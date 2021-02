Conforme a los criterios de Saber más

Ecuánime, claro y sin llegar a extremos, Néstor Bonillo es voz autorizada para ubicarnos en tiempo y espacio en esta charla focalizada en la evolución de Paolo Guerrero. Al lado del nueve y también de las soluciones que eclipsen los problemas que atentan contra los planes de la Selección, como la incertidumbre generada por las autoridades al no dar luz verde a la ejecución de la Liga 1, Bonillo y el Comando Técnico liderado por Ricardo Gareca se adelantan para no dejar cabos sueltos. Cantar victoria por primera vez en cancha del Hernando Siles de La Paz por Clasificatorias es la misión de un operativo que ya está en marcha.

¿Qué apuntes nos puedes dar de la visita a Paolo Guerrero en Brasil?

Fue muy positiva. Se encuentra en la última fase de recuperación. Ya empezó con tareas especificas, de juego y campo que hacen habitualmente los jugadores que están bien. Paolo ya participa de reducidos, de juegos con pelota y oposición.

¿Se puede pensar en Guerrero para la próxima fecha doble?

Somos optimistas nosotros y también lo es Paolo.

¿En el mejor de los escenarios con cuántos partidos podría llegar Paolo en la mochila antes de los partidos de marzo con la Selección?

Ellos esperan que pueda estar desde el anteúltimo (Flamengo 21/2) o, en el peor de los casos, en el último partido (Corinthians 25/02) del Brasileirao.

Según lo visto, ¿cómo trabaja el Inter en la recuperación física de sus jugadores?

De Sudamérica, los brasileños son los que más invierten en personal e infraestructuras por lejos. Tienen una cantidad impresionante de fisioterapeutas, médicos, psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos y auxiliares. Hay muchas personas alrededor de sus atletas. A eso agrégale toda la inversión que tienen en equipamiento. El Inter es un equipo grande, así que tienen todo para trabajar al cien porciento de las posibilidades.

El Inter se ubica primero, ¿cuánto ayudaría en lo mental a Paolo venir a Lima por primera vez como campeón del Brasileirao?

Mucho. Paolo colaboró mucho en la primera parte del Brasileirao con Inter. Sería lindo que logre el campeonato.

¿Qué tan necesario será recuperar el liderazgo de Guerrero en la Selección?

No voy a descubrir nada si digo que Paolo es un hombre aglutinador. Es una persona que le da tranquilidad y seguridad a sus compañeros. Es un jugador admirado por ellos y respetado por sus rivales. Es un hombre a imitar y es muy bueno que lo tengamos de vuelta.

A su edad, ¿qué lección le puede haber dado esta última lesión?

La enseñanza es seguramente reafirmar su fortaleza. Imagínate que ha invertido hasta en equipamiento. Paolo compró una máquina para poder trabajar en su casa y colaborar en su recuperación. Entiendo que el aprendizaje es saber que a los 37 años sigue teniendo la misma ilusión y motivación que cuando salió de Alianza a conquistar el mundo futbolístico.

Néstor Bonillo, preparador físico de la @SeleccionPeru 🇵🇪, viajó a Brasil para evaluar la constante recuperación del atacante y capitán nacional, Paolo Guerrero. #ArribaPerú 💪

Es cierto que son distintas lesiones a la rodilla, pero, ¿por qué la recuperación de Jefferson Farfán tardó tanto más?

A Jefferson le hicieron una reconstrucción de cartílago y después lamentablemente se volvió a dañar. El médico le tuvo que hacer una limpieza a ese cartílago que se desprendió. A partir de ahí, el tiempo se hizo más largo. En este momento, la lesión de Jefferson está superada. Le falta hacer trabajos de campo.

¿Preocupa que Farfán aún no tenga equipo?

No. Él está abocado a recuperarse. Cuando esté bien, el equipo va a aparecer. No tengo ninguna duda. Para eso necesita estar en un campo de juego.

Se viene Bolivia, ¿se hará un plan distinto en cuanto a lo físico para visitar la altura?

No. Conocemos a los futbolistas. Sabemos quiénes pueden rendir mejor. Vamos a tener una estrategia distinta a la anterior, en la que hicimos un trabajo en el Cusco y llevamos futbolistas del medio local. Tuvimos pocos del exterior.

¿Se viajará horas antes del partido, como suelen hacer algunos equipos?

No.

¿Habrá un método especial para Lapadula?

No. No habrá problema. Argentina fue a La Paz con siete jugadores que debutaron en las Eliminatorias. Y te puedo asegurar que el ochenta porciento de esos futbolistas que fueron al último partido no tenían ninguna experiencia en la altura.

Quien sí jugó en la altura es Santiago Ormeño, ¿tiene alguna chance de ser llamado?

Ormeño está en el radar y lo estamos observando. Va acumulando partidos en su club. Ya tiene una continuidad. Es visto.

Cueva llegó a su club en Arabia y tuvo minutos. Es bueno que empiece a jugar.

Sí, por supuesto. Es bueno que todos los futbolistas del Perú tengan continuidad. Los del medio local y del exterior.

Bajo esa premisa, ¿inquieta la inacción de los peruanos de la MLS?

Lo primero que preocupa es que no los podemos entrenar. Ahora, debemos ver qué programa tiene cada futbolista en su club. Queremos ver cuándo van a trabajar y cuántos serán los partidos amistosos. A partir de eso, veremos que determinación tomar. Vemos atrás y hay equipos que ganaron partidos y se juntaron poco tiempo antes de competir. Lo que sí es determinante es tener una buena condición física y más si vamos a la altura. Si es con continuidad, mucho mejor.

No ayudan los decretos del estado. Hay incertidumbre con la realización de la Liga 1.

Si hay una actividad que mostró responsabilidad, criterio, idoneidad para manejar esta pandemia fue el fútbol. Se elaboró un protocolo, se fue modificando en base a las necesidades, se hizo una gran inversión para proteger a los trabajadores, se pudo aislar a muchos asintomáticos para que no sigan contagiando y se les recupere en tiempo y forma. A los sintomáticos se les controló, evaluó y recuperó. Y después el fútbol demostró un grado de madurez interno importante. Cuántos clubes tuvieron la valentía de resolver situaciones anómalas cuando algún integrante, sea administrativo o profesional, no cumplía con el protocolo. Los equipos no fueron cómplices de esas situaciones.

Gabriel Costa pasaba por un buen momento en Colo Colo, ¿pudo haber vuelto a la Selección?

Lamento lo de ‘Gabi’. Nos comunicamos con él, estaba en un buen momento. Fue papá. Así que vino una amargura y después una alegría.

Realidad opuesta para Benavente, Cristian volvió al equipo en el que supo brillar

Hay jugadores que están hechos para un determinado lugar. Como si fuera su propia casa. Cristian volvió al Charleroi, jugó, su equipo ganó y la gente lo quiere. Es bueno para nosotros que todos estén jugando y tengan un buen momento. Eso es invalorable.

A la Selección vendrá el mejor Renato Tapia. ¿Demuestra que más peruanos pueden triunfar en ligas de élite?

Con Renato se juntaron dos cosas. Un técnico y una preparación absolutamente diferente. A mí me toca afortunadamente ir mucho por Europa y no en todos los lugares se prepara a los jugadores como se piensa que se hace. Una cosa es la infraestructura y otra la preparación. Hoy Tapia tiene un técnico y una preparación que lo respalda. Entonces, ahí está el crecimiento.

¿Por qué tras la Copa América 2019 no se pudo inflar el universo de jugadores y consolidar más futbolistas?

No es fácil conseguir un lugar en la Selección Peruana. Nosotros hemos utilizado jugadores que hoy tienen 25 o 26 años. Cuando los citamos por primera vez tenían 21. Tenemos muchos futbolistas de esa edad: Flores, Tapia, Araujo, Peña, Polo. Después están Trauco con 28 o Carrillo con 29. Esos jugadores no te dan espacio. Tienes que destacar mucho para tener un lugar. Después, Advíncula o Yotún son jugadores de treinta años ahora. En ese contexto, los que entren tienen que hacer mucho en su club. Hay jugadores que ya tienen 40 o 50 partidos encima.

¿Lo vivido después los partidos contra Chile y Argentina fue lo más difícil que les tocó vivir como Comando Técnico?

Nosotros somos los primeros críticos con nosotros mismos. No estamos satisfechos. En las Eliminatorias tienes que tratar de sumar siempre. Una cosa es el resultado y otra el rendimiento. Algunas veces puedes tener uno y no lo otro. Eso pasó con Brasil. Nos fuimos todos mal por el resultado, pero no por el rendimiento. Con Chile y Argentina nos fue mal en ambas cosas. Y eso es lo que no nos puede volver a pasar.

