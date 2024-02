El rumor crece. ¿Por qué no viene Paolo a Lima y cuando será presentado en Trujillo? O mejor, ¿Es verdad que Alianza Lima está interesado en hacerlo cambiar de opinión, pese a tener contrato formal?

¿Paolo a Alianza?

En Lima -y en Trujillo-, su no arribo ha generado comentarios de toda índole e incluso diciendo que ha desistido del acuerdo aún cuando existe un contrato firmado y compromiso de palabra. Esto tras la difusión de un tweet del periodista Franco Lostaunau a las 11:33 a.m, del domingo 11 de febrero ha sacudido no solo las redes sociales sino las redacciones e incluso generó un poco la incomodidad de los dirigentes de César Vallejo. ¿La razón? El periodista de ESPN señalaba que la llegada de Paolo Guerrero a la César Vallejo no estaba confirmada y que algo pasó en la semana, que de parte del jugador no se siente cómodo y parece que desistiría. El mencionado comunicador terminó el video afirmando que un club grande de Lima (se podría inferir que se refiere a Alianza Lima) se enteró y que quiera contar él.

Bueno, tras sucedido ese hecho, Deporte Total llamó al gerente deportivo de César Vallejo, Luis Gálvez y a otra fuente muy cercana a la familia Acuña. Y es que el itinerario y llegada de Paolo Guerrero desde que el elenco trujillano hizo oficial su contratación ha tenido muchos cambios. Primero, su arribo estaba previsto para el último sábado 10 de febrero a las 2:00 p.m. Luego se cambió para el día lunes y ahora nos dicen que el miércoles estaría llegando y que su presentación sería el domingo en el Estadio Mansiche.

La palabra del gerente deportivo de César Vallejo

Junto a Richard Acuña, presidente de César Vallejo, debe ser la segunda persona más buscada del club poeta. El fichaje de Paolo Guerrero ha hecho que exista un enorme interés por parte de la prensa deportiva y, de hecho, han debido de recibir millones de mensajes que seguro no querrán responder o, en su defecto, saber elegir a quien responder. Luis Gálvez tuvo una corta conversación con El Comercio y puso paños fríos a la situación.

“Paolo Guerrero tiene un contrato firmado con nosotros. Su arribo está confirmado para la próxima semana. El día y hora lo está coordinando conjuntamente con el presidente” , sentenció.

El Comercio tuvo acceso al contrato donde se ve claramente la firma de Paolo Guerrero junto a la del representante legal del club César Vallejo, Luis Guillermo Gálvez, cuya fecha es el pasado 29 de enero. Además, en el contrato no tiene cláusula de salida, como lo detalló hace unos cuantos días el presidente Richard Acuña a RPP.

Por otra parte, la otra fuente que tenemos en César Vallejo nos ha dicho que Paolo Guerrero se ha comunicado con el mandamás de César Vallejo y le ha dicho que él tiene su compromiso de seguir en el proyecto del elenco trujillano. No en vano viene trabajando con el preparador físico del club Hugo Carrillo en Rio de Janeiro.

“Toda está bien con Paolo Guerrero. Su arribo a Trujillo será esta semana” , acotó nuestra fuente del club de César Vallejo.

Lostaunau horas más tarde en su programa Sport Center, vía ESPN, señaló que conversó con Paolo Guerrero y dijo lo siguiente: “A él si le gustaría jugar en César Vallejo, pero por temas extradeportivos y/o familiares se le complica ir. Entonces, de alguna manera quiere conversar con Acuña para llegar a un acuerdo y deshacer el contrato”, afirmó.

No obstante, tras esa afirmación este diario se volvió a contactar con su fuente en César Vallejos. “Son especulaciones, Paolo tiene contrato y como te dije, él está comprometido con el proyecto” . sentenció. Y es que Guerrero se tomó su tiempo para darle el sí a Vallejo y firmar el contrato y los trabajos con Hugo Carril se vienen dando de lo más normal. Incluso llamamos al preparador y él se disculpó porque no está permitido a dar información y solo atinó a decirnos: “Lo único que te puedo comentar es que venimos entrenando con normalidad”, sentenció.

Finalmente, en César Vallejo están entregando los documentos a la Liga 1 para inscribir a Paolo, que solo hasta la fecha faltaría el resultado de los exámenes médicos para que pueda ser inscrito y tenga su carnet de cancha.

Paolo Guerrero posó con la camiseta de César Vallejo.

La versión de Alianza

DT se pudo comunicar hasta con dos personas muy cercanas al club íntimo y le aseguraron que no hay ningún contacto con el delantero y capitán de la selección. Por ahora, al menos.

Además, desde La Victoria aseguran que mientras un jugador tenga contrato con otro club, por ahora es imposible que se pretenda ficharlo.