamente sea lo que figure en el contrato. Vallejo puede recibir una buena cantidad y soltarlo, de esta manera se beneficiarán ambas partes. Ahora, creo que Paolo Guerrero podría acudir a la FIFA para que ese ente le dé una carta de pase provisional mientras se resuelve su tema, pero lo más probable es que la FIFA determine que tiene que pagar la penalidad. Hay que esperar.

2. Creo que esto no debería de afectar a la selección, en mi opinión, Paolo Guerrero ya no debería ser considerado para estas convocatorias, porque tiene que buscarse un equipo nuevo y ya veremos en septiembre, si Paolo Guerrero está como para competir con la selección en la Eliminatoria.